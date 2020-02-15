Мас: Сирии грозит гуманитарная катастрофа

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает, что Германия может играть более заметную роль, в том числе военную, в региональных конфликтах и кризисах. Об этом он заявил в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что "военные действия должны идти рука об руку с политической логикой".

Глава германского МИД высказался по поводу продолжающихся боевых действий в сирийской провинции Идлиб: "Мы очень боимся, что там произойдет гуманитарная катастрофа" и число беженцев из региона еще увеличится, что никому не нужно. В кулуарах конференции Мас провел встречи с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, на которых обсудил ситуацию в Сирии и Ливии.

Мас призвал Москву использовать свое влияние на сирийское правительство Башара Асада, которого поддерживает Россия, чтобы добиться прекращения боевых действий. Турецкие войска воюют в регионе на стороне повстанцев. Чавушоглу и Лавров также встретились в субботу в Мюнхене в закрытом режиме. В воскресенье они оба примут участие в публичном обсуждении ситуации в Сирии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. А дальнейшие переговоры министров иностранных дел России и Турции пройдут в понедельник, 17 февраля, в Москве.

На Мюнхенской конференции в воскресенье запланирована и сессия по ситуации в Ливии в рамках договоренностей 12 стран, которые были достигнуты на саммите в Берлине 19 января.

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Смотреть видео 13:05 Поделиться Что говорят о России и Украине на конференции в Мюнхене Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3XnMs Мюнхенская конференция по безопасности: что говорят о России и Украине? DW Новости