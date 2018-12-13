 Мария Бутина признала себя виновной в нанесении ущерба интересам США | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2018

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Россия

Мария Бутина признала себя виновной в нанесении ущерба интересам США

Россиянка Мария Бутина пошла на сделку со следствием и созналась в том, что работала в США под руководством российского чиновника.

Мария Бутина

Мария Бутина

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в незаконной агентской деятельности в пользу РФ, признала себя виновной в нанесении ущерба интересам Соединенных Штатов Америки. На заседании Федерального суда в Вашингтоне в четверг, 13 декабря, Бутина заявила, что вступила в сговор с несколькими лицами с целью причинения вреда США. Она согласилась сотрудничать со следствием и отказалась от проведения судебного процесса и возможности обжаловать приговор.

Работа "под руководством российского чиновника"

Выступая в суде, 30-летняя Бутина сообщила, что вела на территории США деятельность "под руководством российского чиновника". Она также созналась в том, что работала в Соединенных Штатах в качестве незарегистрированного агента спецслужб и пыталась проникнуть в Национальную стрелковую ассоциацию после того, как Дональд Трамп был избран президентом США.

Контекст

Отвечая на вопрос судьи Тани Чаткен, Мария Бутина подтвердила, что ознакомилась с обвинительным заключением и решила признать себя виновной.

До шести месяцев тюрьмы и депортация

Предполагается, что после сделки со следствием подсудимой может грозить лишение свободы на срок до шести месяцев с последующей высылкой на родину.

Мария Бутина была арестована в июле 2018 года по обвинению в фактической работе иностранным агентом в США без соответствующей регистрации как минимум с 2015 года. По мнению следствия, отношения, которые россиянка налаживала с американскими политиками во время пребывания в США, могли быть использованы Россией для продвижения интересов Москвы. В МИД России отвергли обвинения, заявив, что "ФБР выполняет политический заказ".

Следствие считает, что Мария Бутина работала по указанию высокопоставленного чиновника правительства России, который с апреля 2018 находится под санкциями Минфина США. Скорее всего, речь идет о заместителе председателя Центробанка РФ Александре Торшине, который долгое время являлся непосредственным начальником Бутиной. Ранее россиянка отрицала все предъявленные ей обвинения.

Путин: Спецслужбы РФ о Бутиной не знают

Президент России Владимир Путин высказался о деле Бутиной на встрече с правозащитниками 11 декабря, выразив недоумение в связи с уголовным преследованием: "Эта вот девушка несчастная наша Бутина сидит - 15 лет лишения свободы за что?" По словам Путина, российским спецслужбам о Бутиной ничего не известно. "Единственное, где о ней кто-то что-то знает, это в Совете Федерации, она там у кого-то замом, что ли, работала", - добавил он.

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