 Маркус Ф., депутат бундестага, частый гость в Крыму и - ″кукла Путина″? | Новости из Германии о Германии | DW | 05.04.2019

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Германия

Маркус Ф., депутат бундестага, частый гость в Крыму и - "кукла Путина"?

Кто такой депутат бундестага от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер, расследование о связях которого с Россией опубликовал журнал Der Spiegel? Основные факты.

Маркус Фронмайер

Маркус Фронмайер

Россия снова на обложке гамбургского еженедельника Der Spiegel. Главная тема свежего номера за субботу, 6 апреля, посвящена расследованию связей Кремля с политиками из немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В центре расследования - депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier), которого журнал называет "куклой Путина".

В материалах якобы из кремлевской администрации, полученных журналом и другими западными СМИ, Фронмайер еще до его избрания в парламент характеризуется как будущий депутат, "который будет находиться под абсолютным контролем". DW собрала основные факты о биографии политика и его связях с Россией.

Кто такой Маркус Фронмайер

Маркус Фронмайер родился в феврале 1991 года в Румынии, но вырос и получил образование на юге Германии, в провинциальном городке недалеко от Штутгарта в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Изучал право в университете Тюбингена со специализацией "криминология". В юности пытался сделать карьеру в консервативном Христианско-демократическом союзе (ХДС), но "разочаровался" и, как он сам пишет в биографии на своем сайте, примкнул к "Альтернативе для Германии".

Здание бундестага

Здание бундестага

Это созданная в 2013 году новая, правопопулистская партия евроскептиков и противников миграции, которая также известна своей особенно дружественной позицией в отношении Москвы и среди прочего требует отмены санкций, введенных из-за действий России на востоке Украины. 

В АдГ Фронмайер сделал быструю карьеру, сначала возглавив ее молодежное крыло "Молодая альтернатива", а затем став пресс-секретарем являвшейся тогда главой партии Фрауке Петри (Frauke Petry). В 2017 году по итогам выборов в бундестаг, на которых АдГ получила 12,6 процентов голосов и стала третьей по численности в парламенте, Фронмайер был избран его депутатом. Сейчас он - представитель сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel). 

Помощника депутата обвиняют в поджоге в Украине

До публикации расследования Der Spiegel фамилия Фронмайера мелькала в новостях в январе 2019 года. Тогда выяснилось, что его референт Мануэль Оксенрайтер (Manuel Ochensreiter), известный в Германии праворадикальный журналист, подозревается в причастности к поджогу в Западной Украине венгерского культурного центра в феврале 2018 года.

Александер Гауланд и Алис Вайдель

Александер Гауланд и Алис Вайдель

Обвиненных в непосредственном совершении поджога польских ультраправых судят в Кракове. После публикаций об этом в немецкой прессе Фронмайер уволил своего референта, хотя тот назвал обвинения в подстрекательстве "выдумкой".

Незадолго до этого, осенью 2018 года, Фронмайера в Германии вспоминали в связи с тем, что ведомство по охране конституции сообщило о подозрениях в "экстремистских устремлениях" ранее возглавляемого им молодежного крыла АдГ. В связи с этим спецслужба ведет за "Молодой альтернативой" усиленное наблюдение - сбор информации.    

Что известно о связях Фронмайера с Россией

Маркус Фронмайер наряду с сопредседателем парламентской фракции АдГ Александером Гауландом (Alexander Gauland) - один из наиболее тесно связанных с Россией политиков этой партии. Он был одним из первых, кто начал ездить в аннексированный Россией Крым и в самопровозглашенные пророссийскими сепаратистами "республики" на востоке Украины. В мае 2015 года он принимал участие в конференции в Донецке. Фронмайер также гость мероприятий с участием российских представителей в Сербии.

Контекст

Попытки Москвы повлиять на немецких политиков оказались масштабнее, чем предполагалось. Это следует из расследования, одним из участников которого был журнал Der Spiegel. (05.04.2019)

Депутат бундестага Маркус Фронмайер сообщил, что его референт Мануэль Оксенрайтер сам предложил расторгнуть трудовой договор, чтобы "не бросать тень на политика". (18.01.2019)

Партия "Альтернатива для Германии" может быть оштрафована на сумму более чем в 100 тысяч евро за поддержку из-за рубежа. (08.03.2019)

Спецслужба получит право вести наблюдение за правонационалистическим объединением "Крыло", а также "Молодой альтернативой". (15.01.2019)

В апреле 2016 года Der Spiegel писал о якобы достигнутой договоренности о сотрудничестве между "Молодой альтернативой" и "Молодой гвардией" - молодежным крылом "Единой России". Позднее в "Молодой гвардии" подтвердили факт встречи депутата Госдумы от ЕР Роберта Шлегеля с представителями "Молодой альтернативы", в том числе с Фронмайером, но опровергли достижение договоренностей.

В последние годы Фронмайер стал частым гостем различных форумов в России, в том числе в аннексированном Крыму. 28-летний политик - постоянный участник "Ялтинского международного экономического форума". Одну из его недавних поездок в Ялту, по данным немецкой прессы, оплатила российская сторона.

Попытки АдГ добиться денег бундестага на служебные поездки в Крым завершились неудачей. Парламент, как было сказано в заявлении секретариата в одном из случаев, не поддерживает поездки в регионы, правовой статус которых не признает Германия.

Кроме того, Фронмайер - один из учредителей зарегистрированного в Польше "Европейского центра геополитического анализа". Этот центр был создан в Польше политиком Матеушем Пискорским, арестованным в 2016 году у себя на родине по обвинению в шпионаже в пользу России.

Наконец, депутат от АдГ связан с Россией и в личной жизни. Его супруга - россиянка Дарья, бывшая журналистка "Известий", с которой он познакомился на одном из форумов. В 2017 году у пары родился сын.     

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    Автор: Ирина Филатова


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