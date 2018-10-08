 МВФ повысил прогноз роста ВВП России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2018

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Мир

МВФ повысил прогноз роста ВВП России

Объем производства в РФ вырастет в 2019 году на 1,8 процента, считают эксперты МВФ. Положительная тенденция ожидается из-за увеличения цен на нефть. Вместе с тем в глобальных масштабах "рост достиг потолка".

Эмблема Международного валютного фонда

Эмблема Международного валютного фонда

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста объема производства России на 0,3 процентных пункта - до 1,8 процента в 2019 году. Это следует из доклада "Перспективы развития мировой экономики", обнародованного во вторник, 9 октября, базирующимся в Вашингтоне профильным учреждением ООН.

В прогнозах за апрель и июль МВФ отмечал, что российская экономика укрепится на 1,7 процента в текущем и на 1,5 процента в предстоящем году.

"Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия относятся к числу экспортеров нефти, которые получат выгоды от повышения цен на нефть", - пояснил в этой связи экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд.

"Рост достиг потолка"

Вместе с тем эксперты приходят к выводу, что в глобальных масштабах "рост достиг потолка". По сравнению с апрельскими отчетами, предсказывавшими его показатели на уровне 3,9 процента на этот и последующий годы, сейчас специалисты опустили планку на 0,2 процентных пункта - до 3,7 процента в 2018 и 2019 годах.

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Немецкие эксперты неоднозначно оценивают правительственную программу "Цифровая экономика РФ". Корреспондент DW выслушал их отзывы на проходившей в Берлине конференции Rusummit. (26.09.2018)

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Рост объема производства США в следующем году будет зафиксирован на уровне в 2,5 процента, еврозоны в целом, а также Германии в отдельности - на отметке в 1,9 процента.

Так, на снижение статистики, в частности, в отношении США повлияло введение администрацией президента Дональда Трампа тарифов на широкий круг импортных товаров из Китая и ответные меры Пекина. КНР также испытает на себе замедление темпов, считают специалисты.

В июле директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупреждала, что торговый конфликт между США, Китаем и Евросоюзом способен нанести серьезный ущерб мировой экономике. 

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    Автор: Николас Мартин, Павел Лось


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Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

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