 Мартовские капризы немецкой погоды (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.03.2021

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По Германии

Мартовские капризы немецкой погоды (фото)

Синие крокусы на белом фоне - это красиво, как и лошади во время мартовского снегопада.

Нижняя Саксония

Лошади на лугу около столицы Нижней Саксонии - Ганновера

Ганновер / Бремен  • Месяц март решил показать себя жителям Германии с капризной стороны, хотя обычно такая слава держится здесь все же за апрелем. Сначала март радовал необычно теплыми солнечными днями, но на этой неделе сменил весеннее настроение на хмурую, прохладную и дождливо-снежную погоду. В четверг даже ожидается сильный порывистый ветер, о котором уже предупредили метеорологи. Так что пролог весны оказался временно прерван эпилогом зимы, которую многие уже считали закончившейся.

Мартовский снег в Германии. Фотографии

Бремен

Тающие снежинки на крокусах в Бремене

Бремен

Весенние цветы в одном из бременских парков

Нижняя Саксония

Еще одна лошадь из Нижней Саксонии

Нижняя Саксония

Эрантисы зимние или весенники, - так называются эти желтые цветы. Разные варианты названий вполне под стать нынешней погоде

Смотрите также: 

  • Подснежники во Фрайбурге

    Цветущая Германия

    Подснежники

    Весна, лето, осень, зима… В Германии в любое время года что-то цветет. Не только цветы, но и травы, кустарники, деревья. Некоторые из них знают все. Когда приходит срок, они появляются повсюду. Есть и очень редкие. Здесь мы собрали фотографии и тех, и других, составив своеобразный календарь. Начнем с предвестников весны - подснежников (Schneeglöckchen).

  • Белоцветник весенний в Баварии

    Цветущая Германия

    Белоцветники весенние

    В скобках везде - немецкие названия. К этому снимку для примера и наглядности даже дадим дословный перевод. В одно время с подснежниками или прямо рядом с ними кое-где можно увидеть такие "мартовские чашечки" (Märzenbecher), они же - "большие подснежники" (Großes Schneeglöckchen). По-русски - белоцветник весенний.

  • Ботанический саду Флора в Кельне

    Цветущая Германия

    Камелии

    Примерно с января по апрель в Германии цветут камелии (Kamelien) - в оранжереях и под открытым небом. Одна из самых больших немецких коллекций находится в Кельне в ботаническом саду "Флора".

  • Крокусы в Дюссльдорфе

    Цветущая Германия

    Крокусы

    Первые крокусы (Krokusse) могут появиться в Германии уже в конце января, но обычно все же цветут в феврале-марте.

  • Нарциссы во Фрайбурге

    Цветущая Германия

    Нарциссы

    Если зацвели нарциссы (Narzissen), значит скоро повсюду выстроятся первые и очень длинные очереди за мороженым.

  • Миндаль в Пфальце

    Цветущая Германия

    Миндаль

    В марте в Германии цветет миндаль (Mandelbäume). Особенно много этих деревьев - в винодельческих регионах, например, в Пфальце.

  • Магнолия в Штутгарте

    Цветущая Германия

    Магнолии

    Где-то в середине марта в парках, садах и просто около домов начинают радовать своим розовым великолепием первые магнолии (Magnolien).

  • Весенние адонисы в Бранденбуге

    Цветущая Германия

    Весенние адонисы

    Если магнолии растут в Германии повсюду, то вот эти цветы очень редкие. На фотографии - весенние адонисы (Adonisröschen) в заповеднике на берегу реки Одер в районе бранденбургского города Лебуса.

  • Сакура в Бонне

    Цветущая Германия

    Сакура

    Не успели оглянуться, как в апреле уже пора фотографировать японскую вишню. Так выглядит одна из улиц в Бонне, получившая международную известность среди любителей сакуры - вишни мелкопильчатой (Japanische Blütenkirsche).

  • Одуванчики в Баварских Альпах

    Цветущая Германия

    Одуванчики

    "Львиный зуб" - это не только необыкновенный меч Джоффри Баратеона из "Игры престолов", но и немецкое название одуванчика обыкновенного: Löwenzahn. Так одуванчики цветут уже в апреле в Баварских Альпах.

  • Тюльпаны около Гревенброха

    Цветущая Германия

    Тюльпаны

    Тюльпаны (Tulpen) растут в Германии не только в парках, садах, палисадниках или на балконах. Есть и такие огромные поля, например, около Гревенброха в Северном Рейне - Вестфалии. Так они выглядели в 2020 году в середине апреля.

  • Ландыши в Северном Рейне - Вестфалии

    Цветущая Германия

    Ландыши

    Что же с ландышами? Конечно, про них мы не могли забыть, но они заставляют ждать себя чуть дольше. Не случайно немецкое название этих цветов - "майские колокольчики" (Maiglöckchen).

  • Рапсовое поле на острове Рюген

    Цветущая Германия

    Рапс

    Эта фотография сделана в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамма, но такие желтые ландшафты в апреле-мае можно увидеть повсюду в Германии. Рапс (Raps) - прекрасный медонос. Над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, шмелей и разных других насекомых.

  • Пионы

    Цветущая Германия

    Пионы

    День сошествия Святого Духа на апостолов - Духов день (Pfingsten) в западной христианской традиции - отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей. На это время в конце весны - начале лета приходится цветение пионов, поэтому в Германии их называют пятидесятничными розами - Pfingstrosen.

  • 1000-летняя роза в Хильдесхайме

    Цветущая Германия

    Шиповник

    Начало лета - пора садовых роз и других розоцветных. Перед нами - самый известный такой куст в Германии. Этот солнечный шиповник (Heckenrose) около Хильдесхаймского собора называют "тысячелетней розой". Правда, согласно современным исследованиям, возраст этого куста составляет не более семи столетий, что, впрочем, тоже впечатляет.

  • Розарий в Зангерхаузене

    Цветущая Германия

    Розы

    В немецком городе Зангерхаузене в Саксонии-Анхальт растут 75 тысяч розовых кустов. Коллекция здешнего крупнейшего в мире розария, открытого в 1903 году, насчитывает около 8400 сортов. На этой фотографии - роза сорта "Леонардо да Винчи". Цветут розы (Rosen) в Германии до глубокой осени.

  • Снотворный мак около Виттена

    Цветущая Германия

    Снотворный мак

    Красный мак-самосейка, который мы еще увидим, растет в Германии повсюду, оправдывая это свое название, чего не скажешь о снотворном маке (Schlafmohn). Для его возделывания нужна специальная лицензия. У владельца этой плантации в окрестностях города Виттена в земле Северный Рейн - Вестфалия она имеется.

  • Ятрышник шлемоносный в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Дикие орхидеи

    Эти дикорастущие орхидеи - ятрышник шлемоносный (Helm-Knabenkraut) - находятся в Германии и многих других странах под строгой охраной. Цветут в июне, например, около деревни Штютцков в бранденбургском регионе Уккермарк.

  • Вероника дубравная в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Мужская верность

    В июне также цветет вероника дубравная (Gamander Ehrenpreis). Это многолетнее травянистое растение широко распространено в Германии, чем, наверное, объясняются его разнообразные народные названия: Männertreu - "мужская верность", Frauenbiss - "женский укус", Katzenäuglein - "кошачий глазик" и Wildes Vergissmeinnicht - "дикая незабудка".

  • Лен в Шпревальде

    Цветущая Германия

    Лен

    В самый разгар лета цветет лен (Lein) - одно из древнейших культурных растений человечества. В немецком регионе Шпревальд лен возделывают уже много сотен лет - для производства масла и других продуктов.

  • Цветущая полоса

    Цветущая Германия

    Цветущие полосы

    Летом в Германии практически повсеместно в сельской местности можно увидеть так называемые цветущие полосы ( Blühflächen, Blühstreifen) - посреди полей уже почти созревшей пшеницы, других зерновых и прочих аграрных культур. Засаживают их специальными смесями - растениями для пчел, шмелей, бабочек и других насекомых. Здесь - красные маки, васильки, ромашки, фацелия…

  • Вереск в Люнебургской пустоши

    Цветущая Германия

    Вереск

    На середину августа приходится пик цветения вереска (Besenheide) в Люнебургской пустоши, но любоваться этими лиловыми ландшафтами - в зависимости от погоды - можно до середины сентября.

  • Подсолнухи в Бранденбурге

    Цветущая Германия

    Подсолнухи

    В начале августа в Германии дружно цветут подсолнухи (Sonnenblumen). Они хорошо приспособлены к потеплению климата, радуют глаз, а также... пчел, шмелей и прочих насекомых.

  • Безвременники осенние в Баварии

    Цветущая Германия

    Безвременники осенние

    Нет, мы не ошиблись и не пытаемся еще раз показать крокусы, которые уже видели в начале среди весенних цветов. Это - безвременники осенние (Herbstzeitlose). Они предпочитают влажные луга и почвы, очень ядовиты, причем все части, поэтому дотрагиваться до них без защитных перчаток категорически не рекомендуется. Эта фотография сделана в Баварии в середине сентября.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

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