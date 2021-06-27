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Марк Галеотти

Mit Handschellen gefesselte Hände, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Британский эксперт по "русской мафии": дни "воров в законе" сочтены 27.06.2021

Украина вслед за другими постсоветскими странами и Европой создает условия, при которых находиться на верхушке криминальной иерархии уже невыгодно, считает эксперт по организованной преступности Марк Галеотти.
A picture taken on August 27, 2020 shows a view of Berlin's Charite hospital. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Эксперт об отравлении Навального: Западу нужно надавить на болевые точки Путина 04.09.2020

Если меры, которые примет Запад в ответ на отравление Навального, не будут действенными, убедить Москву прекратить подобные операции не удастся, считает эксперт по спецслужбам Марк Галеотти.
23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort. In Berlin-Moabit soll ein Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Операция спецслужб РФ в Берлине - тест: эксперт об убийстве чеченца 04.12.2019

Германия высылает двух дипломатов после убийства чеченца в Берлине. Может ли этот шаг отпугнуть Москву от убийств за рубежом, задается вопросом британский эксперт по спецслужбам Марк Галеотти.
23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort. In Berlin-Moabit soll ein Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. (zu «Polizei: Radfahrer soll Mann in Berlin-Moabit erschossen haben») Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Эксперт об убийце чеченца в Берлине: похож на бандита, нанятого ФСБ 02.09.2019

Почему за убийством чеченца в Берлине могут стоять спецслужбы РФ, какова причина их проколов и в чем отличие дела Хангошвили от дела Скрипаля - интервью DW c британским историком Марком Галеотти.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 14, 2016: Chief of the Russian Interior Ministry's National Central Bureau of INTERPOL, Major General Alexander Prokopchuk, at an international open forum of the Russian General Prosecutor's Office. Valery Sharifulin/TASS |

Зачем России свой человек во главе Интерпола 20.11.2018

Возможное избрание россиянина Александра Прокопчука новым главой Интерпола вызвало волну критики. Что это означает для организации, которую обвиняют в том, что она стала инструментом авторитарных стран?
14.04.2018 Syrians wave Russian and Syrian flags during a protest against U.S.-led air strikes in Damascus,Syria April 14,2018.REUTERS/ Omar Sanadiki

Удары по Сирии: Запад не перешел обозначенную РФ "красную линию" 14.04.2018

Британский эксперт по России Марк Галеотти рассказал в интервью DW, как Москва может ответить на ракетные удары США, Великобритании и Франции в Сирии.

[36231515] Russischer Mafiaboss in Moskau erschossen ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 16, 2013. Police officers and investigators outside the Karetny Dvor restaurant at Povarskaya Street in central Moscow, where suspected criminal mastermind Aslan Usoyan, nicknamed as Ded Khasan [Granpa Hassan], was fatally wounded in a shooting attack. The crime boss died on the way to the hospital. (Photo ITAR-TASS / Sergei Karpov)

От гопников до хакеров ФСБ: Марк Галеотти о своей книге о русской мафии 12.04.2018

Эксперт Марк Галеотти рассказал в интервью DW о своей новой книге о русской мафии, об эволюции преступного мира и его роли в международной политике: от аннексии Крыма до атак хакеров.

Zur Meldung: infahtierte Mafiosi erhielten Milionen von Agrarzuschüssen von der EU Nur als Silhouette zu erkennen ist am Dienstag (15.11.2005) der Leiter der Justizvollzugsanstalt Hünfeld (Kreis Fulda), Werner Päckert, der Journalisten Informationen über das Gefängnis gibt. Die erste bundesweite teilprivatisierte Einrichtung wurde offiziell durch das Baumanagement an den hessischen Justizminister übergeben. Ab Januar 2006 sollen rund 500 Häftlinge in der 71,6 Millionen Euro teuren Haftanstalt ihre Strafen absitzen. Foto: Frank May dpa/lhe +++(c) dpa - Bildfunk+++

Как "русская мафия" в Европе работает в интересах Кремля 28.04.2017

Хакерские атаки, снабжение "черным налом", заказные убийства - такие "услуги" Кремлю оказывает российское преступное сообщество в Европе, полагает эксперт Марк Галеотти.
Russia's President Vladimir Putin delivers a speech during a session of the board of the FSB security service in Moscow April 7, 2014. Putin told the FSB security service on Monday to be on the alert against militant attacks and said Russia must not let non-governmental organisations be used for destructive purposes as in Ukraine. REUTERS/Mikhail Klimetyev/RIA Novosti/Kremlin (RUSSIA - Tags: POLITICS) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Автор "Путинской гидры": Кремль начинает беспокоиться 23.09.2016

Британский историк Марк Галеотти в интервью DW дал оценку смене главы СВР, планам создать в России министерство госбезопасности и рассказал о главной проблеме спецслужб при Путине.