Маркус Зёдер в марте 2018 года возглавил земельное правительство Баварии, а в январе 2019-го - Христианско-социальный союз.
Маркус Зёдер - баварский политик. В марте 2018 года, когда Хорст Зеехофер возглавил МВД Германии, Зёдер стал премьер-министром Баварии, а в январе 2019-го сменил Зеехофера и на посту председателя Христианско-социального союза.
Меркель поздравила Шольца с успехом на выборах в тот же день, когда стали известны их итоги. Как сообщается на третий день после голосования, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Лашет направил поздравление письмом.
Депутат бундестага от правящего в ФРГ блока ХДС/ХСС Юрген Хардт считает "Северный поток-2" провальным проектом с точки зрения экономики. Однако политик объяснил, почему Берлин не станет замораживать строительство.
На этой неделе окончательно выяснится, кто возглавит блок христианских партий ХДС/ХСС во время предвыборной борьбы и станет потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии: председатель партии (ХДС) Армин Лашет или премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.
Киев заявляет, что Россия стянула десятки тысяч военных к границе с Украиной, а также разместила крупный контингент в Крыму. Речь идет и о тяжелой технике. Западные лидеры уже не раз предостерегали Путина от эскалации и пытались выяснить у него, в чем состоит его план. В Киеве утверждают, что Зеленский пытался установить контакт с президентом РФ, в Кремле утверждают, что запросов не получали.