Маршрут "Северного потока-2" из Германии в Россию (карта)

На наземной стыковочной станции под немецким Любмином в Грайфсвальдском заливе началась укладка первых труб в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток-2".
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