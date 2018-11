Медиаэксперт Илья Бер: Не пишите в Сети того, чего не сказали бы в жизни

Если вы столкнулись в Сети с троллем, ведите себя не так, как он ожидает, не демонстрируйте эмоции, на которые он вас провоцирует, и постарайтесь скорее завершить общение - это советы, которые дает пользователям Илья Бер, телеведущий, публицист, историк, редактор телевизионных игр, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), автор курса "Поиск и верификация информации в современной медиасреде".

В рамках проекта "The Earth Is Flat - Kак читать медиа" он выступает в роли эксперта-тренера. В интервью DW Бер рассказал о том, чего не стоит делать в соцсетях, чтобы самому не стать троллем или не превратиться в распространителя фейков.

DW: Илья, мой первый вопрос: что такое фейк и как можно его распознать?

Илья Бер: Фейк - это, в первую очередь, способ распространения недостоверной информации - вирусообразный, похожий на эпидемию, который сейчас можно проследить, благодаря современным техническим средствам. А во вторую очередь - суть этой информации. Ведь происхождение фейка может быть самым разным.

Илья Бер

Появление ложной информации вследствие чьего-то злого умысла - чаще всего именно это понимают под фейками. Хотя не менее часто фейки появляются, когда человек не хотел распространять ложную информацию, но сделал это по ошибке: что-то не так услышал, не так понял, не так перевел.

Кроме того, бывают случаи, когда информация не переврана и дана правильно, но в отрыве от контекста понимается с точностью до наоборот или сильно искажается. В итоге при ее распространении другими людьми месседж, который заложен в этом информационном сообщении, по сути, является фейком, потому что он не соответствует изначальному месседжу текста.

- Если суть информации можно проверить, заглянув в разные источники, то что делать с распространением? Если мы говорим о соцсетях, стоит посмотреть, сколько перепостов и лайков, или у вас есть какой-то свой способ?

- Потенциально вирусный, фейковый пост может дойти до вас в самом начале. На нем может быть пять лайков и два перепоста, а вы просто стоите в начале этой цепочки перепостов. Поэтому на это ориентироваться нельзя. Моя рекомендация - соблюдать "информационную гигиену" и ответственно относиться к своим действиям в Сети.

У меня есть такой афоризм: "Лайк - серебро, репост - золото". Каждый наш лайк имеет последствия, причем последствия могут быть самые разные. От того, как всякие сервисы отслеживают наше поведение в Сети и потом корректируют то, что мы видим в выдаче поисковиков или в ленте своих соцсетей. До того, что потом увидят наши друзья, ведь то, что мы лайкаем, появляется в лентах наших френдов и т.д

А репост - это еще на порядок более сильная вещь. Когда зацепила информация, вызвала эмоцию, вам хочется либо ее одобрить, либо выразить возмущение, либо ею поделиться. Я рекомендую сделать секундную паузу, отодвинуть в сторону эмоции и задуматься о том, а действительно ли нужно это лайкнуть, или стоит сначала чуть глубже посмотреть и почитать, что об этом пишут другие источники, откуда взялась эта информация. Если из десяти случаев, когда захочется сделать репост, вы делает репост только один раз, это уже будет большая победа.

- По сути, вы представляете свою концепцию медиаграмотности, в которую, например, входят такие понятия, как "информационная гигиена", верификация источников. А что еще, кроме достоверных источников, вы называете базовыми в вашей концепции?

- Туда довольно много всего входит. Есть три больших тематических блока, связанных с медиаграмотностью. Первый - это верификация, то есть проверка информации на истинность и борьба с фейками.

Второй - это безопасность пользования Сетью: пароли, фишинг, как противостоять мошенникам в Сети, как не раздавать свои персональные данные тем программам, которым вы не хотите их раздавать. То есть все, что связано с понятием кибербезопасности.

Войдя в Сеть с любого устройства, вы больше не один в этом мире, говорит Илья Бер

Третий - это новая сетевая этика и гигантское число вопросов и проблем, которые вокруг этого возникают. Как реагировать на троллинг, сетевой кибербуллинг, как самому не стать троллем, как не использовать "риторику ненависти". То есть самые разные этические моменты, в том числе, как контролировать уровень проникновения медиа в вашу жизнь, что тоже важно. Ведь в конечном итоге все медийные активности нацелены на то, чтобы забрать как можно больше вашего внимания, потому что в этом суть медийного бизнеса.

- Мы с вами затронули тему троллей: как противостоять троллям и как самому не стать троллем. Но прежде стоит обратиться к тому, как распознать тролля в Сети? Каков ваш совет?

- Распознать тролля достаточно просто. Когда человек пытается какими-то речевыми провокациями вывести вас на эмоциональную реакцию, при этом ведет спор не по сути, а с использованием эмоциональных уходов, нацеленных не на поиск истины, а на спор ради спора, или на оскорбления, для того, чтобы вывести собеседника из равновесия, то речь, скорее всего, идет о тролле. Сложнее понять, как себя с ним вести.

- И как же вести себя с троллем?

- Универсальных рекомендаций нет. Все зависит от контекста и от многих сопутствующих обстоятельств. Но моя главная рекомендация - вести себя не так, как этого ожидает тролль, не выдавать ту эмоциональную реакцию, на которую он вас провоцирует. Если вы четко понимаете, что имеете дело с троллем, нужно быстрее прекратить это общение. Если он продолжает троллинг, и это происходит на вашей публичной страничке, то его можно забанить.

- Троллей мы можем видеть в комментариях, в публичной переписке, а бывает ли так, что они проникают и в нашу личную переписку тоже?

Злоумышленник в Сети

- Конечно, сплошь и рядом. Есть люди, которые ставят ограничения только для друзей, и другие запросы на переписку к ним вообще не приходят. Но, по моим наблюдениям, таких людей меньшинство. А все остальные могут получать от кого угодно сообщения любого содержания.

Люди, которые когда-либо подвергались сетевой травле (это тоже важное понятие, о котором мы говорим) рассказывают о том, что в какой-то момент телефон начинает раскаляться, они не могут им пользоваться, потому что каждую секунду сыплются десятки сообщений с руганью и оскорблениями. К этому тоже нужно быть готовым, знать, что такие ситуации могут быть, и знать, как себя быстро от таких вещей оградить.

В частности, если ситуация вас совсем сильно выводит эмоционально из равновесия, можно удалить свой аккаунт в соцсети. Большинство соцсетей позволяют в течение какого-то срока потом его восстановить. Можно отключать комментарии, можно закрывать всю информацию, оставляя все только для друзей. Есть разные способы противостоять троллингу.

Но главное - поняв, что конструктивного диалога с человеком не получится, и особенно если вы понимаете, что вас просто троллят, максимально быстро свернуть это общение, а не продолжать его. И не пытаться победить тролля какими-то аргументами, либо руганью или выводить его на эмоциональную реакцию.

- Может ли тролль скрываться за аккаунтом друга, за страницей, скопированной с чьего-то аккаунта? Как это распознать и как себя вести?

- Если перед вами незнакомый аккаунт (и это важный момент), то с таким человеком нужно общаться как и в жизни. Вообще нужно понимать, что в Сети не стоит говорить ничего такого, чего вы не могли бы сказать человеку при личном общении. Если вы не можете понять, быстро прогуглив, реальный ли это человек, кто он, откуда, каков его бэкграунд, с ним, в принципе, сложно общаться, и тем более спорить, потому что вы не понимаете, на каком языке с ним говорить. Если при этом с его стороны начинается какая-то агрессия, то все общение нужно совершенно безболезненно для себя прекратить. Вы от этого ничего не теряете.

Социальные сети в мобильном телефоне

Если в роли тролля выступает друг, это гораздо более травмирующая ситуация. Хотя френд в соцсети и друг в жизни часто совпадают, но все-таки это бывает далеко не всегда, поэтому в какой-то момент ваш френд может стать вашим троллем. Так бывает, нужно быть к этому готовым.

И совсем крайний случай, когда от имени френда с вами разговаривает тролль или мошенник. Это сложный случай, и пока у вас не возникнет сомнений, вы будете в этом общении участвовать. Как только у вас возникнут сомнения, тот ли это человек, за которого он себя выдает, нужно просто провести несложную процедуру верификации.

Это можно сделать разными способами. Но самый простой - задать человеку вопрос или два, на который может знать ответы только он. Такая ситуация возникает часто, например, когда люди долго не пользуются своим аккаунтом, его могут взломать. Обычно дальше сценарий такой: привет, как дела? Мне срочно нужно до завтра две тысячи, скинь, пожалуйста, на карточку. Это самая стандартная ситуация, поэтому нужно быть наготове и никогда никаким друзьям, которые просят их таким образом, не давать денег до того момента, пока вы точно не убедитесь в том, что это именно этот друг.

- Как мы можем проверить, был ли взломан наш аккаунт? Прежде всего, наверное, по паролю, если он не действует, это верный признак того, что аккаунт вскрыли?

- Это самый простой случай. У меня как раз была точно такая ситуация. Facebook присылает письмо, в котором сообщает, что в ваш аккаунт был совершен вход из необычного места. Такая процедура безопасности есть почти у всех крупных сервисов. Они отслеживают обычные входы и в случае чего-то необычного вас оповещают мейлом, в котором говорят, где примерно был осуществлен вход и с какого браузера. Например, я пользуюсь Google Chrom, а на мобильных устройствах Safari. A вход был осуществлен с Firefox. В таком случае надо предпринимать какие-то действия.

- И какими должны быть эти действия?

- Если аккаунт взломали для того, чтобы удалить какие-то посты, фотографии, написать от вашего имени какой-то вредный пост, вы можете использовать опцию "последние действия", посмотреть, каким они были, и постараться в зависимости о того, что это было, откатить их назад, исправить ситуацию. В моем случае было сложнее, потому что никаких физических следов пребывания злоумышленников в моем аккаунте, я не обнаружил.

- Следов нет, но вы точно знаете, что ваш аккаунт кому-то понадобился, что делать в этой ситуации?

- В моем случае мне посоветовали в Facebook настроить двухфакторную аутентификацию. Вы будете получать на телефон смс и вводить пароль тогда, когда будете входить в соцсеть из новых, непривычных мест. Теперь, в случае, если будут подозрительные входы, вы получаете смс с паролем, который должны ввести.

Прежде чем настраивать двухфакторную аутентификацию, нужно посмотреть, какие мейлы привязаны. У вас там должен быть ваш телефон, ваш электронный адрес, причем на надежном сервере. Если у вас есть сомнения в надежности почтовой службы, которой вы пользуетесь, лучше тогда этот адрес не оставлять как авторизованный. И, естественно, сразу же поменять пароль.

- Стоит ли вообще указывать свои личные данные, например, номер мобильного телефона? Ведь есть возможность регистрировать аккаунты в соцсетях, не указывая подробно свои личные данные. Или это еще более небезопасно?

- Здесь универсальных рекомендаций быть не может, потому что все мы люди разные. У всех разное желание быть публичным и разные возможности. Есть люди публичных профессий, которые сейчас просто не могут не присутствовать в соцсетях, вообще в медиапространстве. Для всех комфортна разная степень открытости.

Самое главное понимать, что как только вы вышли в интернет с любого устройства, с любого компьютера, вы тут же больше не один в этом мире. И теоретически все ваши действия могут стать известны каким-то другим людям. Это не повод заболевать паранойей и считать, что все за вами следят и хотят вам как-то навредить. Просто все программы созданы людьми, многие ваши действия где-то хранятся, их можно теоретически отследить.

