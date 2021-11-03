Комментарий: Дания шпионила за Меркель. К сожалению, это нормально

Дания помогала США следить за немецкими политиками. Тот, кто этому удивляется, наивен. Есть свидетели, которые давно об этом рассказывали, напоминает Марсель Фюрстенау.