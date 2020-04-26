Мас предостерег от скорого открытия доступа к туробъектам

Порядка 60 процентов турагентств и туроператоров в Германии видят непосредственную угрозу банкротства из-за спада в отрасли на фоне пандемии коронавируса. Это следует из опроса, проведенного Германским туристическим союзом (Deutsche Reiseverband, DRV) среди своих членов. Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предупредил, что ожидать скорейшего доступа к популярным туробъектам не стоит. Выдержки из беседы с главой МИД Германии в воскресенье, 26 апреля, обнародовало издание Bild am Sonntag.

"Европейская гонка в вопросе о том, кто первым снова разрешит туристические поездки, ведет к недопустимым рискам", - уверен министр. При этом он напомнил о высоком числе инфицированных на популярном туристическом направлении - горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.

"Мы уже испытали, к каким последствиям в родных для туристов странах может привести инфекционный кластер, если он находится в популярном курортном районе. Это не должно повториться", - предупредил глава МИД Германии.

Единые европейские критерии

По словам министра, Европе необходимы единые критерии для возвращения к свободе перемещения. Выработать их следует "как можно скорее, однако со всей необходимой ответственностью", уверен Мас.

Ранее, 24 апреля, министр уже предупреждал, что Германии следует "очень, очень осторожно" подходить к смягчению ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2.

Глава МИД Германии особо выделил необходимость избежать второй волны вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19. Она способна гораздо сильнее поразить страну с точки зрения здравоохранения и экономики, подчеркнул тогда Мас.

По данным Института имени Роберта Коха, в 83-миллионной Германии на 25 апреля зарегистрированы 152 438 заражений коронавирусом, 5500 человек умерли.

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