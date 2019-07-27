 МВД не смогло проверить гомофобный проект ″Пила″ | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2019

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Россия

МВД не смогло проверить гомофобный проект "Пила"

После убийства активистки, входившей в "расстрельный список" на сайте "Пила", представители ЛГБТ потребовали у МВД проверки. Непреодолимым препятствием для силовиков стала блокировка сайта Роскомнадзором.

ЛГБТ-активисты в Санкт-Петербурге

ЛГБТ-активисты в Санкт-Петербурге

Центр по противодействию экстремизму МВД России не смог проверить гомофобный проект "Пила", на сайте которого был опубликован "расстрельный список" ЛГБТ-активистов. Согласно документу, опубликованному в воскресенье, 4 августа, в Twitter организации "Открытая Россия", проверке помешало то, что сайт был заблокирован Роскомнадзором.

Контекст

В Санкт-Петербурге задержан новый подозреваемый в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. Сообщается, что он уже полностью признал свою вину. (01.08.2019)

Убитая активистка Елена Григорьева входила в "расстрельный список" анонимного сайта "Пила". DW поговорила с другими фигурантами списка и собрала информацию об этом гомофобном движении. (27.07.2019)

"Ввиду того, что указанный адрес Интернет ресурса заблокирован, вся информация о возможной противоправной деятельности удалена, провести проверку не представилось возможным", - говорится в ответе МВД на запрос о проверке ресурса. Такой же ответ получили несколько обратившихся в МВД лиц и организаций - в частности, общественное движение ЛГБТ "Солидарность".

Активисты и правозащитники до блокировки "Пилы" сделали достаточное количество скриншотов с сайта, однако они силовиков не заинтересовали.

Дискуссия о "Пиле" разгорелась после того, как в ночь на 21 июля в Санкт-Петербурге была убита общественная активистка Елена Григорьева. На ее странице в Facebook одним из последних был пост о "Пиле", в "расстрельный список" которой она входила.

После этого представители ЛГБТ-сообщества обратились в СК и МВД с просьбой установить авторов гомофобного сайта и расследовать их причастность к убийству Григорьевой.

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    Автор: Виктор Вайц


Контекст

10 случаев каминг-аута в большом спорте

Бытует мнение, что представителей сексуальных меньшинств больше всего в шоу-бизнесе, кинематографе и других креативных сферах деятельности. Но оказалось, что и среди спортсменов немало тех, кто совершил каминг-аут. (31.07.2018)  

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