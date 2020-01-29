 Медики считают клиники Германии неготовыми к эпидемии коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 31.01.2020

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Германия

Медики считают клиники Германии неготовыми к эпидемии коронавируса

Для изоляции больных коронавирусом нужны специальные палаты. Однако множество из них в немецких клиниках было упразднено в последние десять лет по финансовым соображениям.

Изолятор в немецкой клинике

Больницы в Германии недостаточно подготовлены для лечения пациентов, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая, утверждают в Федеральной врачебной палате. Оптимальными для лечения пациентов является одноместная палата с шлюзом, отделяющим ее от коридора, что позволяет минимизировать опасность передачи вируса. Другая возможность - использование боксированных палат-изоляторов в реанимационных отделениях. "Однако тех и других палат в клиниках осталось немного, в последние 10 лет множество из них упразднили по финансовым соображениям", - заявила представитель врачебной палаты и глава профсоюза врачей Германии Сюзанне Йона (Susanne Johna) газете Neue Osnabrücker Zeitung в пятницу, 31 января.  

Контекст

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Туристическое сообщение между Россией и Китаем закрыто. Для защиты россиян от коронавируса из КНР власти РФ также пустили в ход тепловизоры и дали рекомендации гражданам и турфирмам. (28.01.2020)

В случае распространения эпидемии, по мнению Сюзанне Йоны, трудности возникнут не только у больниц, но и у отделов здравоохранения на коммунальном уровне. Они играют решающую роль в борьбе с эпидемиями, контролируют изоляцию заболевших дома, регистрируют новые случаи заражения. Однако эти отделы сильно недоукомплектованы врачами и квалифицированным персоналом, отметила Йона, эксперт в области гигиены.

"К новому вирусу следует относиться серьезно"

При этом Сюзанне Йона призвала не впадать в панику, хотя к новому вирусу следует относиться серьезно. По ее словам, в настоящее время в Германии большую опасность для людей представляет обычный грипп, от которого нынешней зимой уже умерли около 40 человек. Однако в отличие от коронавируса грипп "не воспринимается так серьезно, поскольку о нем все известно", сказала она. В Германии число инфицированных  коронавирусом  в четверг выросло до пяти человек. 

Число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в мире по данным на пятницу, 31 января, достигло 9923 человека, из них в Китае – 9782 человека. От вируса умерли 213 человек, все жертвы до сих пор зарегистрированы в КНР. Число вылечившихся составило более 180 человек. Кроме Китая, случаи заболевания вирусом подтверждены в 21 стране. 

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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Эпидемия коронавируса: в Германии уверены - паниковать не стоит

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Новый коронавирус из Китая

Число жертв коронавируса увеличивается каждый день. Китайские власти принимают беспрецедентные меры, чтобы ограничить дальнейшее распространение инфекции. (28.01.2020)  

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