Маркус Ф., депутат бундестага, частый гость в Крыму и - "кукла Путина"?

Россия снова на обложке гамбургского еженедельника Der Spiegel. Главная тема свежего номера за субботу, 6 апреля, посвящена расследованию связей Кремля с политиками из немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В центре расследования - депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier), которого журнал называет "куклой Путина".

В материалах якобы из кремлевской администрации, полученных журналом и другими западными СМИ, Фронмайер еще до его избрания в парламент характеризуется как будущий депутат, "который будет находиться под абсолютным контролем". DW собрала основные факты о биографии политика и его связях с Россией.

Кто такой Маркус Фронмайер

Маркус Фронмайер родился в феврале 1991 года в Румынии, но вырос и получил образование на юге Германии, в провинциальном городке недалеко от Штутгарта в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Изучал право в университете Тюбингена со специализацией "криминология". В юности пытался сделать карьеру в консервативном Христианско-демократическом союзе (ХДС), но "разочаровался" и, как он сам пишет в биографии на своем сайте, примкнул к "Альтернативе для Германии".

Здание бундестага

Это созданная в 2013 году новая, правопопулистская партия евроскептиков и противников миграции, которая также известна своей особенно дружественной позицией в отношении Москвы и среди прочего требует отмены санкций, введенных из-за действий России на востоке Украины.

В АдГ Фронмайер сделал быструю карьеру, сначала возглавив ее молодежное крыло "Молодая альтернатива", а затем став пресс-секретарем являвшейся тогда главой партии Фрауке Петри (Frauke Petry). В 2017 году по итогам выборов в бундестаг, на которых АдГ получила 12,6 процентов голосов и стала третьей по численности в парламенте, Фронмайер был избран его депутатом. Сейчас он - представитель сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel).

Помощника депутата обвиняют в поджоге в Украине

До публикации расследования Der Spiegel фамилия Фронмайера мелькала в новостях в январе 2019 года. Тогда выяснилось, что его референт Мануэль Оксенрайтер (Manuel Ochensreiter), известный в Германии праворадикальный журналист, подозревается в причастности к поджогу в Западной Украине венгерского культурного центра в феврале 2018 года.

Александер Гауланд и Алис Вайдель

Обвиненных в непосредственном совершении поджога польских ультраправых судят в Кракове. После публикаций об этом в немецкой прессе Фронмайер уволил своего референта, хотя тот назвал обвинения в подстрекательстве "выдумкой".

Незадолго до этого, осенью 2018 года, Фронмайера в Германии вспоминали в связи с тем, что ведомство по охране конституции сообщило о подозрениях в "экстремистских устремлениях" ранее возглавляемого им молодежного крыла АдГ. В связи с этим спецслужба ведет за "Молодой альтернативой" усиленное наблюдение - сбор информации.

Что известно о связях Фронмайера с Россией

Маркус Фронмайер наряду с сопредседателем парламентской фракции АдГ Александером Гауландом (Alexander Gauland) - один из наиболее тесно связанных с Россией политиков этой партии. Он был одним из первых, кто начал ездить в аннексированный Россией Крым и в самопровозглашенные пророссийскими сепаратистами "республики" на востоке Украины. В мае 2015 года он принимал участие в конференции в Донецке. Фронмайер также гость мероприятий с участием российских представителей в Сербии.

В апреле 2016 года Der Spiegel писал о якобы достигнутой договоренности о сотрудничестве между "Молодой альтернативой" и "Молодой гвардией" - молодежным крылом "Единой России". Позднее в "Молодой гвардии" подтвердили факт встречи депутата Госдумы от ЕР Роберта Шлегеля с представителями "Молодой альтернативы", в том числе с Фронмайером, но опровергли достижение договоренностей.

В последние годы Фронмайер стал частым гостем различных форумов в России, в том числе в аннексированном Крыму. 28-летний политик - постоянный участник "Ялтинского международного экономического форума". Одну из его недавних поездок в Ялту, по данным немецкой прессы, оплатила российская сторона.

Попытки АдГ добиться денег бундестага на служебные поездки в Крым завершились неудачей. Парламент, как было сказано в заявлении секретариата в одном из случаев, не поддерживает поездки в регионы, правовой статус которых не признает Германия.

Кроме того, Фронмайер - один из учредителей зарегистрированного в Польше "Европейского центра геополитического анализа". Этот центр был создан в Польше политиком Матеушем Пискорским, арестованным в 2016 году у себя на родине по обвинению в шпионаже в пользу России.

Наконец, депутат от АдГ связан с Россией и в личной жизни. Его супруга - россиянка Дарья, бывшая журналистка "Известий", с которой он познакомился на одном из форумов. В 2017 году у пары родился сын.

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