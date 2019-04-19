МВФ поддерживает национализацию "Приватбанка"

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает национализацию украинского "Приватбанка". Реформа корпоративного управления финансового института, а также трансформация его бизнес-модели "положительно сказались на устойчивости банковской системы", заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в пятницу, 19 апреля. По его словам, международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины (НБУ) о национализации одного из крупнейших банков, "поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков и стабильность финансовой системы".

Властям следует продолжать "усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков", добавил Люнгман. Партнеры Украины "будут тщательно отслеживать события в этой сфере", подчеркнул постпред МВФ.

Суд признал нарушения при национализации "Приватбанка"

Решение о национализации одного из крупнейших украинских банков было принято в декабре 2016 года. В январе 2018 года международная аудиторская компания Kroll сообщила, что в течение десяти лет до национализации "Приватбанк" являлся объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, которые нанесли ему убытки в размере 5,5 млрд долларов.

В апреле 2019 года суд в Киеве признал нарушения при национализации "Приватбанка". Решение суда было принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к НБУ, Фонду гарантирования вкладов физлиц, кабинету министров Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Национальный банк Украины уже заявил о несогласии с решением киевского суда и готовит апелляцию.

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