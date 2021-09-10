Мария Алехина - российская правозащитница, участница российской феминистской панк-группы Pussy Riot, бывшая участница арт-группы "Война".

Мария Владимировна Алехина родилась 6 июня 1988 в Москве. Стала известной в связи с уголовным преследованием за акцию протеста "Панк-молебен "Богородица, Путина прогони!", которую участницы панк-группы провели 21 февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве. За участие в акции Мария Алехина была приговорена судом к лишению свободы на срок 2 года по статье "Хулиганство". Международная правозащитная организация Amnesty International признала Алехину узницей совести. В колонии провела 1 год 9 месяцев. После освобождения занялась правозащитной деятельностью. В частности, вместе с другой участницей группы Надеждой Толоконниковой основала организацию по защите прав заключенных "Зона права" и интернет-СМИ "Медиазона".