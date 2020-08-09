Международные доноры собрали 253 млн евро на помощь Ливану

Международная конференция доноров собрала 252,7 млн евро на помощь переживающему гуманитарный кризис Ливану. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает агентство dpa со ссылкой на окружение президента Эмманюэля Макрона, председательствовавшего на организованной Францией и ООН онлайн конференции.

По данным агентства, объем финансовой помощи, предоставляемой Парижем составит 30 млн евро. В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью немецкой медиакомпании ZDF заявил, что помощь ФРГ для "преодоления большого бедствия, которое сейчас происходит в Бейруте", составит 20 млн евро. Комментируя итоги конференции, он отметил, что его впечатлило сколько стран готово помогать Ливану.

Президент США Дональд Трамп также пообещал Бейруту дальнейшую поддержку, оставив пока открытым вопрос о конкретных суммах. По его словам США хотели бы координировать свои действия с другими странами. Об участии в конференции России пока неизвестно, хотя, как заявил при открытии форума Макрон, Париж обращался за помощью к Москве.

Помощь Европейского Союза достигнет 63 млн евро, что на 30 млн евро больше, чем объявлялось ранее.

Больше, чем рассчитывала ООН

Спустя пять дней после разрушительных взрывов в порту Бейрута участники конференции доноров перекрыли сумму помощи, которую запрашивала ООН. По оценкам Объединенных Наций, на оказание медицинской и продовольственной помощи, а также строительство нового жилья для почти 300 тысяч жителей Бейрута оставшихся без крыши над головой необходимо потратить 116,9 млн долларов (около 99 млн евро).

В результате двух взрывов хранившихся в порту Бейрута в ненадлежащих условиях 2750 тонн аммиачной селитры погибли более 150 человек, около 6000 пострадали. Городские власти, спустя пять дней после взрыва, официально заявили о прекращении поисково-спасательных работ в завалах, образовавшихся после взрывов. Количество жертв катастрофы, очевидно, еще возрастет.

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