 МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.07.2018

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Мир

МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов

ВВП Венесуэлы в 2018 году упадет примерно на 18 процентов, считают эксперты МВФ. В фонде отмечают, что страна находится в глубоком экономическом и социальном кризисе.

Венесуэльские боливары

Уровень инфляции в Венесуэле к концу 2018 года достигнет миллиона процентов, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) об экономической ситуации в Западном полушарии, опубликованном в понедельник, 23 июля.

Контекст

В победе президента Мадуро не сомневался почти никто. Выборы в Венесуэле лишь усиливают отчаяние и бессилие. Те, кто сможет, уедут. Остальным придется смириться, считает Офелия Хармс Аррути. (21.05.2018)

Судьба венесуэльской диктатуры волнует Москву. О причинах такого "участия" и о том, могут ли Владимир Путин и Игорь Сечин помочь Николасу Мадуро, пишет Константин Эггерт. (09.08.2017)

"Мы прогнозируем рост инфляции до 1 000 000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов", - заявляет глава департамента МВФ по Западному полушарию Алехандро Вернер.

МВФ также ожидает, что ВВП страны в 2018 году упадет примерно на 18 процентов. Эксперты фонда констатируют, что Венесуэла находится "в глубоком экономическом и социальном кризисе".

Кризис в Венесуэле обострился из-за падения мировых цен на нефть, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

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    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

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    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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Венесуэла на грани гражданской войны

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)  

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