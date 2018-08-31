Маршрут по "немецкому диснейленду"

Самые необычные туристические маршруты

Город-призрак на острове Хасима

Остров, именуемый "крейсером" из-за внешнего сходства с военным кораблем, расположен в 15 км от Нагасаки. Более ста лет тому назад он был лишь скалой в океане, но в глубинах ее нашли уголь, и остров стал одним из самых густонаселенных мест на Земле. В 1974 году шахты закрыли, жители в одночасье покинули остров. Теперь запретная зона находится под защитой ЮНЕСКО и принимает туристов.