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Мария Алехина

Мария Алехина - российская правозащитница, участница российской феминистской панк-группы Pussy Riot, бывшая участница арт-группы "Война".

Мария Владимировна Алехина родилась 6 июня 1988 в Москве. Стала известной в связи с уголовным преследованием за акцию протеста "Панк-молебен "Богородица, Путина прогони!", которую участницы панк-группы провели 21 февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве. За участие в акции Мария Алехина была приговорена судом к лишению свободы на срок 2 года по статье "Хулиганство". Международная правозащитная организация Amnesty International признала Алехину узницей совести. В колонии провела 1 год 9 месяцев. После освобождения занялась правозащитной деятельностью. В частности, вместе с другой участницей группы Надеждой Толоконниковой основала организацию по защите прав заключенных "Зона права" и интернет-СМИ "Медиазона".

Maria Alyokhina, Pussy Riot AktivistIn in Berlin für das Osteuropa Tage Festival.

Марии Алехиной из Pussy Riot суд ограничил свободу на год 10.09.2021

Участницу Pussy Riot Марию Алехину признали виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" на несанкционированной акции протеста
Maria Aljokhiva, russische Aktivistin (Ex Pussy Riot) im Gerichtssaal am 29.01.2021. Co: Daniil Berman

Марии Алехиной из Pussy Riot продлили домашний арест 23.07.2021

По решению суда, Мария Алехина, проходящая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции, будет содержаться под домашним арестом еще полгода.
24.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Die Aktionskünstlerin Maria Aljochina (M) und weitere Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot treten im Kulturzentrum DasHaus auf. (zu dpa Pussy-Riot-Aktivistin: Putin führt unsichtbaren Krieg gegen das Volk vom 26.01.2019) Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рита Флорес из Pussy Riot получила 15 суток ареста 22.07.2021

В России продолжается череда непрерывных арестов участников Pussy Riot. Некоторые участники, выйдя из спецприемников, уже покинули страну.

A member of Russian punk band Pussy Riot and political activist, Veronica Nikulshina speaks after a dialogue on art and freedom expression, to respond to the cancellation of Badiucao's exhibition in Hong Kong, Saturday, Nov. 3, 2018. The exhibition Gongle by Badiucao, a dissident Chinese-Australian cartoonist, had been cancelled out of safety concerns. (AP Photo/Kin Cheung)

Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию 18.07.2021

Вероника Никульшина уехала из России сразу после выхода из спецприемника, где она отбывала второй арест за месяц. При этом она утверждает, что планирует вернуться.
24.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Die Aktionskünstlerin Maria Aljochina (M) und weitere Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot treten im Kulturzentrum DasHaus auf. (zu dpa Pussy-Riot-Aktivistin: Putin führt unsichtbaren Krieg gegen das Volk vom 26.01.2019) Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суды в Москве арестовали участников Pussy Riot Алехину и Софеева 08.07.2021

Марию Алехину и Александра Софеева из группы Pussy Riot задержали сразу же после освобождения из-под ареста - и вновь заключили их под стражу.
Maria Aljokhiva, russische Aktivistin (Ex Pussy Riot) im Gerichtssaal am 29.01.2021. Co: Daniil Berman

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину вновь задержала полиция 08.07.2021

Оппозиционную активистку задержали сразу же после выхода из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Участник Pussy Riot Александр Софеев арестован на 15 суток 23.06.2021

Басманный суд признал Софеева виновным в мелком хулиганстве. 22 июня в Москве, помимо него, задержали еще 4 участников Pussy Riot: Марию Алехину, Дмитрия Воронцова, Анну Кузьминых и Люсю Штейн.

6025853 29.09.2019 Russian opposition politican Lyubov Sobol delivers a speech during a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia. Valeriy Melnikov / Sputnik

Олег Навальный и Любовь Соболь отправлены под домашний арест до 23 марта 29.01.2021

Координатор штаба Навального Олег Степанов, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и участница Pussy Riot Мария Алехина тоже приговорены к домашнему аресту по делу об акции 23 января в Москве.
6025853 29.09.2019 Russian opposition politican Lyubov Sobol delivers a speech during a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia. Valeriy Melnikov / Sputnik

В Москве задержаны Олег Навальный и Любовь Соболь 27.01.2021

Брат Навального, Любовь Соболь и Мария Алехина задержаны после обысков как подозреваемые на 48 часов. Им вменяют статью о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве.
Bilder von den Pussy Riot (Nadeschda Tolokonnikowa und Marija Aljochina) im EU Parlament in Brüssel, heute von mir für das Studio Brüssel gemacht. Copyright: DW/Veronica Over

Суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу Pussy Riot Алехину 24.01.2021

Марии Алехиной суд предписал выплатить штраф, муниципальный депутат Люся Штейн получила десять суток административного ареста по статье "об организации несанкционированного публичного мероприятия".

Maria Alyokhina, Pussy Riot AktivistIn in Berlin für das Osteuropa Tage Festival.

Марию Алехину и Люсю Штейн подозревают в наезде на полицейского 24.01.2021

Источник в полиции сообщил, что Мария Алехина и Люся Штейн наехали на ногу силовику, когда их пытались задержать за участие в акции в поддержку Навального. Адвокат заявляет, что его подзащитных за рулем не было.
Russian political activist Nadya Tolokonnikova (L) of feminist protest punk rock group Pussy Riot performs during the Mexican musicial festival Vive Latino, at the Foro Sol in Mexico City, on March 18, 2018. / AFP PHOTO / PEDRO PARDO (Photo credit should read PEDRO PARDO/AFP/Getty Images)

Участница Pussy Riot Рита Флорес арестована на 20 суток 03.12.2020

По словам еще одной участницы панк-группы, Марии Алехиной, задержание связано с акцией Pussy Riot на Манежной площади 28 ноября.
Maria Aljochina von der Punk-Band Pussy Riot, aufgenommen am 23.03.2014 in München (Bayern) im Arri-Kino bei einer Pressekonferenz nach der ersten Deutschland-Aufführung des Films Pussy Vs. Putin. Der Dokumentarfilm, der die Aktionen und die Inhaftierung der Band Pussy Riot beleuchtet, läuft im Rahmen der Dokumentarfilmreihe BEST.DOKS. Foto: Tobias Hase/dpa

Участницы Pussy Riot провели у Кремля акцию против "полицейского государства" 28.11.2020

В рамках перформанса Мария Алехина и Маргарита Флорес примотали к фонарному столбу художника Фархада Исрафилли-Гельмана, на котором была форма, напоминавшая экипировку ОМОНа.

In this photo released by Pussy Riot's Facebook account, members of protest group Pussy Riot erect a rainbow flag next to the entrance of the Presidential Administration of Russia building in Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 7, 2020. LGBT flags were also placed on the Federal Security Service (FSB), district police, Supreme Court and Culture Ministry buildings, on Russian President Vladimir Putin's 68th birthday. (Pussy Riot Facebook via AP) |

Участницы Pussy Riot оштрафованы за акцию в день рождения Путина 23.11.2020

Марию Алехину и Веронику Никульшину за участие в мероприятии в поддержку ЛГБТ-сообщества оштрафовали соответственно на 15 тысяч и 10 тысяч рублей. Их признали виновными в нарушении порядка проведения акции.
24.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Die Aktionskünstlerin Maria Aljochina (M) und weitere Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot treten im Kulturzentrum DasHaus auf. (zu dpa Pussy-Riot-Aktivistin: Putin führt unsichtbaren Krieg gegen das Volk vom 26.01.2019) Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Москве задержаны участницы Pussy Riot Алехина и Флорес 10.11.2020

В ОМВД доставлены Мария Алехина, Рита Флорес, а также фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов и художник Фархат Исрафилли-Гельман.
Maria Aljochina von der Punk-Band Pussy Riot, aufgenommen am 23.03.2014 in München (Bayern) im Arri-Kino bei einer Pressekonferenz nach der ersten Deutschland-Aufführung des Films Pussy Vs. Putin. Der Dokumentarfilm, der die Aktionen und die Inhaftierung der Band Pussy Riot beleuchtet, läuft im Rahmen der Dokumentarfilmreihe BEST.DOKS. Foto: Tobias Hase/dpa

В Москве задержали участниц Pussy Riot Алехину и Никульшину 08.10.2020

Марию Алехину задержали перед интервью на канале "Дождь", Веронику Никульшину - в районе станции метро "Таганская".
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