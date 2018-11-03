 Масену грозит отставка после критики в адрес правительства ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 05.11.2018

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Германия

Масену грозит отставка после критики в адрес правительства ФРГ

Бывший шеф Федерального ведомства по охране конституции будет уволен с нового поста или отправлен во временную отставку. Причиной тому стала прощальная речь, в которой Масен представил себя жертвой "заговора".

Ханс-Георг Масен

Ханс-Георг Масен

Отстраненный от должности председателя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), которого планировалось назначить на пост специального советника должность специального советника по европейским и национальным вопросам в МВД Германии, все же не сможет занять эту должность. Вероятно, Масен будет уволен или отправлен во временную отставку, сообщают в воскресенье, 4 ноября, информационные агентства со ссылкой на источники в правительственной коалиции. Причиной для такого решения стала прощальная речь экс-главы спецслужбы, с которой он выступил в Варшаве 18 октября.

Сообщается, что в ходе своей речи Ханс-Георг Масен представил себя в качестве жертвы "заговора". Он упомянул некие "леворадикальные силы среди социал-демократов", которые якобы воспользовались его высказываниями о событиях в Хемнице, чтобы спровоцировать развал правительственной коалиции ФРГ.

МВД проводит проверку

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), который до последнего момента защищал Масена, попавшего под шквал критики, пока что отказался комментировать его речь перед руководителями европейских спецслужб внутренней безопасности. В свою очередь, пресс-секретарь главы МВД пояснил, что в министерстве известны высказывания Ханса-Георга Масена и в настоящий момент проводится их проверка. "По итогам проверки господин министр примет соответствующие меры", - заявил пресс-секретарь.

Контекст

Хотя Ханс-Георг Масен и снят с должности главы Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, он займет пост статс-секретаря в МВД страны. Это тревожный сигнал, считает Розалия Романец. (19.09.2018)

Председатели партий "большой коалиции" нашли компромиссное решение о судьбе бывшего шефа Федерального ведомства по охране конституции. (23.09.2018)

Под огнем критики

Ханс-Георг Масен попал под шквал критики из-за своего заявления о "недоказанной подлинности" видеозаписи из Хемница, на которой видно, как несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами. Глава ведомства, в частности, утверждал, что речь идет о "целенаправленной дезинформации, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице" гражданина ФРГ, а позже заявил, что не оспаривает подлинность видео и его "неправильно поняли".

Председатели партий "большой коалиции" долго искали компромиссное решение о судьбе бывшего шефа Федерального ведомства по охране конституции. Меркель придерживалась мнения о необходимости отставки Масена, поскольку он вмешался в текущую политику, не имея на это права в качестве руководителя спецслужбы. Однако за Масена вступался Хорст Зеехофер.

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    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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