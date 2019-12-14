 МВД Украины: Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от проверки на полиграфе | Новости из Германии об Украине | DW | 26.02.2020

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Украина

МВД Украины: Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от проверки на полиграфе

Все трое подозреваемых в убийстве в Киеве Павла Шеремета отказались от проверки на детекторе лжи, а также от участия в различных экспертизах. Следствие рассекречивает материалы более 500 негласных следственных действий.

Фотография Павла Шеремета

Фигуранты дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета отказались принимать участие в ряде экспертиз, хотя ранее публично заявляли, что готовы содействовать установлению истины. Об этом говорится в пресс-релизе министерства внутренних дел Украины, опубликованном в среду, 26 февраля.

По данным ведомства, прежде всего речь идет Яне Дугарь, которая отказалась давать показания на допросе в качестве подозреваемого и участвовать в почерковедческой и судебно-психиатрической экспертизах.

Контекст

Взрывы и выстрелы в украинских городах стали обыденностью. Власти по традиции в них обвиняют спецслужбы России. При этом большинство резонансных убийств и покушений так и не раскрыто. (26.10.2017)

Кроме того, Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз, а оба они отказались от одновременного допроса.

Все трое фигуранта дела отказались пройти проверку на полиграфе, при том, что ранее Дугарь принимала участие в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

По сообщению МВД, в настоящее время следствие продолжает рассекречивать материалов более 500 негласных следственных действий, проводятся 32 судебные экспертизы.

Известный российский тележурналист белорусского происхождения Павел Шеремет, последние пять лет работавший ведущим на украинском радио "Вести", погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором он находился. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

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Контекст

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