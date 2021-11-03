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Марсель

Город на юго-востоке Франции, крупнейший порт Средиземноморья, административный центр департамента Буш-дю-Рон.

14.10.2020, Kirgistan, Bishkek: Die Demonstranten schwenken der kirgisischen Fahnen, während sie auf die Rede des kirgisischen Premierministers Schaparow vor dem Regierungsgebäude warten. In Kirgistan ist nach massiven Protesten der Oppositionelle Schaparow vom Parlament als neuer Regierungschef bestätigt worden. Foto: Vladimir Voronin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кыргызстан: хрупкая демократия в Центральной Азии - репортаж DW 03.11.2021

Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
Participants hold up placards reading 'Shame on you' and 'Blood on your hands' as they demonstrate in front of the Reichstag building, seat of the German lower house of parliament Bundestag, in Berlin on August 17, 2021, to demand the safe passage and airlift out of Afghanistan, where people try flee the country after the Taliban swept back to power. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Комментарий: Политика Германии в Афганистане провалилась 24.08.2021

Правительство ФРГ перед грудой развалин, в которую превратилась его афганская политика. Но и после триумфа "Талибана" власти не торопятся нести ответственность. Это постыдно, считает Марсель Фюрстенау.
ILLUSTRATION - Durch eine Lupe ist am 16.01.2014 in Berlin das Logo des US-Geheimdienstes National Security Agency (NSA) auf einem Monitor zu sehen. Foto: Nicolas Armer/dpa (zu dpa-Meldung Expertengruppe: NSA-Aktionen gegen Ausländer sind rechtmäßig vom 02.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Дания шпионила за Меркель. К сожалению, это нормально 01.06.2021

Дания помогала США следить за немецкими политиками. Тот, кто этому удивляется, наивен. Есть свидетели, которые давно об этом рассказывали, напоминает Марсель Фюрстенау.
Rescuers work at a site where an overpass for a metro partially collapsed with train cars on it at Olivos station in Mexico City, Mexico May 03, 2021. Luis Cortes/REUTERS

При обрушении метромоста в Мехико погибли не менее 20 человек 04.05.2021

В Мехико в результате обрушения моста сошел с рельсов поезд метрополитена.

05.11.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht auf einer Pressekonferenz in der CDU-Zentrale, im Konrad-Adenauer-Haus, zu den Medienvertretern. Thema waren die Ergebnisse der CDU-Klausurtagung. Foto: Michael Kappeler/dpa

Комментарий: Партия Меркель на перепутье 15.03.2021

После поражения на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце консерваторам в ФРГ срочно нужны победы. Иначе выборы в бундестаг обернутся для них катастрофой, считает Марсель Фюрстенау.
09.11.2015 *** Portugal's Prime Minister Pedro Passos Coelho (C) speaks during a debate on government programmes at the parliament in Lisbon, Portugal, November 9, 2015. Portugal's far-left parties are set to topple the centre-right administration this week and support a Socialist government, but with no guarantee of support for budget measures, political uncertainty hit financial markets on Monday. REUTERS/Hugo Correia Reuters/H. Correia

Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии 29.01.2021

Законопроект о легализации эвтаназии передан на подпись президенту Португалии. Если документ будет утвержден, эвтаназия станет доступна для граждан Португалии и лиц, имеющих вид на жительство в этой стране.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess wegen Totschlags gegen einen 55-Jährigen wird am 19.09.2017 voraussichtlich das Urteil verkündet. Der Mann soll im Dezember 2016 seinen Mitbewohner in Hamburg-Schnelsen mit Messerstichen getötet haben. Der Tote wurde erst nach fast 14 Tagen gefunden. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Два футбольных фаната из РФ приговорены во Франции к тюремным срокам 14.12.2020

За избиение английского футбольного болельщика в Марселе двое граждан России приговорены к трем и десяти годам тюрьмы соответственно.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Во Франции судят двух футбольных фанатов из России за драку на Евро-2016 08.12.2020

Футбольным фанатам из РФ грозит до 15 лет тюрьмы за избиение англичанина в Марселе. Пострадавший в ходе драки перед матчем Евро-2016 теперь передвигается в инвалидной коляске.
Angry restaurant and bar owners demonstrate, one with a placard reading Save cafes and restaurants in Marseille, southern France, Friday Sept. 25, 2020 to challenge a French government order to close all public venues as of Saturday to battle resurgent virus infections. The protesters, and local officials in France's second-biggest city, are also threatening legal action, to try to block the order via the courts. They argue that Marseille's virus case rise has been stabilizing, and that the central government in Paris is unfairly singling out Marseille for the toughest virus measures in the nation. (AP Photo/Daniel Cole) |

В Испании и Франции прошли протесты против мер по борьбе с пандемией 27.09.2020

Жители бедных кварталов Мадрида вышли на протесты против ужесточения карантинных мер в их районах. В Париже рестораторы демонстрировали против возможного закрытия заведений.
Interview on Sputnik V This photo, captured from the homepage of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), shows the world's first COVID-19 vaccine, Sputnik V, developed by the Gamaleya Institute in Moscow. The sovereign wealth fund has financed the institute to develop the controversial vaccine. In a written interview with Yonhap News Agency on Aug. 12, 2020, RDIF CEO Kirill Dmitriev said the vaccine's safety and efficacy have been fully verified. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)/2020-08-13 10:54:25/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Мексика хочет участвовать в испытании российской вакцины от коронавируса 19.08.2020

Мексика готова участвовать в третьей фазе испытаний разработанной в России вакцины "Спутник V", чтобы поскорее получить готовый препарат, заявил глава МИД страны Марсело Эбрард.
French EELV (Europe Ecologie Les Verts) green party candidate for Lyon's mayor Gregory Doucet raises his fist before delivering a speech, on June 28, 2020 in Lyon, following his victory after the second round of the mayoral election. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP) (Photo by JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images)

Второй тур коммунальных выборов во Франции стал триумфом "зеленых" 28.06.2020

Экзитполы отдают победу кандидатам партии "Европа-Экология-"Зеленые" в Лионе, Марселе, Бордо и Страсбурге. Второй тур коммунальных выборов во Франции прошел при рекордно низкой явке.
FRANKFURT, GERMANY - OCTOBER 03: German literary critic Marcel Reich-Ranicki holds his head and looks down during a press conference at the German Film Museum October 3, 2006 in Frankfurt, Germany. German telestation ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) showed a preview of a documentary film about Reich-Ranicki. (Photo by Ralph Orlowski/Getty Images)

Патриарху немецкой литературы - 100 лет 02.06.2020

Его считали самым грозным и самым уважаемым литературным критиком Германии, интеллектуальным и моральным авторитетом. 2 июня Марселю Райху-Раницкому исполнилось бы 100 лет.
06.11.2019, Berlin: Der Dienstwagen mit Standarte des Bundespräsidenten steht vor dem Gebäude des Bundesnachrichtendienstes (BND). Das Staatsoberhaupt besucht die Zentrale des deutschen Geheimdienstes. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Победа Конституционного суда ФРГ в деле защиты прав граждан 20.05.2020

Разведслужба BND не имеет права без должного повода следить за информпотоками иностранцев, постановил Конституционный суд Германии. Это запоздалый триумф Эдварда Сноудена, пишет Марсель Фюрстенау.
09.12.2019 *** Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy attends a joint news conference after a Normandy-format summit in Paris, France December 9, 2019. REUTERS/Charles Platiau/Pool

Немецкий эксперт: Зеленский оказался в ситуации Ющенко 09.04.2020

Эпидемия коронавируса и утрата контроля над частью большинства в Раде вынуждают президента Украины Зеленского искать поддержки олигархов и оппозиции, рассказал DW эксперт Фонда имени Эберта Марсель Рётиг.
Marcelo Rebelo de Sousa, Portugiesischer Präsident. Foto: DW/João Carlos, Portugal

Из-за коронавируса президент Португалии добровольно соблюдает карантин 09.03.2020

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил добровольно соблюдать карантин, поскольку недавно побывал в школе, которую позже закрыли из-за коронавируса. Симптомов COVID-19 у политика нет.
German President Frank-Walter Steinmeier takes part in a wreath-laying ceremony at the World Holocaust Forum marking 75 years since the liberation of the Nazi extermination camp Auschwitz, at Yad Vashem Holocaust memorial centre in Jerusalem January 23, 2020. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Комментарий: Смиренные слова Штайнмайера в Яд Вашеме 24.01.2020

Через 75 лет после освобождения Освенцима президент ФРГ говорил на Всемирном форуме памяти Холокоста о немецком стыде и ответственности. Тон его речи был абсолютно правильным, считает Марсель Фюрстенау.
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