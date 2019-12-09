 Матери Анны Павликовой и Даниила Конона объявили голодовку | Новости из Германии о России | DW | 09.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Матери Анны Павликовой и Даниила Конона объявили голодовку

По словам Юлии Виноградовой, матери обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, она объявляет голодовку от чувства безысходности и требует правосудия для политзаключенных.

Обвиняемая по делу Нового величия Анна Павликова в суде (фото из архива)

Обвиняемая по делу "Нового величия" Анна Павликова в суде (фото из архива)

Юлия Виноградова - мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой, а также Наталья Конон - мать проходившего по "московскому делу" Даниила Конона - в понедельник, 9 декабря, объявили голодовку в знак протеста против приговоров, вынесенных в последнее время судами участникам дел, которые Виноградова и Конон считают политическими.

Контекст

На примере Анны Павликовой молодым дают понять, что лучше и не задумываться о смене власти, при которой они прожили всю жизнь. Это сигнал и родителям нынешних тинейджеров, считает Александр Плющев. (13.08.2018)

Публичная поддержка жертв российской правоприменительной практики важна не столько самим фигурантам сомнительных уголовных дел, сколько обществу, считает Александр Плющев. (09.07.2019)

Даниил Конон подал в Тверской суд Москвы иск к Минфину РФ о возмещении морального ущерба. Ранее аналогичные иски подали другие бывшие фигуранты "московского дела" - Алексей Миняйло и Сергей Абаничев. (09.12.2019)

"Я больше не могу смотреть и ощущать Несправедливость...", - написала Юлия Виноградова в Facebook. По ее словам, приговор фигуранту "московского дела" Эдуарду Малышевскому, осужденному ранее в тот же день на три года колонии в связи с тем, что он выбил ногой окно автозака, процесс Александра Шестуна (экс-глава Серпуховского района Московской области, арестованный в июне 2018 года по обвинению в мошенничестве), а также вынесенные 6 декабря приговоры фигурантам "московского дела" Никите Чирцову, Егору Лесных, Владимиру Емельянову, Александру Мыльникову и Максиму Мартинцову "не оставили у нее сомнений в отсутствии правосудия".

Процессы фигурантов "московского дела" мать Анны Павликовой считает "судилищами"

"От чувства безысходности я сегодня объявляю Голодовку в последней надежде быть услышанной! И требую Правосудия для Политзаключённых!!", - написала Юлия Виноградова (орфография оригинала сохранена).

Она рассказала "Новой газете", что "все эти судилища" произвели на нее ужасное впечатление. "Все эти приговоры забирают надежду. Я прекрасно понимаю, что вот-вот будет объявлен приговор по делу "Сети", дальше наш приговор, "Новое величие", и я не знаю, что ждет мою дочь. Мне страшно за Аню и за всех остальных", - цитирует издание мать Анны Павликовой, которая называет себя "мамой политзаключенной".

Позже правозащитница Александра Крыленковасообщила в соцсети Facebook о том, что к голодовке матери Анны Павликовой присоединилась мать Даниила Конона, Наталья Конон.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 01:38

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW.  

Ссылки в интернете

Сообщение правозащитницы Александры Крыленковой о голодовке матери Даниила Конона

Сообщение правозащитницы Александры Крыленковой о голодовке матери Даниила Конона

Сообщение матери Анны Павликовой о начале голодовки

Сообщение матери Анны Павликовой о начале голодовки

Статья DW о приговоре фигуранту "московского дела" Эдуарду Малышевскому

Статья DW о приговоре фигуранту "московского дела" Эдуарду Малышевскому  

Статья DW о требовании Даниила Конона о компенсации

Статья DW о требовании Даниила Конона о компенсации  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом  

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей"  

Защита просит освободить обвиняемых по делу "Нового величия"  

Реклама

Самые читаемые

WADA на четыре года отстранило Россию от Олимпиад  

К чему могут привести санкции WADA в отношении России  

Сколько стоит учеба в университетах Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно