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Маркус Зёдер

Маркус Зёдер в марте 2018 года возглавил земельное правительство Баварии, а в январе 2019-го - Христианско-социальный союз.

Маркус Зёдер - баварский политик. В марте 2018 года, когда Хорст Зеехофер возглавил МВД Германии, Зёдер стал премьер-министром Баварии, а в январе 2019-го сменил Зеехофера и на посту председателя Христианско-социального союза.

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterhalten sich bei der Sitzung im Bundestag zu Beginn der Haushaltswoche.

Лидеры ХДС/ХСС поздравили кандидата в канцлеры от СДПГ с успехом на выборах в ФРГ 29.09.2021

Меркель поздравила Шольца с успехом на выборах в тот же день, когда стали известны их итоги. Как сообщается на третий день после голосования, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Лашет направил поздравление письмом.
Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, geben nach der Klausur der Spitzen von CDU und CSU eine Pressekonferenz zum gemeinsamen Wahlprogramm für die Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

Опрос: сторонники консерваторов хотят заменить кандидата в канцлеры ФРГ 25.08.2021

За замену Армина Лашета на Маркуса Зёдера выступили 70 процентов сторонников правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС. Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября.
21.08.2021 Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, steht neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Bühne beim zentralen Wahlkampfauftakt von CDU und CSU. Mit der Veranstaltung im Tempodrom will die Union die heisse Phase zum Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021 beginnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат в канцлеры предостерег от "полевения" Германии 21.08.2021

Теряющие позиции среди избирателей немецкие консерваторы готовы к жесткой борьбе против партий левого спектра. Партии ХДС и ХСС начали предвыборную кампанию.
Ilse Aigner (l-r), bayerische Landtagspräsidentin, Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister und Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident (alle CSU), gedenken in der Innenstadt den Opfern einer Messerattacke. In Würzburg hat ein Mann am 25.06.2021 wahllos Menschen mit einem Messer attackiert. Drei Personen wurden getötet, mehrere verletzt. +++ dpa-Bildfunk +++

В Вюрцбурге почтили память жертв ножевого нападения 27.06.2021

Десятки людей приняли участие в траурной церемонии в память жертв нападения с ножом в Вюрцбурге. Был ли у злоумышленника исламистский мотив, остается не ясным.

"Северный поток-2": грозят ли ФРГ миллиардные штрафы из-за отмены проекта и в ловушке ли Меркель? 04.05.2021

Депутат бундестага от правящего в ФРГ блока ХДС/ХСС Юрген Хардт считает "Северный поток-2" провальным проектом с точки зрения экономики. Однако политик объяснил, почему Берлин не станет замораживать строительство.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei einem Statement vor dem Konrad-Adenauer-Haus, der Bundeszentrale der CDU. CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder wollen sich über die Frage einigen, wer Kanzlerkandidat der Union wird. +++ dpa-Bildfunk +++

Армин Лашет официально стал кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС 20.04.2021

Две партии консервативного блока договорились о единой кандидатуре на пост канцлера ФРГ. Предвыборную борьбу ХДС/ХСС возглавит премьер Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет.
Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Parteivorsitzender, spricht im Plenum des Landtags. Der Landtag berät, wie die dritte Corona-Infektionswelle gebrochen werden könnte. SPD und Grüne hatten dazu eine Sondersitzung des Landesparlaments beantragt. Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender) vor der Zugspitze. Archivfoto: Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender) wartet auf die Ankunft der Regierungschefs an der Talstation der Zugspitzbahn,begleitet von Kindern in bayerischer Tracht-im Hinhtergrund die Zugspitze und das Zugspitzmassiv. Ministerpraesident Dr. Soeder laedt zur Jahreskonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs auf Schloss Elmau am 24.und 25.10.2019.

Маркус Зёдер выбыл из борьбы за право стать кандидатом в канцлеры от консерваторов 20.04.2021

Руководство Христианско-демократического союза выступило за то, чтобы на выборах в бундестаг консерваторов вел Армин Лашет. Окончательное решение примут на заседании парламентской фракции ХДС/ХСС.
09.01.2021 *** Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen, steht in einem Studio in Köln, während CSU-Chef Markus Söder zugeschaltet ist. Die CDU Nordrhein-Westfalen lädt erstmals zu einem digitalen Neujahrsempfang ein. +++ dpa-Bildfunk +++

Премьер Баварии уступил партии Меркель право выдвинуть кандидата в канцлеры 19.04.2021

В консервативном блоке ХДС/ХСС развернулась борьба среди двух потенциальных преемников Меркель. Глава ХСС Маркус Зёдер уступил более крупной ХДС право окончательного решения.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 11.04.21 *** North Rhine-Westphalia's State Premier and head of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) party, Armin Laschet and Bavarian State Premier and a leader of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Markus Soder pose for photographers after a news conference in Berlin, Germany April 11, 2021. Tobias Schwarz/Pool via REUTERS

Немецкие консерваторы спорят о преемнике Ангелы Меркель 12.04.2021

Каждая из партий консервативного блока ХДС/ХСС выдвинула кандидатом на пост канцлера ФРГ своего лидера. Единого кандидата предстоит определить в ближайшие дни.

Кто от ХДС/ХСС будет бороться за пост канцлера Германии? (12.04.2021) 12.04.2021

На этой неделе окончательно выяснится, кто возглавит блок христианских партий ХДС/ХСС во время предвыборной борьбы и станет потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера Германии: председатель партии (ХДС) Армин Лашет или премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Зачем Путин стягивает войска к границам Украины? DW Новости (12.04.2021) 12.04.2021

Киев заявляет, что Россия стянула десятки тысяч военных к границе с Украиной, а также разместила крупный контингент в Крыму. Речь идет и о тяжелой технике. Западные лидеры уже не раз предостерегали Путина от эскалации и пытались выяснить у него, в чем состоит его план. В Киеве утверждают, что Зеленский пытался установить контакт с президентом РФ, в Кремле утверждают, что запросов не получали.
ARCHIV 2019 *** Corona Massnahmen:Soeder und Laschet streiten bei Beratungen. Archivfoto; Armin LASCHET, CDU Landesvorsitzender und Ministerpraesident des Landes Nordrhein-Westfalen, Markus SOEDER, S?der, CSU-Vorsitzender und bayrischer Ministerpraesident, Auftakt zum Europawahlkampf von CDU und CSU, Halle Muensterland in Muenster am 27.04.2019, ?Sven Simon Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG # # / # # #

Два лидера блока ХДС/ХСС выразили готовность стать преемниками Меркель 11.04.2021

Премьер-министры двух крупнейших земель ФРГ Армин Лашет и Маркус Зёдер впервые заявили о готовности возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в бундестаг.
An illustrative image of a hand holding a medical syringe in front of the Sputnik V logo displayed on a screen. On Monday, February 1, 2021, in Dublin, Ireland. (Photo by Artur Widak/NurPhoto)

РФПИ сообщил о переговорах с ФРГ по закупке "Спутника V" 08.04.2021

Глава Минздрава ФРГ заявил о желании провести переговоры с Москвой о поставках российской вакцины от коронавируса. В Германии нет единого мнения, как договариваться об этом.
Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, gibt im bayerischen Landtag vor Beginn der Plenarsitzung ein Pressestatement. Söder gibt während der Plenarsitzung eine Regierungserklärung. +++ dpa-Bildfunk +++

Бавария закажет 2,5 млн доз вакцины "Спутник V" 07.04.2021

Заявление о намерениях касательно поставок 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса правительство Баварии подписало еще до регистрации "Спутника V" в ЕС.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des CDU Präsidiums im Konrad-Adenauer Haus.

В партии Меркель призывают к "переходному локдауну" в Германии 05.04.2021

Председатель партии ХДС Армин Лашет считает, что немцы готовы пойти на ужесточение ограничений, чтобы в мае-июне "перейти в другую фазу" борьбы с пандемией.
24.02.2021 *** (c) Korrespondent in Bosnien, Dragan Maksimovic. Die Impfung in Bosnien Stichwort: Impfung, Bosnien, Maksimovic

В Германии призывают ускорить регистрацию "Спутника V" в ЕС 27.03.2021

Главы земельных правительств Баварии и Тюрингии выступают за скорейшее заключение с Россией рамочного договора о поставках вакцины "Спутник V".
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