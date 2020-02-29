 Марш памяти Немцова под политическими лозунгами (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.02.2020

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Россия

Марш памяти Немцова под политическими лозунгами (фотогалерея)

В пятую годовщину убийства Бориса Немцова участники акций памяти политика требовали свободы для политзаключенных и выступали против внесения поправок в конституцию. Марши и митинги прошли в десятках городов России.

Фотография Бориса Немцова и цветы

  • На растяжке надпись: Путина в отставку. Во главе колонны экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

  • Надпись на растяжке: Заказчик убийства должен сидеть

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Реальный убийца не найден

    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

  • Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед заглавной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Позорное дело "Сети"

    Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    О порочной бесконечности

    Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Свободу Константину Котову!

    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В ожидании "Лебединого озера"

    Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


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    Москва, Немцов мост

    Акции памяти в России и за рубежом

    Акции в память об убитом политике уже прошли в ряде городов России и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге к Соловецкому камню на Троицкой площади пришли более 200 человек. Также несколько сотен человек собрались у здания Ярославской областной думы, депутатом которой являлся Борис Немцов. Жители Киева несли цветы к посольству России. Акция памяти политика состоялась также в Берлине.

  • Russland Tatort des Mordes von Boris Nemzow in Moskau (Bildergalerie)

    Москва, Немцов мост

    Похороны на Троекуровском кладбище

    Борис Немцов будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим в Сахаровском центре пройдет гражданская панихида.


Смотреть видео 02:43

Марш памяти Немцова - это и дань уважения убитому политику, и протестная акция (28.02.2020)

Контекст

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

В десятках российских городов 29 февраля 2020 года прошли акции, посвященные пятой годовщине со дня гибели одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова. (29.02.2020)  

Москва, Немцов мост

В Москве сотни людей пришли на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы в память об убитом 27 февраля оппозиционере Борисе Немцове. На 1 марта назначено траурное шествие. (28.02.2015)  

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В десятках российских городов 29 февраля 2020 года прошли акции, посвященные пятой годовщине со дня гибели одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова.

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В Москве и других городах России прошли акции памяти Бориса Немцова 29.02.2020

Акции памяти убитого пять лет политика проходят в ряде городов России. Организаторы марша в Москве заявили численность участников в 30 тысяч человек.

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