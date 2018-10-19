 Медведев в одиночестве, или Как в Брюсселе прошел саммит АСЕМ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Медведев в одиночестве, или Как в Брюсселе прошел саммит АСЕМ

Саммит форума "Азия-Европа" собрал представителей более 50 государств. Премьер РФ посетил Брюссель впервые за семь лет. О том, как встречали Дмитрия Медведева в ЕС, - в репортаже DW.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Саммит форума "Азия-Европа" собрал представителей более 50 государств. Участие в нем для Дмитрия Медведева стало первым за многие годы визитом главы российского правительства в Брюссель. О том, как встречали премьера России в ЕС, - в репортаже DW.

Город Брюссель к саммитам привычен. Здесь не только по несколько раз в год проходят встречи глав государств и правительств ЕС, в этом году он принял и саммит НАТО. Однако к 12-му саммиту форума "Азия-Европа" (АСЕМ) даже столица Бельгии готовилась по-особому. Ведь 18-19 октября он собрал представителей более 50 государств.

Трамп тут ни при чем

АСЕМ представляет собой площадку для сотрудничества, в которой принимают участие 28 стран ЕС, Норвегия, Швейцария, ряд стран Азии, Россия, Австралия, Новая Зеландия и две организации - ЕС и АСЕАН. Политики принимающей стороны, ЕС, не уставали повторять, что на страны АСЕМ приходится 55 процентов мировой торговли, 60 процентов - населения, 65 процентов - экономики.

Главный сигнал саммита - участники АСЕМ поддерживают мультилатерализм, то есть многосторонний формат отношений. Себастьян Курц, канцлер Австрии, председательствующей в Совете ЕС, отметил, что такой сигнал особо важен сейчас, когда мультилатерализм ставится под сомнения. Однако президента США Дональда Трампа, отстаивающего двусторонние форматы, он не назвал. А премьер Люксембурга Ксавье Беттель отвергнул предположение, что саммит выступает против Трампа: "Мы не "против". Мы должны сотрудничать. Ощущение, что что-то всегда против кого-то - против России, против Китая, сейчас против Трампа - это плохо".

Медведев впервые за много лет в Брюсселе

Россию на АСЕМ представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам источника DW в ЕС, приглашение было послано на имя президента РФ Владимира Путина. Каждое государство уже самостоятельно решает, кто его будет представлять. Впрочем, участие премьера РФ в АСЕМ является традиционным. На прошлой встрече в 2016 году в Монголии тоже был Медведев.

А вот Брюссель он в последний раз посещал очень давно, принимая участие в саммите ЕС-Россия в декабре 2011 года еще в должности президента. О визитах в Брюссель после его назначения на должность премьера в 2012 году информации на сайте правительства РФ нет.

Последний же визит высшего руководства РФ в Брюссель состоялся в январе 2014 года - тогда Путин принял участие в саммите ЕС-Россия. Вскоре после этого РФ аннексировала Крым и осуществила подрыв территориальной целостности Украины. В ответ на нарушения международного права Москвой Евросоюз заморозил существенную часть сотрудничества.

Почему был строг Макрон

Макрон и Медведев

Конечно же, никакой изоляции Медведева на АСЕМ не было. Но показательной была открытая для журналистов часть саммита, когда участники прибывают и непринужденно общаются. В это время Медведев по большей части одиноко сидел и просматривал документы. Президент Франции Эмманюэль Макрон, обходя других лидеров и здороваясь с ними, подошел и к премьеру РФ. Вначале Макрон о чем-то пошутил, однако после чего начал что-то строго говорить Медведеву.

В целом Медведев очень старался показать, что провел "большое количество встреч" на саммите. Еще 15 октября его пресс-служба объявила о ряде двусторонних встреч, запланированных в Брюсселе. Среди них был назван и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Более того, по итогам каждой из встреч на сайте правительства публиковались отдельные сообщения. В итоге Медведев провел переговоры с премьерами Камбоджи, Словении, Болгарии, Бельгии, президентом Швейцарии и канцлером ФРГ.

Для сравнения, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) встречалась с президентами Южной Кореи и Монголии, а также премьерами Японии, Китая и Сингапура. Ведомство федерального канцлера традиционно информацию о двусторонних встречах не публиковало.

Была ли встреча с Юнкером?

"Я коротко разговаривал с председателем Еврокомиссии, господином Юнкером... Акцентировал внимание, что текущие отношения между Россией и Евросоюзом абсолютно деградировали", - рассказал Медведев после саммита.

Во время подобных саммитов любой политик может поговорить с каждым из своих коллег. А вот отдельные двусторонние встречи имеют особое значение. И в официальном распорядке дня Юнкера на 18 и 19 октября Медведев не упоминается. В отличие от премьеров Японии, Китая, Вьетнама и президента Казахстана. Более того, источники DW отмечают, что никаких планов об отдельной встрече Юнкера с Медведевым и не было. Одна из причин - действия России в отношении Украины.

Вопрос санкций

Дмитрий Медведев за два дня пообщался со СМИ лишь один раз - не во время саммита, а после двусторонней встречи с премьером Бельгии Шарлем Мишелем. В выступлении премьер РФ лишь вскользь упомянул "трудности" в отношениях между ЕС и РФ. Когда его спросили о санкциях, он ответил: "Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие". Как известно, ЕС привязал снятие секторальных санкций к выполнению минских договоренностей. Впрочем, Шарль Мишель об этом тоже не упомянул.

Контекст

Премьер России Дмитрий Медведев не сразу понял инструкции фотографа на саммите АСЕАН в Маниле. Просьба была - перекрестить руки для рукопожатия. Когда он разобрался, пожимать руки стало некому, предполагает Сергей Елкин. (14.11.2017)

В интервью DW бывший владелец ЮКОСа рассказал о том, почему Европа не поведется на "внешнеполитические разводки" и почему темпы роста в России отстают от мировых. (18.05.2018)

До сих пор пользователи имели лишь незначительный контроль над своими данными, тем или иным путем попавшими в интернет. Принятый в Евросоюзе новый закон позволит изменить ситуацию. (25.05.2018)

Медведева также спросили, как возможна нормализация отношений между ЕС и РФ в свете отравления Сергея Скрипаля в Солсбери и кибератаки в Гааге. В обоих случаях обвиняют военную разведку РФ (ранее ГРУ). "В мире много чего происходит. Это вовсе не обязательно должно отражаться на наших отношениях", - уверен Медведев.

Такие важные связи

В целом для ЕС было важным, что премьер РФ участвует именно в многостороннем мероприятии. "Хорошо, что Медведев является привычным участником этих встреч", - заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности. Важным для Брюсселя сигналом является вовлечение России в усиление мультилатерализма и создании путей сообщения. "Мы не хотим строить пути сообщения в обход России", - подчеркнул собеседник.

Развитию связей лидеры ЕС также уделили большое внимание. Причем связей с учетом устойчивого развития. Речь идет о транспорте, энергетике, цифровой сфере, культуре, науке и туризме. Примерами проектов таких связей называют выделение 70 миллионов евро на линии электропередач в Центральной Азии, по которым излишки электроэнергии смогут поставлять в страны Южной Азии. Или решение ЕС и Японии создать до конца 2018 года единое пространство для цифровых данных, где будут действовать высокие стандарты защиты персональных данных, введенные в мае.

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:41
Now live
02:41 мин

Кулинарное шоу Медведева - "Заповедник", выпуск 35, сюжет 1

 

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кулинарное шоу Медведева - "Заповедник", выпуск 35, сюжет 1  

Стабильность вместо рывка и прорыва: немецкий бизнес о правительстве Медведева  

Медведев прокомментировал фильм "Он вам не Димон"  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Финский суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей  

Как немецкие СМИ сообщают о нападении на колледж в Керчи  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно