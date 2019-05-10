"Мария 2.0": в ФРГ бастуют католички за расширение прав женщин

В ФРГ в субботу, 11 мая, стартовала общенациональная забастовка женщин за расширение своих прав в рамках института Римско-католической церкви в Германии. Участницы движения под девизом "Мария 2.0" выступают против существующих властных структур и замалчивания сексуального насилия со стороны священнослужителей.

Присоединившиеся к акции отказываются от посещения храмов и церковных работ, выполняемых на добровольных началах. Богослужения бастующие отправляют без участия священников за пределами религиозных заведений.

В онлайн-петиции, адресованной папе римскому Франциску, активистки требуют возможности занимать все церковные должности наряду с мужчинами, а также отмены целибата - обязательного обета безбрачия католических священников.

"Глубокий кризис церкви"

Движение "Мария 2.0" является ответом на "глубокий кризис католической церкви, абсолютную утрату доверия", пояснила Мария Флахсбарт (Maria Flachsbarth), президент Католического союза немецких женщин (KDFB).

Инициатива зародилась в общине Святого Креста в Мюнстере (Северный Рейн - Вестфалия). К ней уже присоединились епархии в Гамбурге, Берлине, Роттенбурге-ам-Неккар и даже в австрийской Вене.

Домогательства к монахине

В конце января 2019 года широкий резонанс вызвала отставка австрийского священника Херманна Гайслера, который агрессивно домогался немецкой монахини Дорис Вагнер (Doris Wagner) во время исповеди. Ранее Вагнер сообщила в Ватикан о сексуальном насилии и домогательствах, которым ее подвергали за время восьмилетнего служения.

В ответ на это в мае папа Франциск издал указ, который обязывает священнослужителей сообщать о случаях сексуальных домогательств или сокрытии подобных фактов.

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