Марш Немцова: Власти Петербурга направили предупреждение учителям

Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга разослал руководителям образовательных учреждений письмо с просьбой провести "профилактическую работу" и не допустить участия школьников в "несанкционированных мероприятиях" 29 февраля на территории города. Скан документа в пятницу, 28 февраля, опубликовала в своем Telegram-канале мобильная группа помощи задержанным, основанная партией "Яблоко". В Северной столице 29 февраля должен пройти согласованный марш памяти Бориса Немцова.

Как следует из скана послания, оно помечено отметкой "Срочно!" Подпись под документом поставила исполняющая обязанности заместителя председателя комитета Елена Спасская. Обращение к руководителям учебных заведений направлено в соответствии с распоряжением заместителя начальника главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко.

В мобильной группе партии "Яблоко" уточнили, что послание получили "классные руководители средней и старшей школы".

Марш Немцова согласовали после неоднократных отказов

Марш Немцова в Санкт-Петербурге начнется 29 февраля в 12.00 по местному времени у станции метро "Горьковская" и завершится в районе Троицкой площади. В районе 13.00 запланирован массовый пикет у Соловецкого камня на этой площади. Организаторы попросили участников по возможности принести цветы, свечи и портреты Бориса Немцова.

Согласованию акции предшествовали неоднократные отказы властей. Все пять предлагаемых маршрутов в центре города Смольный сначала отклонил, отметив в своем отказе, что "неясно", что организаторы подразумевают под аббревиатурой "РФ".

Акции памяти Бориса Немцова пройдут в Москве и других городах

Устроители добивались проведения именно шествия и, по аналогии с Москвой, именно в центре города. Столичные власти до этого согласовали проведение марша памяти Немцова 29 февраля. Участники московской акции почтут память политика в пятую годовщину со дня его убийства, а также потребуют сменяемости власти в России и выразят свое отношение к изменениям конституции. Акции памяти будут проведены и в других городах России и мира.

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