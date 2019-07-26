Массовые задержания в Москве на акции за допуск оппозиционеров к выборам (фотогалерея)

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

"Подбросить нарколабораторию"

Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.