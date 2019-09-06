 МВД РФ сообщило о задержании подозреваемого в нападении на главу ЦИК Памфилову | Новости из Германии о России | DW | 07.09.2019

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Россия

МВД РФ сообщило о задержании подозреваемого в нападении на главу ЦИК Памфилову

В подмосковном лесу был задержан уроженец одной из республик Средней Азии по подозрению в нападении на дом Эллы Памфиловой, сообщили в российском МВД.

Элла Памфилова

Элла Памфилова

В Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной из центральноазиатских республик 1983 года рождения, сообщило в субботу, 7 сентября, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк агентству ТАСС. "В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", добавила она.

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Телеграм-канал Baza пишет, что задержанный является уроженцем Казахстана, в момент задержания он спал в шалаше в подмосковном лесу. "Мужчину уже подозревают в целой серии краж из домов местных жителей. При себе у него нашли электрошокер, с которым он напал на Памфилову, а также предметы, которые он, возможно, украл из других домов", - указывается далее.

Нападение на дом Памфиловой

О нападении на председателя ЦИК российское МВД сообщило накануне. Инцидент произошел в ночь на 6 сентября в городском округе Истра. Злоумышленник в маске проник на террасу дома Панфиловой, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся. Руководство МВД взяло дело о нападении под контроль, по факту разбойного нападения на дом главы Центризбиркома возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел за два дня до 8 сентября - Единого дня голосования в России, в ходе которого пройдут и выборы в Мосгордуму.

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    Автор: Евгений Жуков


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