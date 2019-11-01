Мглою небо кроет, или Ноябрьский вечер в Восточном Альгое (фото)

Достопримечательности Баварии

Мюнхенский Октоберфест

Каждый год этот народный праздник в баварской столице посещают около шести миллионов человек. Пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… По его примеру свои Октоберфесты проводят не только повсюду в Германии, но и в других странах мира. Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года в честь свадьбы будущего короля Людвига I и принцессы Терезы.