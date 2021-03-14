Международный договор о торговле оружием (МДТО)

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Лидером по продаже вооружений в мире остаются США. Россия, занимающая второе место, за последние десять лет снизила объемы экспорта. Германия - на четвертом месте. В основном оружие продают на Ближний Восток.
Испанская полиция задержала международную банду, занимающуюся незаконной торговлей оружием. У одного из ее членов - гражданина ФРГ - было обнаружено обширное собрание предметов времен "третьего рейха".
Через группы, в которых участвовали около 8 тысяч пользователей, велась торговля оружием и наркотиками. Правоохранительные органы уже идентифицировали 28 обвиняемых из ФРГ и Австрии.
США укрепляют лидерство в мировой торговле оружием. Германия, по данным SIPRI, на четвертом месте среди крупнейших его экспортеров. В большинстве своем оружие продают в страны Ближнего Востока.
Желание Египта купить у России сверхсовременные истребители вызывает раздражение у США. Белый дом угрожает санкциями. Изменения на рынке торговли оружием отражают новую расстановку сил на Ближнем Востоке.
Эр-Рияд тратит на оборону огромные суммы и обладает самым современным оружием в регионе. Однако это не спасло саудовские нефтеперерабатывающие заводы от атаки дронов. DW разбиралась, почему.
Временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в похищении двух членов своей команды. Официальный Каракас заявил, что задержанные телохранители Гуайдо причастны к нелегальной торговле оружием.
Иракских байкеров из организации Al-Salam-313 подозревают в незаконной торговле оружием, а также подделке документов. Полиция провела спецоперацию для поиска улик.
Решение Дональда Трампа отозвать подпись США под договором наносит удар по усилиям мирового сообщества улучшить регулирование торговли оружием, заявил глава МИД Германии Хайко Мас.
Подписание Международного договора о торговле оружием, который должен был ограничить его поставки в кризисные регионы, было ошибкой, считает президент США.
Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта вооружений, обогнав Великобританию, сообщает SIPRI. Карикатурист Сергей Елкин об особенностях российской торговли оружием.
Россия оказывает "беспрецедентную уступку" Турции и начнет поставки ракетных комплексов С-400 уже в июле 2019 года. Российская армия даже готова уступить часть своего оборонного заказа.
Гражданин Франции, воспользовавшись автомобилем дипмиссии, незаконно провез около 70 пистолетов и два автомата к палестинцам на Западном берегу реки Иордан.
Лидером экспорта вооружений остаются США: на их долю приходятся почти 34 процента мирового объема продаж. Россия с существенным отрывом - на второй строчке, Германия - четвертая.
Кремль намерен противодействовать санкциям США и создать на базе "Промсвязьбанка" финансовый институт для кредитования оборонных предприятий.
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