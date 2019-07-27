МВД не смогло проверить гомофобный проект "Пила"

Центр по противодействию экстремизму МВД России не смог проверить гомофобный проект "Пила", на сайте которого был опубликован "расстрельный список" ЛГБТ-активистов. Согласно документу, опубликованному в воскресенье, 4 августа, в Twitter организации "Открытая Россия", проверке помешало то, что сайт был заблокирован Роскомнадзором.

"Ввиду того, что указанный адрес Интернет ресурса заблокирован, вся информация о возможной противоправной деятельности удалена, провести проверку не представилось возможным", - говорится в ответе МВД на запрос о проверке ресурса. Такой же ответ получили несколько обратившихся в МВД лиц и организаций - в частности, общественное движение ЛГБТ "Солидарность".

Активисты и правозащитники до блокировки "Пилы" сделали достаточное количество скриншотов с сайта, однако они силовиков не заинтересовали.

Дискуссия о "Пиле" разгорелась после того, как в ночь на 21 июля в Санкт-Петербурге была убита общественная активистка Елена Григорьева. На ее странице в Facebook одним из последних был пост о "Пиле", в "расстрельный список" которой она входила.

После этого представители ЛГБТ-сообщества обратились в СК и МВД с просьбой установить авторов гомофобного сайта и расследовать их причастность к убийству Григорьевой.

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