 Маршрут по ″немецкому диснейленду″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.08.2018

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Культура и стиль жизни

Маршрут по "немецкому диснейленду"

Для любителей острых ощущений мы составили туристический маршрут по самым известным паркам аттракционов в Германии.

  • Парк развлечений Hansa-Park

    Парки развлечений Германии

    Hansa-Park

    В 2017 году парк развлечений Hansa-Park, расположенный на берегу Балтийского моря, отпраздновал свое 40-летие. Более 125 аттракционов привлекают ежегодно свыше миллиона туристов. В прошлом году здесь открылись горки "Маленький царь" для самых юных посетителей. Для взрослых больше подойдет аттракцион "Новгородское проклятие". Входной билет стоит 37,50 евро. До четырех лет вход свободный.

  • Europa-Park в городе Руст

    Парки развлечений Германии

    Europa-Park

    Крупнейший в Германии парк развлечений Europa-Park расположен в городе Руст. Ежегодно его посещают более 5,6 миллиона человек. Одних только "горок" - в том числе и водных - здесь двенадцать. 15 тематических разделов парка посвящены государствам Европы, еще три - более сказочным темам. Детям до четырех лет билет не нужен. Взрослый билет в летнем сезоне стоит около 50 евро.

  • Фантастическая страна - Phantasialand

    Парки развлечений Германии

    Phantasialand

    Парк Phantasialand расположен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Он занимает территорию площадью в 50 футбольных полей. Это один из старейших немецких парков отдыха. С 1967 года в парке проходят различные шоу, работают аттракционы, рестораны и отели. При предъявлении свидетельства о рождении детям до четырех лет вход бесплатный. Билет для взрослого стоит 47,50 евро.

  • Legoland

    Парки развлечений Германии

    Legoland

    Один из самых посещаемых парков в Германии. Он открылся в 2002 году и находится в часе езды от Мюнхена. Legoland знакомит посетителей со сказочными героями и миниатюрными копиями европейских достопримечательностей, построенными из кирпичиков Lego. На строительство парка ушло более 50 миллионов деталей. Стоимость одного билета - около 35 евро.

  • Парк развлечений Skyline

    Парки развлечений Германии

    Skyline Park

    Еще один парк развлечений в Баварии. Его аттракционы (их более 60) предназначены не для слабонервных. Здесь есть все: от рафтинга до катапультирования и головокружительной поездки по горкам Sky Wheel - самой высокой горки в Европе. Взрослый билет стоит 28 евро.

  • Парк Playmobil FunPark

    Парки развлечений Германии

    Playmobil FunPark

    Этот парк рассчитан на самую юную аудиторию. Он приглашает в волшебный мир фей и эльфов, на тематические детские площадки. Расположен Playmobil FunPark неподалеку от Нюрнберга. Цены в этом парке на порядок ниже. В сезон, с мая по сентябрь, взрослый билет стоит около 12 евро.

  • Belantis под Лейпцигом

    Парки развлечений Германии

    Belantis

    Более 60 аттракционов предлагает парк Belantis, расположенный под Лейпцигом. Он был построен в 2003 году. Один билет при покупке через интернет стоит 30 евро. Вход для малышей (до трех лет) - бесплатный.

  • Парк Holiday

    Парки развлечений Германии

    Holiday Park

    В 1971 году в Хаслохе открылся Holiday Park, предлагающий своим посетителям принять участие в развлечениях по тематическим разделам. Именно здесь была установлена первая башня свободного падения в Германии и водный аттракцион с элементами рафтинга, получивший название "Donnerfluss" (на снимке). Стоимость билета зависит от роста посетителя. Для детей ниже 85 сантиметров вход свободный.

  • Movie Park

    Парки развлечений Германии

    Movie Park

    Парк Movie Park, открывшийся под Боттропом в 1996 году, посвящен одной теме - кинематографу. Магнит нового сезона - "Звездный путь", включающий открытие межгалактических миров. Билеты в интернете можно купить в среднем за 30 евро.

  • Приключенческая деревня Карла

    Парки развлечений Германии

    Karls Erlebnis-Dorf

    "Деревня приключений имени Карла" находится в Реверсхагене и принадлежит семье Даль (Dahl) уже в третьем поколении. А начиналось все с клубничного поля. Сегодня здесь расположен один из крупнейших фермерских рынков страны. "Летающий хлев" - так называется этот аттракцион. Приключения поджидают детей и взрослых в лабиринте на кукурузном поле, на клубничной плантации или в огромном аквариуме.

  • Парк приключений Трипсдриль

    Парки развлечений Германии

    Erlebnispark Tripsdrill

    Этот парк - первый немецкий парк отдыха и развлечений, а заодно и заповедник. Начало открытию будущего парка приключений под Штутгартом положила мельница в 1929 году. Сегодня здесь можно переночевать в комфортабельной избушке на деревянных сваях (на снимке) или в домике на дереве.

  • Ravensburger Spieleland

    Парки развлечений Германии

    Ravensburger Spieleland

    В этом году парк развлечений Spieleland отмечает свое 20-летие. Раньше на его месте выращивали кукурузу. Более 70 аттракционов для детей предлагает этот увлекательный парк. Входной билет (с 15 лет) стоит примерно 35 евро. Расположен этот парк неподалеку от Боденского озера.

    Автор: Инга Ваннер


  • Парк развлечений Hansa-Park

    Парки развлечений Германии

    Hansa-Park

    В 2017 году парк развлечений Hansa-Park, расположенный на берегу Балтийского моря, отпраздновал свое 40-летие. Более 125 аттракционов привлекают ежегодно свыше миллиона туристов. В прошлом году здесь открылись горки "Маленький царь" для самых юных посетителей. Для взрослых больше подойдет аттракцион "Новгородское проклятие". Входной билет стоит 37,50 евро. До четырех лет вход свободный.

  • Europa-Park в городе Руст

    Парки развлечений Германии

    Europa-Park

    Крупнейший в Германии парк развлечений Europa-Park расположен в городе Руст. Ежегодно его посещают более 5,6 миллиона человек. Одних только "горок" - в том числе и водных - здесь двенадцать. 15 тематических разделов парка посвящены государствам Европы, еще три - более сказочным темам. Детям до четырех лет билет не нужен. Взрослый билет в летнем сезоне стоит около 50 евро.

  • Фантастическая страна - Phantasialand

    Парки развлечений Германии

    Phantasialand

    Парк Phantasialand расположен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Он занимает территорию площадью в 50 футбольных полей. Это один из старейших немецких парков отдыха. С 1967 года в парке проходят различные шоу, работают аттракционы, рестораны и отели. При предъявлении свидетельства о рождении детям до четырех лет вход бесплатный. Билет для взрослого стоит 47,50 евро.

  • Legoland

    Парки развлечений Германии

    Legoland

    Один из самых посещаемых парков в Германии. Он открылся в 2002 году и находится в часе езды от Мюнхена. Legoland знакомит посетителей со сказочными героями и миниатюрными копиями европейских достопримечательностей, построенными из кирпичиков Lego. На строительство парка ушло более 50 миллионов деталей. Стоимость одного билета - около 35 евро.

  • Парк развлечений Skyline

    Парки развлечений Германии

    Skyline Park

    Еще один парк развлечений в Баварии. Его аттракционы (их более 60) предназначены не для слабонервных. Здесь есть все: от рафтинга до катапультирования и головокружительной поездки по горкам Sky Wheel - самой высокой горки в Европе. Взрослый билет стоит 28 евро.

  • Парк Playmobil FunPark

    Парки развлечений Германии

    Playmobil FunPark

    Этот парк рассчитан на самую юную аудиторию. Он приглашает в волшебный мир фей и эльфов, на тематические детские площадки. Расположен Playmobil FunPark неподалеку от Нюрнберга. Цены в этом парке на порядок ниже. В сезон, с мая по сентябрь, взрослый билет стоит около 12 евро.

  • Belantis под Лейпцигом

    Парки развлечений Германии

    Belantis

    Более 60 аттракционов предлагает парк Belantis, расположенный под Лейпцигом. Он был построен в 2003 году. Один билет при покупке через интернет стоит 30 евро. Вход для малышей (до трех лет) - бесплатный.

  • Парк Holiday

    Парки развлечений Германии

    Holiday Park

    В 1971 году в Хаслохе открылся Holiday Park, предлагающий своим посетителям принять участие в развлечениях по тематическим разделам. Именно здесь была установлена первая башня свободного падения в Германии и водный аттракцион с элементами рафтинга, получивший название "Donnerfluss" (на снимке). Стоимость билета зависит от роста посетителя. Для детей ниже 85 сантиметров вход свободный.

  • Movie Park

    Парки развлечений Германии

    Movie Park

    Парк Movie Park, открывшийся под Боттропом в 1996 году, посвящен одной теме - кинематографу. Магнит нового сезона - "Звездный путь", включающий открытие межгалактических миров. Билеты в интернете можно купить в среднем за 30 евро.

  • Приключенческая деревня Карла

    Парки развлечений Германии

    Karls Erlebnis-Dorf

    "Деревня приключений имени Карла" находится в Реверсхагене и принадлежит семье Даль (Dahl) уже в третьем поколении. А начиналось все с клубничного поля. Сегодня здесь расположен один из крупнейших фермерских рынков страны. "Летающий хлев" - так называется этот аттракцион. Приключения поджидают детей и взрослых в лабиринте на кукурузном поле, на клубничной плантации или в огромном аквариуме.

  • Парк приключений Трипсдриль

    Парки развлечений Германии

    Erlebnispark Tripsdrill

    Этот парк - первый немецкий парк отдыха и развлечений, а заодно и заповедник. Начало открытию будущего парка приключений под Штутгартом положила мельница в 1929 году. Сегодня здесь можно переночевать в комфортабельной избушке на деревянных сваях (на снимке) или в домике на дереве.

  • Ravensburger Spieleland

    Парки развлечений Германии

    Ravensburger Spieleland

    В этом году парк развлечений Spieleland отмечает свое 20-летие. Раньше на его месте выращивали кукурузу. Более 70 аттракционов для детей предлагает этот увлекательный парк. Входной билет (с 15 лет) стоит примерно 35 евро. Расположен этот парк неподалеку от Боденского озера.

    Автор: Инга Ваннер


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    Автор: Элла Володина


Один день в Европа-парке

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Один день в Европа-парке

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