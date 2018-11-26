МВФ продолжит сотрудничество с Украиной в условиях военного положения

Формальных ограничений для финансового взаимодействия с Киевом нет, отметил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Международный валютный фонд (МВФ) продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на введение военного положения в областях страны, граничащих с Россией и с непризнанным Приднестровьем. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 26 ноября, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"У Фонда нет формальных юридических ограничений, которые могли бы помещать продолжению сотрудничества в подобных условиях", - подчеркнул он.
В МВФ при этом отметили, что ранее вели сотрудничество с рядом государств, где разворачивались военные конфликты.
Постпред также добавил, что рассчитывает на скорейшую деэскалацию ситуации с захватом российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу.
Новый механизм поддержки
В декабре совет директоров МВФ должен одобрить новый механизм финансовой поддержки SBA, в рамках которого Киев в течение 14 месяцев получит 3,9 млрд долларов (3,4 млрд евро). Программа придет на смену расширенному финансированию EFF, одобренному в марте 2015 и истекающему в марте 2019 года.
SBA предполагает, что украинские власти продолжат работу по финансовой консолидации и снижению инфляции, а также реформы по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.
Военное положение в ряде областей
Режим военного положения в Украине вступает в силу 28 ноября и будет действовать в течение 30 суток в следующих областях: Винницкой, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и внутренних водах Азовско-Керченской акватории.
Органы власти, военное командование и органы местного самоуправления получают полномочия, необходимые для отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности.
Петр Порошенко, выступая перед голосованием в Раде, подчеркнул, что ограничение прав граждан в условиях военного положения будет применяться только в случае наземной агрессии со стороны России.
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