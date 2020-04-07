МВД России нашло в даркнете фальшивомонетчиков под ником "Банк России"

Организованную группу фальшивомонетчиков, выступавшую в даркнете под ником "Банк России", выявило МВД России, пишет во вторник, 7 апреля, газета "Коммерсант". За год работы преступники успели напечатать около 1 млрд рублей номиналом 5000, 2000 и 1000. Фальшивые купюры высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде.

Небольшие партии от 10 до 150 тысяч рублей продавались за треть стоимости номинала. Всего группа, по информации следователей, успела осуществить более 3000 сделок. Поддельные деньги рассылались по другим регионам бесконтактным способом через тайники.

Участники преступной организации общались через интернет-ресурс Hydra и его зеркала, несмотря на регулярные блокировки Роскомнадзора. По данным МВД, они не были знакомы лично, только по никам в даркнете.

Полиция задержала трех жителей Нижегородской области, которые занимались печатью фальшивок, а также 25-летнюю москвичку и ее ровесника из Подмосковья, которые создали интернет-магазин по распространению подделок.

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