 Массовые задержания в Москве на акции за допуск оппозиционеров к выборам (фотогалерея) | Новости из Германии о России | DW | 27.07.2019

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Россия

Массовые задержания в Москве на акции за допуск оппозиционеров к выборам (фотогалерея)

В Москве на акцию протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция задержала более 600 протестующих.

Протесты в Москве 27 июля

Протесты в Москве 27 июля

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Russland | Proteste in Moskau (Reuters/M. Shemetov)

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих трех кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • Протест 27 июля в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Силовики оттесняют активистов

    Правоохранители настроены решительно. Они оттесняют протестующих и действуют жестко. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до заявленного организаторами начала акции полиция задержала незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Гудков сообщил, что его доставили в Коптевский суд и обвинят в нарушении порядка проведения митинга. На акции в числе прочих задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Акция протеста в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Массовые задержания

    К 14.55 мск, то есть спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более пятисот задержанных

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который несмотря на это продолжает вести трансляцию с митинга на Тверской.

  • Задержания в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Правозащитники сообщают о применении силы правоохранителями. По данным "ОВД-инфо", полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.


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  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

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  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

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  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

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    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

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    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

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    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


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Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне  

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