Массовые задержания в Москве на акции за допуск оппозиционеров к выборам (фотогалерея)

В Москве на акцию протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция задержала более 600 протестующих.
У здания мэрии Москвы проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция начала задержания еще до начала мероприятия. DW - с хроникой событий (время мск). (27.07.2019)
Оппозиционные кандидаты, которых не допускают на выборы в Мосгордуму, призывают москвичей выйти 27 июля на акцию протеста на Тверскую улицу. Не все этому рады, считает карикатурист Сергей Елкин. (26.07.2019)
Оппозиционер Дмитрий Гудков, которого не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы, рассказал DW, как намерен бороться против этого решения и почему оппозиция могла бы выиграть выборы. (24.07.2019)
Почему на фоне агрессивных попыток не допустить к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов некоторые представители властей вдруг вспомнили о своей репутации, объясняет Иван Преображенский. (26.07.2019)
Ночные допросы, уголовное дело - в Москве обостряется противостояние вокруг выборов в Мосгордуму. Немецкие политологи связывают это с падением популярности власти и успехом Алексея Навального. (26.07.2019)