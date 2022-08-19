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Матиас Белингер
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Матиас Белингер: другие публикации
О чем договорились Зеленский, Эрдоган и Гутерриш во Львове
О чем договорились Зеленский, Эрдоган и Гутерриш во Львове
Президенты Украины и Турции вместе генсеком ООН говорили о расширении зернового соглашения, Еленовке и визите на ЗАЭС.
Политика
19.08.2022
19 августа 2022 г.
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