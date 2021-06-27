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Украина вслед за другими постсоветскими странами и Европой создает условия, при которых находиться на верхушке криминальной иерархии уже невыгодно, считает эксперт по организованной преступности Марк Галеотти.
Если меры, которые примет Запад в ответ на отравление Навального, не будут действенными, убедить Москву прекратить подобные операции не удастся, считает эксперт по спецслужбам Марк Галеотти.
Германия высылает двух дипломатов после убийства чеченца в Берлине. Может ли этот шаг отпугнуть Москву от убийств за рубежом, задается вопросом британский эксперт по спецслужбам Марк Галеотти.
Почему за убийством чеченца в Берлине могут стоять спецслужбы РФ, какова причина их проколов и в чем отличие дела Хангошвили от дела Скрипаля - интервью DW c британским историком Марком Галеотти.
Возможное избрание россиянина Александра Прокопчука новым главой Интерпола вызвало волну критики. Что это означает для организации, которую обвиняют в том, что она стала инструментом авторитарных стран?
Британский эксперт по России Марк Галеотти рассказал в интервью DW, как Москва может ответить на ракетные удары США, Великобритании и Франции в Сирии.
Эксперт Марк Галеотти рассказал в интервью DW о своей новой книге о русской мафии, об эволюции преступного мира и его роли в международной политике: от аннексии Крыма до атак хакеров.
Хакерские атаки, снабжение "черным налом", заказные убийства - такие "услуги" Кремлю оказывает российское преступное сообщество в Европе, полагает эксперт Марк Галеотти.
Британский историк Марк Галеотти в интервью DW дал оценку смене главы СВР, планам создать в России министерство госбезопасности и рассказал о главной проблеме спецслужб при Путине.
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