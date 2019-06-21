Массовая акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года (фотогалерея)

Спустя 10 лет: что важно знать о пятидневной войне России и Грузии

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России, дошедшей почти до Тбилиси. Что говорили о той войне тогда и как видят сейчас - у DW. (08.08.2018)