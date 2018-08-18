Международная программа финансовой помощи Греции завершена

В понедельник, 20 августа, истекает действие третьего пакета финансовой помощи Греции. Как заявил глава Еврогруппы Марио Чентеро, впервые с 2010 года Греция, благодаря введенным реформам и курсу экономии, обрела стабильность. В дальнейшем правительство Алексиса Ципраса намерено самостоятельно привлекать средства на рынках капитала. Осуществленные в Греции реформы позволили заложить основу для "здорового и постоянного" роста экономики, указал Чентеро. Он отметил, что процесс продлился "значительно дольше, чем мы ожидали", однако теперь греческая экономика растет, появляются финансовые излишки в бюджете и торговле, а также снижается безработица.

В Германии считают, что греческая экономика вновь начала представлять интерес для инвесторов. "Благополучный конец европейской программы помощи - позитивный сигнал для самóй Греции и для всего Евросоюза", - заявил глава Федеральных объединений немецкой промышленности (BDI) Йоахим Ланг (Joachim Lang). Однако решены пока не все проблемы. "Греческое правительство должно сосредоточиться на дефицитах на рынках управления, юстиции, труда и продукции", - полагает Ланг.

При этом бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в интервью немецкой газете Bild раскритиковал нынешнее положение дел. "Греция стоит на той же точке, в той же черной дыре, и с каждым днем все больше в ней увязает, в том числе из-за того, что предписания кредиторов препятствуют инвестициям и потреблению", - полагает Варуфакис, а госдолг Греции не уменьшился, а вырос.

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Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Здоровая конкуренция давит на цены Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему Жить нынче дорого А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".

