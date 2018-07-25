Маршрут "Северного потока-2" из Германии в Россию (карта)

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

"Северному потоку-2" нужен EUGAL

"Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".