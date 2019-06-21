 Массовая акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года (фотогалерея) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 21.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Массовая акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года (фотогалерея)

Несколько тысяч человек собрались вечером 20 июня перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Причиной протеста стало выступление в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

  • Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года

    Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.

  • Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии

    Российский парламентарий занял кресло спикера парламента и начал свое выступление на русском языке, возмутив представителей оппозиции.

  • default
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии

    Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

  • Митингующий сжигает портрет Путина
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года

    Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии.

  • Тысячи протестующих перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих

    В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Они требовали отставки его председателя Ираклия Кобахидзе.

  • Протестующие перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии

    Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

  • Столкновения демонстрантов и полиции
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси

    По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

    Автор: Анастасия Аринушкина


  • Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года

    Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.

  • Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии

    Российский парламентарий занял кресло спикера парламента и начал свое выступление на русском языке, возмутив представителей оппозиции.

  • default
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии

    Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

  • Митингующий сжигает портрет Путина
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года

    Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии.

  • Тысячи протестующих перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих

    В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Они требовали отставки его председателя Ираклия Кобахидзе.

  • Протестующие перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии

    Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

  • Столкновения демонстрантов и полиции
    Еще по теме

    Массовая акция протеста в Тбилиси

    Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси

    По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

    Автор: Анастасия Аринушкина


Контекст

Оппозиционеры пытаются штурмовать парламент Грузии

Митингующие требуют отставки Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента Грузии. Протесты связаны с участием делегации России в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. (20.06.2019)  

Спустя 10 лет: что важно знать о пятидневной войне России и Грузии

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России, дошедшей почти до Тбилиси. Что говорили о той войне тогда и как видят сейчас - у DW. (08.08.2018)  

Комментарий: Как Путин победил Саакашвили, но проиграл Грузии

Истоки нынешней изоляции России и пропагандистской лжи, отравляющей умы ее граждан, восходят к августовской войне 2008 года, считает Константин Эггерт. (07.08.2018)  

Массовая акция протеста в Тбилиси

Причиной протестов 20 июня в Тбилиси стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. (21.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Возвращение Саакашвили: Зеленский вернул паспорт "любимому персонажу" Путина  

Саакашвили сравнил Венесуэлу с Украиной и Грузией  

Как в России отреагировали на заявление Кикабидзе об СССР  

Также по теме

Georgien nach Parlamentssitzung | Protest & Ausschreitungen in Tbilisi

Массовая акция протеста в Тбилиси 21.06.2019

Причиной протестов 20 июня в Тбилиси стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

Georgien | Menschen protestieren gegen den Besuch der russischen Delegation in Tiflis

В Грузии полиция разогнала митингующих резиновыми пулями и слезоточивым газом 20.06.2019

Демонстранты пытались прорваться в здание парламента, чтобы добиться отставки его председателя Ираклия Кобахидзе. Протесты вызвало выступление депутата Госдумы РФ в парламенте Грузии.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Что говорят немецкие политики и эксперты о "прямой линии" Путина  

Осторожно, электроскутер!  

Трамп считает инцидент со сбитым американским дроном частной ошибкой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно