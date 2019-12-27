МВД России предлагает лишать свободы за пропаганду наркотиков в интернете

Министерство внутренних дел России в пятницу, 27 декабря, предложило установить уголовную ответственность за пропаганду потребления или оборота наркотиков и наркосодержащих растений. Этот законопроект размещен на портале нормативных правовых актов. Он предполагает появление в Уголовном кодексе РФ новой статьи, согласно которой минимальным наказанием за пропаганду наркотиков в СМИ или интернете станет штраф 50 тысяч рублей, а максимальным - лишение свободы на два года. Кроме того, МВД предлагает давать от 5 до 10 лет лишения свободы за "склонение к потреблению наркотиков" через СМИ или интернет.

Если же наркотики или наркосодержащие растения предназначены "для использования в медицинских целях" или "осуществления профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников", то распространение информации о них не будет подпадать под новую статью УК.

Сейчас российское законодательство предусматривает лишь административную ответственность за пропаганду наркотиков и психотропных веществ. В МВД объясняют предложение уголовной ответственности тем, что для выяснения обстоятельств правонарушения и поиска виновных необходимы "сложные компьютерно-технические, лингвистические и иные экспертизы", а их проведение длится дольше, чем административное расследование.

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