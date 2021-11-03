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Город на юго-востоке Франции, крупнейший порт Средиземноморья, административный центр департамента Буш-дю-Рон.
Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
Правительство ФРГ перед грудой развалин, в которую превратилась его афганская политика. Но и после триумфа "Талибана" власти не торопятся нести ответственность. Это постыдно, считает Марсель Фюрстенау.
Дания помогала США следить за немецкими политиками. Тот, кто этому удивляется, наивен. Есть свидетели, которые давно об этом рассказывали, напоминает Марсель Фюрстенау.
В Мехико в результате обрушения моста сошел с рельсов поезд метрополитена.
После поражения на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце консерваторам в ФРГ срочно нужны победы. Иначе выборы в бундестаг обернутся для них катастрофой, считает Марсель Фюрстенау.
Законопроект о легализации эвтаназии передан на подпись президенту Португалии. Если документ будет утвержден, эвтаназия станет доступна для граждан Португалии и лиц, имеющих вид на жительство в этой стране.
За избиение английского футбольного болельщика в Марселе двое граждан России приговорены к трем и десяти годам тюрьмы соответственно.
Футбольным фанатам из РФ грозит до 15 лет тюрьмы за избиение англичанина в Марселе. Пострадавший в ходе драки перед матчем Евро-2016 теперь передвигается в инвалидной коляске.
Жители бедных кварталов Мадрида вышли на протесты против ужесточения карантинных мер в их районах. В Париже рестораторы демонстрировали против возможного закрытия заведений.
Мексика готова участвовать в третьей фазе испытаний разработанной в России вакцины "Спутник V", чтобы поскорее получить готовый препарат, заявил глава МИД страны Марсело Эбрард.
Экзитполы отдают победу кандидатам партии "Европа-Экология-"Зеленые" в Лионе, Марселе, Бордо и Страсбурге. Второй тур коммунальных выборов во Франции прошел при рекордно низкой явке.
Его считали самым грозным и самым уважаемым литературным критиком Германии, интеллектуальным и моральным авторитетом. 2 июня Марселю Райху-Раницкому исполнилось бы 100 лет.
Разведслужба BND не имеет права без должного повода следить за информпотоками иностранцев, постановил Конституционный суд Германии. Это запоздалый триумф Эдварда Сноудена, пишет Марсель Фюрстенау.
Эпидемия коронавируса и утрата контроля над частью большинства в Раде вынуждают президента Украины Зеленского искать поддержки олигархов и оппозиции, рассказал DW эксперт Фонда имени Эберта Марсель Рётиг.
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил добровольно соблюдать карантин, поскольку недавно побывал в школе, которую позже закрыли из-за коронавируса. Симптомов COVID-19 у политика нет.
Через 75 лет после освобождения Освенцима президент ФРГ говорил на Всемирном форуме памяти Холокоста о немецком стыде и ответственности. Тон его речи был абсолютно правильным, считает Марсель Фюрстенау.
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