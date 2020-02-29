Марш памяти Немцова под политическими лозунгами (фотогалерея)
В пятую годовщину убийства Бориса Немцова участники акций памяти политика требовали свободы для политзаключенных и выступали против внесения поправок в конституцию. Марши и митинги прошли в десятках городов России.
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Кого-то в отставку, кого-то посадить
Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Реальный убийца не найден
В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Борис, ты был прав!
Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Позорное дело "Сети"
Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
О порочной бесконечности
Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Свободу Константину Котову!
Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
В ожидании "Лебединого озера"
Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Цветы от Германии на месте убийства
В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Наше имя - Борис Немцов
В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Пули в каждого из нас
Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Шесть задержаний в Питере
Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
Политические требования
На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.
Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
К акции присоединились десятки городов
Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.
Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва
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Убийство возле Кремля
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля в центре Москвы в сотне метров от Кремля. Неизвестный выстрелил в него, когда он шел домой по Большому Москворецкому мосту. Преступник скрылся на автомобиле и до сих пор ни он, ни его сообщники не найдены. Сведения о том, что обнаружена их машина, были опровергнуты следствием.
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Шесть выстрелов
По данным следствия, неизвестные стреляли из пистолета Макарова. На месте убийства были изъяты шесть 9-миллиметровых гильз. Официальный представитель СКР Владимир Маркин подчеркнул, что магазин пистолета был заряжен патронами нескольких производителей. Немцов получил четыре огнестрельных ранения, от которых скончался на месте происшествия.
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Личный контроль
Расследование преступления взяли под личный контроль глава МВД Росии Владимир Колокольцев и руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, за ходом следственных действий будет следить Общественная палата России.
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Версии убийства
Следственный комитет рассматривает различные версии убийства. В частности, в ведомстве прорабатывают предположения об убийстве с целью дестабилизации политической обстановки в стране, об исламистском следе, о связи преступления с событиями на Украине. Однако не исключается также бытовая версия.
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Запад шокирован случившимся
Ведущие мировые политики и правозащитные организации заявили, что были потрясены случившимся в Москве. Они призывают российские власти провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, чтобы Борис Немцов не пополнил список российских оппозиционеров, чьи убийцы так и не были найдены.
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Кремль считает убийство провокацией
Российский президент Владимир Путин считает, что убийство носит заказной характер и является провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это была "провокация в том плане, что, безусловно, известно, что Борис Немцов был в оппозиции к руководству России". При этом, по словам Пескова, оппозиционер не представлял угрозы для властей.
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Траурный марш в Москве
На воскресенье, 1 марта, оппозиция наметила проведение в центре Москвы траурного шествия в память о Борисе Немцове. Первоначально в этот день должен был пройти антикризисный марш в московском районе Люблино, однако после убийства политика повестка и формат мероприятия были изменены. Эти изменения уже согласованы со столичной мэрией. В тот же день траурный марш пройдет также в Санкт-Петербурге.
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Акции памяти в России и за рубежом
Акции в память об убитом политике уже прошли в ряде городов России и за рубежом. В частности, в Санкт-Петербурге к Соловецкому камню на Троицкой площади пришли более 200 человек. Также несколько сотен человек собрались у здания Ярославской областной думы, депутатом которой являлся Борис Немцов. Жители Киева несли цветы к посольству России. Акция памяти политика состоялась также в Берлине.
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Похороны на Троекуровском кладбище
Борис Немцов будет похоронен 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим в Сахаровском центре пройдет гражданская панихида.
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