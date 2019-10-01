 Маркировка продуктов питания: в супермаркетах установят ″светофоры″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 02.10.2019

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Германия

Маркировка продуктов питания: в супермаркетах установят "светофоры"

В Германии принято решение ставить цветовые отметки на упаковки пищевых продуктов в зависимости от их пользы или вреда для здоровья. Особенно вредные товары будут "клеймить" ярко красным.

Маркировка Nutri-Score

Маркировка Nutri-Score

В России от этой идеи до поры до времени отказались, в Германии решили реализовать - цветовая маркировка продуктов питания по принципу "светофора". Чтобы понять, насколько полезен или вреден для здоровья тот или иной продукт, покупателю в немецком супермаркете не придется впредь изучать его состав и калорийность, напечатанные мелким шрифтом на оборотной стороне упаковки.

Будет достаточно даже беглого взгляда на полку. На лицевой стороне товаров появится пятицветный штамп с латинскими буквами от "А" до "Е". Если выделена темно-зеленая полоса с буквой "А", бери смело. Если алеет красный цвет с "Е", лучше не покупай.

Успех обществ защиты прав потребителей

Подобную маркировку собирались ввести в России. По инициативе Роспотребнадзора продовольственный трехцветный "светофор" начали разрабатывать еще в июне прошлого года, а в июне текущего газета "Известия" сообщила, что соответствующий ГОСТ может быть утвержден уже этой осенью. В начале сентября, однако, по сообщению ТАСС, проект был свернут. Так решил профильный комитет Роспотребнадзора, в который входят, указывает ТАСС, "как представители научного сообщества, так и производители пищевых продуктов".

В немецком супермаркете

Впредь покупателям в ФРГ сделать выбор будет легче

В Германии дискуссии на эту тему - в том числе, порой весьма эмоциональные - в бундестаге велись лет 15, а то и больше. Но всякие инициативы, направленные на введение простой и понятной маркировки продуктов питания, и здесь наталкивались на сопротивление мощного лобби их производителей.

В конце концов, однако, верх взяли общества защиты прав потребителей. В понедельник, 30 сентября, министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) созвала пресс-конференцию, чтобы объявить результаты опроса 1600 жителей Германии, которым предлагалось выбрать, какую именно цветовую маркировку они предпочитают.

Большинство в 57 процентов высказалось за уже опробованный сначала во Франции, а затем в Бельгии и Швейцарии "светофор" Nutri-Score. Модель, разработанную по заказу самой Клёкнер, сочли удачной 28 процентов опрошенных, последнее место заняло предложение объединения немецких производителей продуктов питания (BLL), которое одобрили пять процентов.

"Светофор" Nutri-Score

"Светофор" Nutri-Score пятиступенчатый. Два зеленых цвета - темный и светлый, желтый, оранжевый и - самый вредный - ярко красный. На каждой цветовой полосе по букве - "А", "В", "С", "D" и "Е". "Приподнят" тот цвет, которому продукт соответствует.

Юлия Клёкнер

Юлия Клёкнер

Такая маркировка, заявила Клёкнер на упомянутой пресс-конференции, "призвана помочь людям вести здоровый образ жизни". По данным ее министерства, 47 процентов женщин в Германии, 62 процента мужчин и 15 процентов детей считаются имеющими избыточный вес. К тому же, напомнила Клёкнер, злоупотребление сахаром, жиром и солью повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Но при определении цвета того или иного продукта питания Nutri-Score учитывает помимо этих ингредиентов, также наличие протеинов и балластных веществ, то есть, пищевых волокон, таких как лигнин, альгинаты, пектин или клетчатка. Элементы продукта питания, которые по общепризнанным данным считаются полезными, получают значение со знаком минус, вредные для здоровья - со знаком плюс. Чем меньше общая сумма, тем "зеленее" маркировка товара.

Контекст

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Как определить, насколько полезны продукты питания, которые мы покупаем? Немецкие защитники прав потребителя предлагают простую маркировку по принципу светофора. Однако власти выступают за более комплексные обозначения. (11.11.2007)

Лимонад полезнее лососины?

Простота модели, однако, имеет и свои изъяны. Так, замороженные рыбные палочки, которые вряд ли кто сочтет особенно здоровой пищей, имеют согласно Nutri-Score зеленый цвет благодаря высокому содержанию в них протеинов. Лимонад, в котором сахар заменен другим подсластителем, оказывается полезнее свежей лососины, содержащей довольно много жира.

Но главный изъян состоит в том, указывает ученый Петер Филипсборн (Peter Philipsborn) из мюнхенского университета, что одобренная немецким министерством цветовая маркировка пока останется добровольной, на усмотрение фирм-производителей и торговых сетей.

Как бы то ни было, крупнейший в мире продовольственный концерн Nestle уже заявил, что как можно скорее начнет и в Германии продавать свою продукцию с маркировкой Nutri-Score. А крупнейший в самой Германии продавец продуктов питания - Edeka - уже выставляет на полки в своих магазинах некоторые товары со "светофором". Правда, окончательное решение Edeka собирается принять с учетом "аутентичного жизненного опыта потребителей" и в зависимости от того, как они отнесутся к новой дополнительной маркировке.

В целом реакция на решение немецкого министра продовольствия и сельского хозяйства была в Германии позитивной. Но, например, союз практикующих здесь детских врачей считает необходимым принять и дополнительные меры, в частности, запретить рекламу продуктов питания специально для детей и изъять из школьных буфетов все напитки, содержащие сахар.

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    Автор: Наталия Королева


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