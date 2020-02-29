Марш памяти Немцова под политическими лозунгами (фотогалерея)

Москва, Немцов мост

Убийство возле Кремля

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля в центре Москвы в сотне метров от Кремля. Неизвестный выстрелил в него, когда он шел домой по Большому Москворецкому мосту. Преступник скрылся на автомобиле и до сих пор ни он, ни его сообщники не найдены. Сведения о том, что обнаружена их машина, были опровергнуты следствием.