Мастер и Маргарете: немецкий фильм к юбилею Бергмана

100-летие шведского режиссера театра и кино, сценариста и писателя Ингмара Бергмана, который родился 14 июля 1918 года, отмечают с размахом во всем мире, от Лос-Анджелеса и Лондона до Москвы и Пекина. На кинофестивалях идут ретроспективы его фильмов, в театрах ставят спектакли на основе его дневниковых записей и сценариев, выходят книги о нем и переиздания его собственных сочинений, снимаются телепередачи и документальные фильмы, ему посвященные.

Координирует программу юбилейных празднований, официальный старт которым был дан задолго до наступления собственно праздничной даты, "Фонд Ингмара Бергмана", ведающий, в частности, архивами ушедшего из жизни в 2007 году режиссера. Именно этот фонд поручил режиссеру из Германии Маргарете фон Тротта (Maragarethe von Trotta) снять к юбилею Ингмара Бергмана документальный фильм о нем.

Дебют Маргареты фон Тротта в документальном кино

Ныне 76-летняя актриса, режиссер и сценаристка, и одна из представителей нового немецкого кино, сегодня и сама считается признанным классиком художественного кинематографа. На ее счету более 20 режиссерских работ, ее фильмы удостаивались главных наград международных кинофестивалей. Но все это художественные фильмы. С документалистикой она до сих пор дел не имела. И именно ей предлагают снять документальный фильм к 100-летию Ингмара Бергмана.

Маргарете фон Тротта (в центре) спрашивала о Бергмане у режиссеров разных поколений

Каким образом Маргарете фон Тротта стала автором юбилейного фильма о великом шведском режиссере? С таким вопросом обратился к немецкой кинематографистке корреспондент DW по случаю премьеры фильма в мае на Каннском кинофестивале. Документальная лента под названием "В поисках Ингмара Бергмана" была представлена в программе "Каннская классика", в которой по традиции показывают отреставрированные шедевры мирового кинематографа, а также документальные фильмы о выдающихся кинематографистах. Тот факт, что премьера была в Каннах, где Ингмара Бергмана в 1997 году наградили почетной премией "Palm of Palms" и титулом "лучшего режиссера всех времен", не вызывает особого удивления. А вот почему именно Магарете фон Тротта?

Ей просто предложили, и она не смогла отказаться. А предложили потому, что на протяжении всей своей жизни в кино, она всегда и всюду рассказывала, что Бергман - ее "Мастер". Она и режиссером стала под влиянием этого гениального шведа - его фильмы пробудили в ней желание самой снимать художественное кино.

Плакат фильма "В поисках Ингмара Бергмана"

В документальной ленте "В поисках Ингмара Бергмана" собраны эпизоды из фильмов шведского режиссера, интервью с членами его семьи, друзьями и коллегами, а также кадры с мест, где работали Бергман и его съемочная группа. О Бергмане рассказывают норвежская актриса Лив Ульман, муза и возлюбленная режиссера, французский драматург Жан-Клод Каррьер, легендарный сценарист Бунюэля. О месте Бергмана в истории киноискусства рассказывают эксперты, о влиянии его эстетики на собственное творчество - режиссеры кино разных поколений, включая француза Оливье Ассаяса, испанца Карлоса Сауру и соотечественника Бергмана Рубена Эстлунда, который удостоился "Золотой пальмовой ветви" 70-го Каннского кинофестиваля.

Дружба между Бергманом и фон Троттой началась в Шотландии

Еще в 1977 году Маргарете фон Тротта познакомилась с Ингмаром Бергманом в Мюнхене. Оказавшись на родине в центре громкого налогового скандала Бергман на несколько лет уехал из Швеции. В Германии он прожил несколько лет, снимая фильмы и работая в театре, главным образом, в Мюнхене.

Свой первый заграничный фильм "Змеиное яйцо" (1977) Бергман снимал, главным образом, в Мюнхене.

Знакомство переросло в дружбу спустя тринадцать лет. В 1990 году Маргарете фон Тротта оказалась с Ингмаром Бергманом в жюри Европейской кинопремии. Шведский режиссер был тогда президентом Европейской киноакадемии (European Film Academy, EFA) и мог по тогдашним правилам самолично определять состав жюри. "Мы заседали в гостинице для гольфа в Шотландии, - вспоминает фон Тротта. - Дело было осенью, и кроме нас никого в гостинице не было. Так захотел Бергман. Потому что он боялся больших скоплений людей". В один из вечеров Бергман сказал, вспоминает фон Тротта, что ему очень понравились ее "Свинцовые времена" (Die Bleierne Zeit), и что этот фильм укрепил его силы. В то время - фильм вышел в кинопрокат в 1981 году - он был "очень подавлен".

Посмотрев ее драматический фильм, снятый по мотивам биографий немецкой террористки Гудрун Энсслин (Gudrun Ensslin) и ее сестры Кристианы (Christiane Ensslin), Бергман снова обрел уверенность в себе и решимость "продолжать". "Он много хвалил меня, - рассказывает Маргарете фон Тротта в интервью DW, - мне это, разумеется, было очень приятно слушать". Тогда она призналась своему кумиру, что из-за него стала режиссером.

Те беседы в Шотландии сегодня Маргарете фон Тротта называет "очень важным моментом в жизни". "Это же понятно. Если ваш кумир, ваш учитель, хвалит вашу работу, то лучшего комплимента и быть не может!" Один из ее общих с Бергманом знакомых, режиссер и писатель Йорн Доннер, скажет ей чуть позже: "Ну, всерьез воспринимать его слова не стоит. Он же любит приударить за женщинами и хочет, чтобы ты чувствовала себя с ним комфортно".

Лив Ульман в документальной ленте "В поисках Ингмара Бергмана"

Но Бергман все же очевидно говорил всерьез. Через два года после "важного момента" в Шотландии кинофестиваль в Гетеборге попросил шведского режиссера составить список фильмов, которые произвели впечатление и повлияли на него. В списке было 11 имен. Своими "наставниками" Ингмар Бергман назвал таких режиссеров, как Акира Куросава, Федерико Феллини, Чарли Чаплин, Карл Теодор Дрейер. Значилось в этом списке и женское имя – Маргарете фон Тротта.

"В этом списке великих, - не без гордости вспоминает фон Тротта, - в самом его конце была я с моим фильмом "Свинцовые времена", единственная женщина, единственная из Германии и самая молодая".

И последняя ныне живущая из того списка. Не в последнюю очередь именно поэтому Фонд Ингмара Бергмана попросил именно ее снять юбилейный фильм о Бергмане. Поначалу она "страшно переживала" и боялась не справиться. С одной стороны ее пугала сама идея снимать фильм о великом мастере, ее кумире, страшила вероятность того, что фильм окажется недостойным его главного героя. Кроме того, она никогда до тех пор не снимала документальных фильмов. "Я отдавала себе отчет в том, что не исключена ужасная катастрофа, но не могла отказаться от искушения", - признается режиссер.

Документальный фильм "В поисках Ингмара Бергмана" Маргарете фон Тротта снимала в соавторстве со своим сыном, также кинорежиссером Феликсом Мёллером (Felix Moeller).

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