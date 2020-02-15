 Мас: Сирии грозит гуманитарная катастрофа | Новости из Германии о Германии | DW | 15.02.2020

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Германия

Мас: Сирии грозит гуманитарная катастрофа

Министр иностранных дел ФРГ выступил за более активное, в том числе военное, участие Германии в региональных конфликтах и кризисах.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас на Мюнхенской конференции по безопасности 2020

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас на Мюнхенской конференции по безопасности 2020

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что Германия может играть более заметную роль, в том числе военную, в региональных конфликтах и кризисах. Об этом он заявил в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что "военные действия должны идти рука об руку с политической логикой".

Контекст

Глава германского МИД высказался по поводу продолжающихся боевых действий в сирийской провинции Идлиб: "Мы очень боимся, что там произойдет гуманитарная катастрофа" и число беженцев из региона еще увеличится, что никому не нужно. В кулуарах конференции Мас провел встречи с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, на которых обсудил ситуацию в Сирии и Ливии.

Мас призвал Москву использовать свое влияние на сирийское правительство Башара Асада, которого поддерживает Россия, чтобы добиться прекращения боевых действий. Турецкие войска воюют в регионе на стороне повстанцев. Чавушоглу и Лавров также встретились в субботу в Мюнхене в закрытом режиме. В воскресенье они оба примут участие в публичном обсуждении ситуации в Сирии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. А дальнейшие переговоры министров иностранных дел России и Турции пройдут  в понедельник, 17 февраля, в Москве.

На Мюнхенской конференции в воскресенье запланирована и сессия по ситуации в Ливии в рамках договоренностей 12 стран, которые были достигнуты на саммите в Берлине 19 января.

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    Автор: Андрей Гурков


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