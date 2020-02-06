 Медики требуют прекратить ″психологические пытки″ Ассанжа | Новости из Германии о Европе | DW | 18.02.2020

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Европа

Медики требуют прекратить "психологические пытки" Ассанжа

Состояние здоровья основателя платформы WikiLeaks, десять месяцев находящегося в британской тюрьме, вызывает серьезные опасения. Ему нужна срочная высококвалифицированная медицинская помощь.

Основатель платформы Wikileaks Джулиан Ассанж

Основатель платформы Wikileaks Джулиан Ассанж

Более 120 врачей и психологов требуют прекратить "психологические пытки и медицинскую небрежность" в отношении основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он страдает от последствий семилетнего вынужденного нахождения на территории посольства Эквадора в Великобритании и заточения в тюрьме для особо опасных преступников Белмарш под Лондоном. Об этом говорится в воззвании экспертов, опубликованном британским медицинским журналом The Lancet во вторник, 18 февраля. Если 48-летний разоблачитель умрет, это будет означать, "что его запытали до смерти", указывают авторы письма. Пытки Ассанжа должны быть немедленно прекращены, ему должно быть гарантировано "оказание высококвалифицированной медицинской помощи, пока еще не поздно". Состояние здоровья Ассанжа, находящегося в тюрьме с апреля 2019 года, по словам его адвокатов, внушает серьезные опасения.

Дело Ассанжа

Контекст

Крупные нарушения часто обнаруживаются лишь благодаря информации инсайдеров. Но они нередко подвергаются преследованиям. Насколько защищены законом так называемые разоблачители? (27.04.2016)

Газета Die Welt комментирует публикацию скандально известным сайтом Wikileaks незашифрованного архива американских дипломатических депеш. В документах могли сохраниться имена информаторов. (02.09.2011)

Собранные доказательства недостаточно убедительны для предъявления официального обвинения, заявила замглавы прокуратуры Швеции. Сам основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме. (19.11.2019)

1 мая 2019 года британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям лишения свободы. Кроме того, он ожидает решения о возможной выдаче Соединенным Штатам, где его хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. По 18 пунктам обвинения разоблачителю грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. Основатель WikiLeaks, в частности, считал, что Швеция может экстрадировать его в США. После того как Эквадор лишил Ассанжа убежища, в апреле 2019 года британская полиция арестовала его в посольстве, предъявив ордер, выданный в июне 2012 года за неявку на судебное заседание по повестке.

В ноябре 2019 года в Швеции было прекращено расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании в 2010 году в связи с недостаточно убедительными доказательствами.

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    Автор: Алоиз Бергер


Смотреть видео 01:08

Джулиан Ассанж считает себя жертвой политического заговора

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Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют

Для многих Эдвард Сноуден - герой. Для властей США - предатель. Бывшего агента спецслужб США сейчас ловят по всему миру. Таких разоблачителей беспощадно преследуют, чтобы другим неповадно было. (06.07.2013)  

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