 Масен займет пост спецсоветника в МВД Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 23.09.2018

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Германия

Масен займет пост спецсоветника в МВД Германии

Председатели партий "большой коалиции" нашли компромиссное решение о судьбе бывшего шефа Федерального ведомства по охране конституции.

Ханс-Георг Масен

Ханс-Георг Масен

Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), ранее снятый с должности председателя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, займет пост специального советника по европейским и национальным вопросам в министерстве внутренних дел Германии. К подобному компромиссу пришли председатели партий "большой коалиции", сообщил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Пост Масена будет по тарифной ставке соответствовать должности главы руководителя отдела, и его назначение не будет сопровождаться повышением оклада.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) договорилась заново оценить ситуацию с Масеном совместно с лидерами еще двух правящих партий - главой Христианско-социального Союза (ХСС) Хорстом Зеехофером, который также занимает пост министра внутренних дел, и председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles).

Их предыдущее компромиссное решение, заключавшееся в том, чтобы перевести Масена на пост статс-секретаря в министерстве внутренних дел Германии с повышением в окладе, было встречено резкой критикой.

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Глава СДПГ Андреа Налес приветствовала достигнутый партийными лидерами компромисс: "Мы нашли решение. Это хороший сигнал, что коалиция в состоянии серьезно воспринимать публичную критику и корректировать свой курс", - отметила она.

Неправомерная передача данных АдГ

Ханса-Георга Масена, в частности, обвиняли в неправомерной передаче парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) информации из неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы. Речь шла о числе предполагаемых исламистов и бюджете Федерального ведомства по охране конституции.

Под огнем критики

Политик также попал под шквал критики из-за своего заявления о "недоказанной подлинности" видеозаписи из Хемница, на которой видно, как несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами. Глава ведомства, в частности, утверждал, что речь идет о "целенаправленной дезинформации, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице" гражданина ФРГ, а позже заявил, что не оспаривает подлинность видео и его "неправильно поняли".

По данным Die Welt, Меркель придерживалась мнения о необходимости отставки Масена, поскольку он вмешался в текущую политику, не имея на это права в качестве руководителя спецслужбы.

В среду, 12 сентября, Масен дал объяснения своих слов в двух профильных комитетах бундестага. В итоге глава комитета по контролю над спецслужбами Армин Шустер (Armin Schuster) заявил, что не видит повода для ухода политика. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер также вступился за Масена, заявив, что тот, как и прежде, пользуется его доверием.

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    Автор: Наталья Позднякова


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