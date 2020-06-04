В Германии можно вновь посетить попугаев, общавшихся с Меркель (фото)

Марлов • В Германии существует около полутора десятков больших птичьих парков - зоопарков, специализирующихся на разных экзотических, редких и прочих пернатых. Один из них находится в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания в городе Марлов - Vogelpark Marlow, где в начале июня были сделаны эти фотографии.

Патрик Фурх (Patrick Furch) вместе со своими питомцами - кафрскими рогатыми воронами, вылупившимися около двух месяцев назад

Как сообщает агентство dpa со ссылкой на дирекцию парка, ежедневное число посетителей после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, сейчас уже достигло прошлогоднего уровня. Каждый год здесь бывает более 250 тысяч человек.

Сотрудница парка Гуди Хаазе (Gudi Haase) кормит попугаев лори

Марловский птичий парк был открыт в 1994 году. Он находится недалеко от немецких ганзейских городов Ростока и Штральзунда. Сейчас здесь содержится в общей сложности около 140 видов птиц и некоторых другие животные. Например, общую территорию с нанду делят другие обитатели Южной Америки - альпаки, австралийские голосистые утки пеганки обитают вместе с рыже-серыми кенгуру валлаби.

P.S.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в Марловском птичьем парке в 2012 году

Эта последняя фотография была сделана в апреле 2012 года, когда в парке во время поездки по своему избирательному округу, который она представляет в бундестаге с 1990 года, побывала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

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