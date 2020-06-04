 В Германии можно вновь посетить попугаев, общавшихся с Меркель (фото) | Кадр дня | DW | 05.06.2020

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Кадр за кадром

В Германии можно вновь посетить попугаев, общавшихся с Меркель (фото)

Эти фотографии сделаны в начале июня в одном из немецких птичьих парков, открывшихся после коронавирусного карантина.

Попугаи лори в Марловском птичьем парке

Марлов • В Германии существует около полутора десятков больших птичьих парков - зоопарков, специализирующихся на разных экзотических, редких и прочих пернатых. Один из них находится в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания  в городе Марлов - Vogelpark Marlow, где в начале июня были сделаны эти фотографии.

Патрик Фурх (Patrick Furch) вместе со своими питомцами - кафрскими рогатыми воронами, вылупившимися около двух месяцев назад

Патрик Фурх (Patrick Furch) вместе со своими питомцами - кафрскими рогатыми воронами, вылупившимися около двух месяцев назад

Как сообщает агентство dpa со ссылкой на дирекцию парка, ежедневное число посетителей после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, сейчас уже достигло прошлогоднего уровня. Каждый год здесь бывает более 250 тысяч человек.

Сотрудница парка Гуди Хаазе (Gudi Haase) кормит попугаев лори

Сотрудница парка Гуди Хаазе (Gudi Haase) кормит попугаев лори

Марловский птичий парк был открыт в 1994 году. Он находится недалеко от немецких ганзейских городов Ростока и Штральзунда. Сейчас здесь содержится в общей сложности около 140 видов птиц и некоторых другие животные. Например, общую территорию с нанду делят другие обитатели Южной Америки - альпаки, австралийские голосистые утки пеганки обитают вместе с рыже-серыми кенгуру валлаби.

P.S.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в Марловском птичьем парке в 2012 году

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в Марловском птичьем парке в 2012 году

Эта последняя фотография была сделана в апреле 2012 года, когда в парке во время поездки по своему избирательному округу, который она представляет в бундестаге с 1990 года, побывала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Смотрите также: 
"Птицы года" в Германии

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  • Полевой жаворонок

    Немецкие птицы года

    2019

    Полевой жаворонок (Feldlerche)

  • Обыкновенный скворец

    Немецкие птицы года

    2018

    Обыкновенный скворец (Star)

  • Серая неясыть

    Немецкие птицы года

    2017

    Серая неясыть (Waldkauz)

  • Черноголовый щегол

    Немецкие птицы года

    2016

    Черноголовый щегол (Stieglitz)

  • Ястреб-тетеревятник

    Немецкие птицы года

    2015

    Ястреб-тетеревятник (Habicht)

  • Grünspecht (imago/McPhoto)

    Немецкие птицы года

    2014

    Зеленый дятел (Grünspecht)

  • Бекас

    Немецкие птицы года

    2013

    Бекас (Bekassine)

  • Галка

    Немецкие птицы года

    2012

    Галка (Dohle)

  • Обыкновенная горихвостка

    Немецкие птицы года

    2011

    Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

  • Большой баклан

    Немецкие птицы года

    2010

    Большой баклан (Kormoran)

  • Обыкновенный зимородок

    Немецкие птицы года

    2009

    Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

  • Обыкновенная кукушка

    Немецкие птицы года

    2008

    Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

  • Обыкновенная пустельга

    Немецкие птицы года

    2007

    Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

  • Обыкновенный поползень

    Немецкие птицы года

    2006

    Обыкновенный поползень (Kleiber)

  • Обыкновенный филин

    Немецкие птицы года

    2005

    Обыкновенный филин (Uhu)

  • Крапивник

    Немецкие птицы года

    2004

    Крапивник (Zaunkönig)

  • Черный стриж

    Немецкие птицы года

    2003

    Черный стриж (Mauersegler)

  • Домовый воробей

    Немецкие птицы года

    2002

    Домовый воробей (Spatz)

  • Большая поганка

    Немецкие птицы года

    2001

    Большая поганка (Haubentaucher)

  • Красный коршун

    Немецкие птицы года

    2000

    Красный коршун (Rotmilan)

  • Обыкновенная овсянка

    Немецкие птицы года

    1999

    Обыкновенная овсянка (Goldammer)

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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