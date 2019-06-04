 Международная следственная группа назвала имена причастных к крушению MH17 | Новости из Германии о Европе | DW | 19.06.2019

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Европа

Международная следственная группа назвала имена причастных к крушению MH17

Международная следственная группа (JIT) назвала имена трех россиян и одного украинца, причастных к крушению рейса МН17 над Донбассом.

Flug MH17 (picture-alliance/AP Photo/P. Dejong)

Международная следственная группа (JIT) в среду, 19 июня, на пресс-конференции в нидерландском Ньивегейне назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, несут ответственность за катастрофу малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года. 

Согласно данным JIT, непосредственное отношение к малайзийского "Боинга" имеют бывший "министр обороны" так называемой "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.  Ранее их имена корреспонденту DW назвали родственники жертв катастрофы, которые были запанее ознакомлены с результатами расследования.

Как сообщил корреспондент DW в Ньивегейне, судебный процесс в отношении этих четырех подозреваемых начнется 9 марта 2020 года в Гааге, в том числе и в случае их отсутствия. Представитель JIT заявил на пресс-конференции, что следствие не будет обращаться к России с просьбой об их экстрадиции, поскольку российские законы не предусматривают выдачу граждан другим государствам. Однако они обратятся к России с просьбой допросить подозреваемых в отношении выдвинутых обвинений. Кроме того, власти Нидерландов объявят их в национальный и международный розыск.

Кем являются подозреваемые?

Так, генерал-майор российской армии Сергей Дубинский, имеющий позывной "Хмурый" ранее возглавлял в "ДНР" контрразведку. Согласно журналистскому расследованию, Дубинский  отвечал за транспортировку ЗРК "Бук" по территории Донбасса. Эту информацию подтвердили результаты экспертов JIT. 

Контекст

В расследовании о крушении MH17 появились новые сведения. Следователи впервые назвали конкретное подразделение армии РФ, которому принадлежал "Бук", сбивший малайзийский лайнер. (24.05.2018)

Создание политического управления Минобороны - предвестник возрождения государственной идеологии. А по его начальнику можно судить, какой эта идеология может быть, считает Александр Плющев. (31.07.2018)

Родственники 55 жертв крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе обвиняют Россию в утаивании важной информации о гибели самолета. (23.11.2018)

Полковник российской армии Олег Пулатов, работавший под позывным "Гюрза", по сведениям нидерландского интернет-издания Nieuwsuur, был своего рода заместителем Дубинского и помогал ему, в частности, координировать перемещение ЗРК "Бук". О Леониде Харченко известно, что он является гражданином Украины и работал в Донбассе под позывным "Крот". По сведениям Bellingcat, Харченко также был причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска" и "возможно, координировал транспортировку "Бука" из Донецка обратно в Россию".

Катастрофа рейса MH17

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В документе JIT говорится, что ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине. 

4 апреля родственники погибших ЕСПЧ передал российским властям жалобы 380 родных погибших пассажиров рейса MH17. Истцы считают Россию "прямо или косвенно ответственной" за крушение.

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