Международное сообщество пытается защитить нефтяную компанию Ливии

Участники Международной конференции по Ливии, проходящей в Берлине в воскресенье, 19 января, стремятся гарантировать безопасность работы ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC). Об этом говорится в проекте итогового заявления, который находится в распоряжении DW. В нем подчеркивается, что, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН номер 2259 и 2441, NOC является единственной независимой и легитимной нефтяной компанией Ливии.

В рабочем документе зафиксирован призыв "воздержаться от любых враждебных действий, направленных против всех нефтяных объектов и инфраструктуры" NOC, а также противостоять "любому незаконному использованию энергетических ресурсов" Ливии. В проекте итогового заявления также указывается на необходимость разоружения находящихся в Ливии военных формирований, связанных со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт.

Санкции при нарушении оружейного эмбарго

Участники конференции готовы способствовать сохранению суверенитета, территориальной целостности и национального единства Ливии. "Только политический процесс, проводимый самими ливийцами и под их собственным руководством, может положить конец конфликту и принести долгосрочный мир", - говорится в тексте черновика резолюции.

В нем также отмечается необходимость соблюдения запрета на оружейные поставки Ливии, предусмотренного резолюцией Совбеза ООН номер 1970. В случае его нарушения участникам конференции следует применять предусмотренные Совбезом ООН санкции, а также ввести штрафные меры на национальном уровне, указывается далее в документе.

В Международной конференции участвуют представители конфликтующих сторон в Ливии - глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также представители Германии, Египта, Алжира, США, Китая, России, Италии, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и таких международных организаций, как ООН, Лига арабских государств и Африканский союз.

Двоевластие в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано ПНС под руководством Фаиза Сараджа. В Тобруке на востоке страны заседает однопалатный парламент, который также признан международным сообществом. Он считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

ПНС контролирует лишь небольшую часть страны, а под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. За Хафтаром стоят Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи. Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. Он поддерживает парламент и стремится свергнуть правительство Сараджа.

Люди Хафтара перекрыли нефтепровод на западе Ливии

18 января генерал отдал приказ о прекращении отгрузки нефти в портах на востоке Ливии. На следующий день сторонники Хафтара перекрыли нефтепровод, ведущий от юго-запада страны к порту в городе Эз-Завия, расположенному примерно в 50 км от Триполи. Национальная нефтяная корпорация (NOC) призвала не использовать нефть в качестве инструмента политического давления и сообщила о вынужденном сокращении объема нефтедобычи.

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