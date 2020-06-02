Медведчук объяснился по поводу принадлежащего ему фрагмента Библии Гутенберга

Виктор Медведчук заявил, что ему принадлежит один печатный лист из Библии Иоганна Гутенберга 1455 года, уже известный науке и ранее описанный в фундаментальных трудах исследователей первой в истории западного мира печатной книги. По словам депутата Верховной Рады, в его коллекции находится один из фрагментов, в свое время принадлежавший американскому библиографу Габриэлю Уэллсу, а именно лист с псалмами с 49-го по 52-ой.

Ранее ведущие исследователи Библии Гутенберга из США и Германии в беседе с DW проявили большой интерес к фрагменту первой печатной книги и выразили надежду, что украинский депутат сообщит, что именно находится в его коллекции. Ученые внимательно отслеживают судьбу каждого фрагмента этой уникальной старопечатной книги и были удивлены появлением этого раритета в Украине, где до сих пор никогда не было зафиксировано ни одного фрагмента Библии Гутенберга. Выявление каждого доселе неизвестного ученым фрагмента является сенсацией.

Откуда фрагмент Медведчука?

Виктор Медведчук сообщил в заявлении на сайте возглавляемого им политического движения "Украинский выбор", что купил свой экземпляр у "известного наследственного украинского коллекционера и библиофила". В то же время, имени продавца депутат не назвал. Попытки украинских журналистов узнать, у кого именно и за сколько был куплен фрагмент уникальной книги остались безрезультатными. "О таких вещах вообще не говорят. Это было очень давно: около восьми-десяти лет назад. Я с удовольствием приобрел этот редкий и единственный экземпляр в Украине", - отметил Медведчук, отвечая 2 июня на вопрос корреспондента "Радио Свобода".

Запоздалый ответ депутата

В заявлении, обнародованном в понедельник, первого июня "Украинским выбором" пресс-служба Виктора Медведчука сообщила, что он готов сотрудничать с учеными, которым интересен его фрагмент уникальной книги. В то же время, заявление депутата появилось лишь после того, как в украинских и российских СМИ получила широкий резонанс опубликованная в пятницу, 29 мая статья DW об интересе иностранных ученых.До обнародования статьи Медведчук не ответил на вопрос редакции, готов ли он предоставить информацию о своем фрагменте и его происхождении. Соответствующий запрос, направленный по электронной почте в депутатскую приемную Медведчука в понедельник, 25 мая, так и остался без ответа. Такая же судьба постигла и дополнительный запрос, направленный в пресс-службу "Украинского выбора". Не отреагировал на сообщение в мессенджере WhatsApp на момент выхода статьи и ассистент депутата по связям общественностью, хотя и прочел его.

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