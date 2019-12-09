Матери Анны Павликовой и Даниила Конона объявили голодовку

Юлия Виноградова - мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, а также Наталья Конон - мать проходившего по "московскому делу" Даниила Конона - в понедельник, 9 декабря, объявили голодовку в знак протеста против приговоров, вынесенных в последнее время судами участникам дел, которые Виноградова и Конон считают политическими.

"Я больше не могу смотреть и ощущать Несправедливость...", - написала Юлия Виноградова в Facebook. По ее словам, приговор фигуранту "московского дела" Эдуарду Малышевскому, осужденному ранее в тот же день на три года колонии в связи с тем, что он выбил ногой окно автозака, процесс Александра Шестуна (экс-глава Серпуховского района Московской области, арестованный в июне 2018 года по обвинению в мошенничестве), а также вынесенные 6 декабря приговоры фигурантам "московского дела" Никите Чирцову, Егору Лесных, Владимиру Емельянову, Александру Мыльникову и Максиму Мартинцову "не оставили у нее сомнений в отсутствии правосудия".

Процессы фигурантов "московского дела" мать Анны Павликовой считает "судилищами"

"От чувства безысходности я сегодня объявляю Голодовку в последней надежде быть услышанной! И требую Правосудия для Политзаключённых!!", - написала Юлия Виноградова (орфография оригинала сохранена).

Она рассказала "Новой газете", что "все эти судилища" произвели на нее ужасное впечатление. "Все эти приговоры забирают надежду. Я прекрасно понимаю, что вот-вот будет объявлен приговор по делу "Сети", дальше наш приговор, "Новое величие", и я не знаю, что ждет мою дочь. Мне страшно за Аню и за всех остальных", - цитирует издание мать Анны Павликовой, которая называет себя "мамой политзаключенной".

Позже правозащитница Александра Крыленковасообщила в соцсети Facebook о том, что к голодовке матери Анны Павликовой присоединилась мать Даниила Конона, Наталья Конон.

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