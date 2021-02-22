Мартовские капризы немецкой погоды (фото)

Ганновер / Бремен • Месяц март решил показать себя жителям Германии с капризной стороны, хотя обычно такая слава держится здесь все же за апрелем. Сначала март радовал необычно теплыми солнечными днями, но на этой неделе сменил весеннее настроение на хмурую, прохладную и дождливо-снежную погоду. В четверг даже ожидается сильный порывистый ветер, о котором уже предупредили метеорологи. Так что пролог весны оказался временно прерван эпилогом зимы, которую многие уже считали закончившейся.

Мартовский снег в Германии. Фотографии

Тающие снежинки на крокусах в Бремене

Весенние цветы в одном из бременских парков

Еще одна лошадь из Нижней Саксонии

Эрантисы зимние или весенники, - так называются эти желтые цветы. Разные варианты названий вполне под стать нынешней погоде

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