 Медведев предостерегает Грузию от вступления в НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 07.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Медведев предостерегает Грузию от вступления в НАТО

Если НАТО примет в свои ряды Грузию, это "может спровоцировать страшный конфликт", заявил премьер РФ. Он напомнил, что в Абхазии и Южной Осетии находятся российские военные базы.

Дмитрий Медведев (фото из архива)

Дмитрий Медведев (фото из архива)

Если Грузия будет принята в НАТО, то может возникнуть "страшный конфликт", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию "Коммерсант", опубликованном во вторник, 7 августа. "Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои. Значит, есть неурегулированный территориальный конфликт", - сказал Медведев.

"И такую страну, такое государство примут в военный блок? Мы понимаем, чем это грозит? Это может спровоцировать страшный конфликт", - утверждал глава российского правительства. Он считает заявление НАТО о перспективе членства Грузии "абсолютно безответственной позицией", "угрозой миру". При этом Медведев напомнил, что в Абхазии и Южной Осетии находятся российские военные базы.

Контекст

Сторонники и противники вступления Грузии в Североатлантический альянс обменялись аргументами в Берлине. Их выслушал и обобщил корреспондент DW. (05.07.2018)

Накануне ЧМ-2018 Жанна Немцова расспросила экс-футболиста "Милана", ныне мэра Тбилиси Каху Каладзе о его приходе в политику. А он объяснил, почему не поедет на чемпионат мира в Россию. (14.06.2018)

Интервью главы правительства РФ было приурочено к десятой годовщине войны между Россией и Грузией в августе 2008 года, в результате которой Южная Осетия оказалась отторгнутой от Грузии и на ее территории была провозглашена непризнанная международным сообществом "республика".  

Страны НАТО готовы принять Грузию в альянс

Участники саммита Североатлантического альянса в Брюсселе 11-12 июля подтвердили обещание, данное Тбилиси, а также Киеву на саммите в Бухаресте в 2008 году. Тогда все страны НАТО согласились с тем, что в перспективе Украина и Грузия смогут вступить в альянс. В декларации по итогам встречи в Брюсселе говорится, в частности, что Грузия "станет членом альянса, и план действий касательно членства является частью этого процесса". 

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 15:18
Now live
15:18 мин

Генсек НАТО в "Немцова.Интервью": Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Ссылки в интернете

"Коммерсант": Медведев предупредил о «потенциальном конфликте» из-за принятия Грузии в НАТО

Аудио- и видеофайлы по теме

Генсек НАТО в "Немцова.Интервью": Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО  

Кикабидзе: Я очень обрадовался распаду СССР  

Как в России отреагировали на заявление Кикабидзе об СССР  

Также по теме

Georgien Südossetien Russischer Panzer

В войне с Грузией 2008 года россияне винят Тбилиси и НАТО 06.08.2018

Согласно опросу "Левада-центра", только 5% россиян возлагают на РФ ответственность за российско-грузинский вооруженный конфликт 2008 года. 18% опрошенных раньше не слышали о нем.

Belgien Brüssel NATO-Gipfel

Сохранит ли НАТО единство на саммите в Брюсселе 10.07.2018

На саммите в Брюсселе НАТО планирует утвердить новые меры по укреплению своей обороны, а также показать, что двери в альянс открыты. Однако никто не знает, чего ожидать от Дональда Трампа.

Nemtsova Interview mit dem Sänger Wachtang Kikabidze

Вахтанг Кикабидзе: Я ненавижу герб Советского Союза 20.06.2018

Вахтанг Кикабидзе с 2008 года ни разу не был в России в знак протеста против российско-грузинского конфликта. Жанна Немцова встретилась с легендарным актером в Тбилиси.

Самые читаемые

4 года продэмбарго: оправдала ли себя российская политика контрсанкций?  

Почему русских не берут на работу в Германии  

Кто в США выиграет борьбу вокруг новых санкций против России?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно