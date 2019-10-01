Маркировка продуктов питания: в супермаркетах установят "светофоры"

В России от этой идеи до поры до времени отказались, в Германии решили реализовать - цветовая маркировка продуктов питания по принципу "светофора". Чтобы понять, насколько полезен или вреден для здоровья тот или иной продукт, покупателю в немецком супермаркете не придется впредь изучать его состав и калорийность, напечатанные мелким шрифтом на оборотной стороне упаковки.

Будет достаточно даже беглого взгляда на полку. На лицевой стороне товаров появится пятицветный штамп с латинскими буквами от "А" до "Е". Если выделена темно-зеленая полоса с буквой "А", бери смело. Если алеет красный цвет с "Е", лучше не покупай.

Успех обществ защиты прав потребителей

Подобную маркировку собирались ввести в России. По инициативе Роспотребнадзора продовольственный трехцветный "светофор" начали разрабатывать еще в июне прошлого года, а в июне текущего газета "Известия" сообщила, что соответствующий ГОСТ может быть утвержден уже этой осенью. В начале сентября, однако, по сообщению ТАСС, проект был свернут. Так решил профильный комитет Роспотребнадзора, в который входят, указывает ТАСС, "как представители научного сообщества, так и производители пищевых продуктов".

Впредь покупателям в ФРГ сделать выбор будет легче

В Германии дискуссии на эту тему - в том числе, порой весьма эмоциональные - в бундестаге велись лет 15, а то и больше. Но всякие инициативы, направленные на введение простой и понятной маркировки продуктов питания, и здесь наталкивались на сопротивление мощного лобби их производителей.

В конце концов, однако, верх взяли общества защиты прав потребителей. В понедельник, 30 сентября, министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) созвала пресс-конференцию, чтобы объявить результаты опроса 1600 жителей Германии, которым предлагалось выбрать, какую именно цветовую маркировку они предпочитают.

Большинство в 57 процентов высказалось за уже опробованный сначала во Франции, а затем в Бельгии и Швейцарии "светофор" Nutri-Score. Модель, разработанную по заказу самой Клёкнер, сочли удачной 28 процентов опрошенных, последнее место заняло предложение объединения немецких производителей продуктов питания (BLL), которое одобрили пять процентов.

"Светофор" Nutri-Score

"Светофор" Nutri-Score пятиступенчатый. Два зеленых цвета - темный и светлый, желтый, оранжевый и - самый вредный - ярко красный. На каждой цветовой полосе по букве - "А", "В", "С", "D" и "Е". "Приподнят" тот цвет, которому продукт соответствует.

Юлия Клёкнер

Такая маркировка, заявила Клёкнер на упомянутой пресс-конференции, "призвана помочь людям вести здоровый образ жизни". По данным ее министерства, 47 процентов женщин в Германии, 62 процента мужчин и 15 процентов детей считаются имеющими избыточный вес. К тому же, напомнила Клёкнер, злоупотребление сахаром, жиром и солью повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Но при определении цвета того или иного продукта питания Nutri-Score учитывает помимо этих ингредиентов, также наличие протеинов и балластных веществ, то есть, пищевых волокон, таких как лигнин, альгинаты, пектин или клетчатка. Элементы продукта питания, которые по общепризнанным данным считаются полезными, получают значение со знаком минус, вредные для здоровья - со знаком плюс. Чем меньше общая сумма, тем "зеленее" маркировка товара.

Лимонад полезнее лососины?

Простота модели, однако, имеет и свои изъяны. Так, замороженные рыбные палочки, которые вряд ли кто сочтет особенно здоровой пищей, имеют согласно Nutri-Score зеленый цвет благодаря высокому содержанию в них протеинов. Лимонад, в котором сахар заменен другим подсластителем, оказывается полезнее свежей лососины, содержащей довольно много жира.

Но главный изъян состоит в том, указывает ученый Петер Филипсборн (Peter Philipsborn) из мюнхенского университета, что одобренная немецким министерством цветовая маркировка пока останется добровольной, на усмотрение фирм-производителей и торговых сетей.

Как бы то ни было, крупнейший в мире продовольственный концерн Nestle уже заявил, что как можно скорее начнет и в Германии продавать свою продукцию с маркировкой Nutri-Score. А крупнейший в самой Германии продавец продуктов питания - Edeka - уже выставляет на полки в своих магазинах некоторые товары со "светофором". Правда, окончательное решение Edeka собирается принять с учетом "аутентичного жизненного опыта потребителей" и в зависимости от того, как они отнесутся к новой дополнительной маркировке.

В целом реакция на решение немецкого министра продовольствия и сельского хозяйства была в Германии позитивной. Но, например, союз практикующих здесь детских врачей считает необходимым принять и дополнительные меры, в частности, запретить рекламу продуктов питания специально для детей и изъять из школьных буфетов все напитки, содержащие сахар.

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