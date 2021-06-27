От гопников до хакеров ФСБ: Марк Галеотти о своей книге о русской мафии

Эксперт Марк Галеотти рассказал в интервью DW о своей новой книге о русской мафии, об эволюции преступного мира и его роли в международной политике: от аннексии Крыма до атак хакеров.