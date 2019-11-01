 Мглою небо кроет, или Ноябрьский вечер в Восточном Альгое (фото) | Кадр дня | DW | 07.11.2019

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Кадр за кадром

Мглою небо кроет, или Ноябрьский вечер в Восточном Альгое (фото)

Поздняя альпийская осень - на снимке из баварской коммуны Айтранг.

Айтранг

Айтранг • Эта фотография была сделана вечером, 6 ноября, в баварском регионе Восточный Альгой. Так здешние ландшафты выглядят нынешней поздней осенью. 

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