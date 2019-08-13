МВД ищет на Кавказе организаторов московских протестов

Министерство внутренних дел России занялось поиском следов иностранного вмешательства в протесты оппозиции в Москве и пытается увязать эти митинги с организаторами протестных акций на Кавказе. Так, в Пятигорске полиция провела обыск в офисе Межрегиональной неполитической общественной организации "Миротворческая миссия имени генерала Лебедя" (ММГЛ), руководителем которой является член президиума президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Мукомолов. Как отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой СПЧ в пятницу, 16 августа, в результате обыска "без указания причин были изъяты подлинники уставных и финансовых документов НКО".

Причем, указано в документе, основанием для обысков стали протестные акции, прошедшие в Москве 27 июля и 3 августа. Целью мероприятия стало выявление "неустановленной группы лиц, являющихся координаторами деятельности находящихся на территории СКФО автономных некоммерческих организаций и общественных объединений с иностранным финансированием". "По всей видимости, Главное управление МВД России по СКФО, не располагая конкретными материалами об "организаторах несанкционированных протестных акций", пытается найти виновных методами незаконной тотальной проверки", - прокомментировал ситуацию Александр Мукомолов.

При этом, по его словам, деятельность ММГЛ никак не связана с публичными мероприятиями. Главными задачами организации являются розыск пропавших без вести на Северном Кавказе, содействие вынужденным переселенцам из Чеченской республики и медико-психологическая реабилитация граждан, пострадавших в конфликтах на Северном Кавказе.

Кавказский след в Москве



В тот же день в Назрани силовики пришли с обысками в офис правозащитной организации "Правовая инициатива". При этом они предъявили распоряжение о проведении оперативно-розыскного мероприятия с аналогичной формулировкой, как и при обыске в Пятигорске. Как заявили в пресс-службе организации, в МВД полагают, что одним из организаторов протестов в Москве может быть группа лиц, не только координирующая деятельность на Северном Кавказе НКО, получающих иностранное финансирование, но и причастная к организации и проведению протестных акций и массовых беспорядков на территории СКФО "с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе". Силовики при обыске изъяли всю документацию правозащитников за последние три года.

Пресс-секретарь "Правовой инициативы" Ксения Бабич предположила, что новый обыск связан с тем, что организация защищает ингушских активистов, протестовавших против соглашения об изменении границы между Ингушетией и Чечней, согласно которому Чечне отошла часть исконно ингушских земель.

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