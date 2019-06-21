Массовая акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года (фотогалерея)

Несколько тысяч человек собрались вечером 20 июня перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Причиной протеста стало выступление в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Митингующие требуют отставки Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента Грузии. Протесты связаны с участием делегации России в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. (20.06.2019)
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России, дошедшей почти до Тбилиси. Что говорили о той войне тогда и как видят сейчас - у DW. (08.08.2018)