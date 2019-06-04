Международная следственная группа назвала имена причастных к крушению MH17

Международная следственная группа (JIT) в среду, 19 июня, на пресс-конференции в нидерландском Ньивегейне назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, несут ответственность за катастрофу малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года.

Согласно данным JIT, непосредственное отношение к малайзийского "Боинга" имеют бывший "министр обороны" так называемой "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Ранее их имена корреспонденту DW назвали родственники жертв катастрофы, которые были запанее ознакомлены с результатами расследования.

Как сообщил корреспондент DW в Ньивегейне, судебный процесс в отношении этих четырех подозреваемых начнется 9 марта 2020 года в Гааге, в том числе и в случае их отсутствия. Представитель JIT заявил на пресс-конференции, что следствие не будет обращаться к России с просьбой об их экстрадиции, поскольку российские законы не предусматривают выдачу граждан другим государствам. Однако они обратятся к России с просьбой допросить подозреваемых в отношении выдвинутых обвинений. Кроме того, власти Нидерландов объявят их в национальный и международный розыск.

Кем являются подозреваемые?

Так, генерал-майор российской армии Сергей Дубинский, имеющий позывной "Хмурый" ранее возглавлял в "ДНР" контрразведку. Согласно журналистскому расследованию, Дубинский отвечал за транспортировку ЗРК "Бук" по территории Донбасса. Эту информацию подтвердили результаты экспертов JIT.

Полковник российской армии Олег Пулатов, работавший под позывным "Гюрза", по сведениям нидерландского интернет-издания Nieuwsuur, был своего рода заместителем Дубинского и помогал ему, в частности, координировать перемещение ЗРК "Бук". О Леониде Харченко известно, что он является гражданином Украины и работал в Донбассе под позывным "Крот". По сведениям Bellingcat, Харченко также был причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска" и "возможно, координировал транспортировку "Бука" из Донецка обратно в Россию".

Катастрофа рейса MH17

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В документе JIT говорится, что ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

4 апреля родственники погибших ЕСПЧ передал российским властям жалобы 380 родных погибших пассажиров рейса MH17. Истцы считают Россию "прямо или косвенно ответственной" за крушение.

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