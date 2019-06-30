Между надеждой и скепсисом: в Станице Луганской в Донбассе ждут ремонта моста

"Это что, уже мост ремонтировать начали? "- 67-летняя Галина Ивановна провожает взглядом подъемный кран, движущийся в направлении контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская". Как тысячи других жителей неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области, женщина пришла в Станицу Луганскую по шатким деревянным ступеням моста через Северский Донец. Эксперты международных миссий уже пятый год говорят, что этот путь крайне опасен для гражданского населения. Но другого нет.

Станица Луганская полна "пенсионными туристами"

Галина Ивановна занимает очередь к банкомату, которая растянулась почти на сто метров. Женщина вынуждена пересекать по разрушенному мосту линию разграничения, чтобы оформить и получить пенсию на территории, контролируемой Киевом. "И так - минимум раз в месяц", - вздыхает она.

"Пенсионные туристы" ежемесячно пересекают КПВВ "Станица Луганская"

Очереди "пенсионных туристов" - пожилых людей, живущих на неподконтрольных украинским властям территориях, можно увидеть по всему поселку - у банкоматов, отделения службы социальной защиты, магазинов с продуктами и домашней утварью. 10 июля КПВВ пересекли более 12 тысяч людей, при этом за пределы Станицы - когда-то дачного поселка жителей Луганска - выехали не более 15 процентов из них, подсчитывают водители автобусов, разъезжающихся отсюда по всей области.

Как будут восстанавливать мост?

Мост через реку Северский Донец, по которой, согласно минским договоренностям, официально проходит линия разграничения, подвергался обстрелам с самого начала боевых действий в Донбассе. В марте 2015 года он был разрушен до основания, но через полгода мост закрепили деревянными конструкциями, и в Станице открыли единственный на всю область пешеходный КПВВ.

С тех пор вопрос восстановления моста поднимался неоднократно, но каких-либо результатов переговоры на эту тему не приносили. В марте 2019 года Евгений Марчук - в то время представитель Украины в Минской трехсторонней группе - назвал главную причину, мешавшую заключить соглашение: Украина и Россия не могли согласовать технические параметры восстановления.

Войска разведены, но следы от пуль в стене дома напоминают о недавних обстрелах

Украинская сторона настаивала на том, чтобы оставить некогда автомобильный мост пешеходным, ограничив ширину до 2,2 метра, а максимальную нагрузку - пятью тоннами. Россия предлагала расширить проезд до четырех метров. "Таким образом, по мосту проехали бы и российские танки, и бронетранспортеры", - объяснял Марчук.

Президент Украины Владимир Зеленского 7 июля объявил о том, что в ближайшее время мост начнут ремонтировать, но по какому проекту его будут отстраивать и какими будут технические параметры, по-прежнему неясно.

"Акт агрессии"

Реакцию руководства самопровозглашенной "ЛНР" на планы Зеленского по восстановлению моста трудно назвать последовательной. Еще в начале июля назад лидер сепаратистов Леонид Пасечник приветствовал заявления о ремонте, называя их "победой" "ЛНР", которой удалось заставить украинскую власть "восстанавливать разрушенное". Однако 10 июля он неожиданно заявил, что будет считать любые действия на "своей" половине моста "актом агрессии". "В случае необходимости мост мы сами восстановим. И с нашей стороны, и с вашей", - написал Пасечник в Twitter.

"Уже не впервые какие-то проекты срываются из-за неготовности с той стороны зеркально выполнять договоренности", - с сожалением говорит DW председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин.

Юрий Золкин

Несмотря на скепсис, он заверяет, что местные власти готовы поддержать процесс реконструкции и обеспечить строительные бригады всем необходимым - от питьевой воды, которой здесь не хватает, до временного жилья. "Но решение о строительстве, как впрочем, и детали проекта - дело областных властей", - констатирует Золкин.

Хрупкое перемирие

Подъемный кран, двигавшийся в сторону КПВВ, направлялся не к мосту. "Это пограничники обустраивают свою точку", - говорит DW полковник из группы военно-гражданского сотрудничества. Его зовут Дмитрий, но он просит называть его не по имени, а по позывному "Ронин". Как представитель украинских вооруженных сил, теперь он и сам не может заходить дальше вагончиков погранслужбы - таковы требования разведения вооруженных сил возле Станицы Луганской.

По условиям соглашения украинские военные отступили от "нуля" на 500 метров вглубь Станицы. Отзывы о новой расстановке сил противоречивы: с одной стороны, передовые позиции теперь ближе к дислокации резервных сил, а с другой - ухудшился обзор линии столкновения и скорость реакции в случае нарушения режима тишины.

"С той стороны реакция не симметрична: нам приходят сообщения о боевиках, переодетых в гражданское, они по-прежнему на мосту, даже с оружием, - рассказывает "Ронин". - Бетонные блоки тоже никуда не делись - а они будут мешать восстановлению моста".

Отойдя вглубь Станицы Луганской, украинские военные оставили в "серой зоне" 75 домов. Сейчас там живут около ста человек. Территорию усиленно патрулирует полиция. Пока ситуация спокойная, говорит начальник местного отделения Александр Клименко. Но жителям новой "серой зоны" не по себе: если перемирие нарушится, они окажутся прямо на линии огня между двумя сторонами.

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