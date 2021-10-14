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Марафон

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Марафон".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Ein Wähler wirft beim Wählen für den Bundestag beziehungsweise für das Berliner Abgeordnetenhaus im Wahllokal im Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin-Schmargendorf seinen Stimmzettel in die Wahlurne des Bundestages. +++ dpa-Bildfunk +++

В хаосе на выборах в Берлине будет разбираться конституционный суд 14.10.2021

Итоги выборов в берлинский сенат будут обжалованы в земельном конституционном суде. Скорее всего, выборы придется проводить заново, по крайней мере, в двух избирательных округах города.

Кризис в Афганистане и переговоры Запада с талибами. DW Новости (12.10.2021) 12.10.2021

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" проводит марафон переговоров, тогда как стране грозит гуманитарный кризис. Переговоры с представителями США и Евросоюза уже активно идут, хотя Запад радикальных исламистов властью не признает.
Jogger laufen auf einem Wanderweg in Richtung Meersburg, während im Hintergrund die Stadt Konstanz am Bodensee im Dunst zu sehen ist.

Немцы бегут: куда и от чего? 02.06.2021

В первую среду июня все бегуны мира отмечают Всемирный день бега. В нынешнем году он выпал на 2 июня. В Германии, где любителей бега становится все больше, это тоже праздник.
(210523) -- JINGTAI, May 23, 2021 (Xinhua) -- Rescuers search for missing people at the Yellow River Stone Forest tourist site in Jingtai County of Baiyin City, northwest China's Gansu Province, May 23, 2021. At least 16 people were confirmed dead and five others missing during a mountain marathon 100 km cross-country race in northwest China's Gansu Province, rescuers said Sunday. Extreme weather hit the area during the race which was held on Saturday morning in the Yellow River Stone Forest tourist site in Jingtai County, Baiyin City. (Xinhua)

На северо-западе Китая погиб 21 участник ультрамарафона 23.05.2021

Через несколько часов после начала горного забега на 100 км в китайской провинции Ганьсу резко похолодало, начался сильный ветер и град. Сверхмарафон был прерван, спасатели эвакуировали 151 участника из 172.
Bild herasimenia ist ein privates Foto von Aleksandra Gerasimenia. -- Zulieferung duch Elizaveta Fomina

Олимпийская призерка Герасименя обратилась к Лукашенко с открытым письмом 11.02.2021

Белорусы "превозмогают свой марафон - марафон борьбы с насилием, пытками, унижениями и смертями", пишет в открытом письме глава Белорусского фонда спортивной солидарности.
President Donald Trump speaks during a coronavirus briefing at Bioprocess Innovation Center at Fujifilm Diosynth Biotechnologies, Monday, July 27, 2020, in Morrisville, N.C. (AP Photo/Evan Vucci) |

Трамп настаивает на казни Джохара Царнаева 03.08.2020

Президент США не согласен с решением апелляционного суда об отмене смертного приговора террористу Царнаеву. Вашингтон будет добиваться его казни.
Klassik für den Klimaschutz - für DW-Pastorale-Projekt

Бетховен - защитник природы! Прямой эфир "Пасторальной" симфонии из Бонна 05.06.2020

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. DW проведет концертный марафон из Дома-музея Людвига ван Бетховена в Бонне.
FILE - In this Nov. 9, 2018 file photo, Russian-German pianist Igor levit plays at the Green party convention in Leipzig, Germany. The 32-year-old pianist, winner of last year’s Gilmore Artist Award, is among the most probing young artists in classical music. (AP Photo/Jens Meyer, File) |

Пианист Игорь Левит проводит 20-часовой музыкальный марафон 31.05.2020

Своим 20-часовым выступлением Игорь Левит хочет привлечь внимание к трудному положению музыкантов, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса.
200205 -- NANYANG, Feb. 5, 2020 -- Researchers work at a laboratory of the disease prevention and control center in Nanyang, central China s Henan Province, Feb. 4, 2020. Since the outbreak of pneumonia caused by the novel coronavirus, the disease prevention and control center in Nanyang has taken on the task to carry out testing the coronavirus nucleic acid of the samples collected from local designated hospitals, conduct epidemic monitoring and statistical analysis. Photo by /Xinhua CHINA-HENAN-CORONAVIRUS-DISEASE CONTROL AND PREVENTION CENTER CN HaoxYuan PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Число новых заражений вирусом SARS-CoV-2 в Китае за сутки упало вдвое 22.02.2020

За сутки в КНР выявлено 397 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 109 смертей. В Японии угроза распространения COVID-19 отразилась на Токийском марафоне и подготовке волонтеров летней Олимпиады.
Pressestelle des Spendenmarathons für Tiere: https://www.spendenmarathon-tiere.de ++++ Tiere in Not

Как немцы спасают бездомных животных 11.12.2019

Вот уже третий год подряд в Германии устраивается благотворительный марафон для животных. Бежать за кормом в магазин не надо! Помочь бездомным животным в Европе можно, не выходя из дома.

13.10.2019, Bayern, München: Marathonteilnehmer laufen beim Generali München Marathon über die gesperrte Leopoldstraße. Foto: Lino Mirgeler/dpa | Verwendung weltweit

14-летний школьник по ошибке и очень быстро пробежал марафон (фото) 18.10.2019

Фотографии этого юного "марафонца по ошибке" из Мюнхена у нас нет, но известно время - 3 часа и 28 минут.
Kenya's Eliud Kipchoge, the marathon world record holder, crosses the finish line during his attempt to run a marathon in under two hours in Vienna, Austria, October 12, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

Кениец Кипчоге первым в истории пробежал марафон менее чем за 2 часа 12.10.2019

Элиуд Кипчоге первым в истории пробежал дистанцию 42 км 195 м менее чем за два часа. Но мировым рекордом это не стало, так как забег прошел в специально созданных идеальных условиях.
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy holds a press-marathon at a food market in Kiev, Ukraine October 10, 2019. REUTERS/Gleb Garanich

Комментарий: Информационный фастфуд от Владимира Зеленского 11.10.2019

Президент Украины провел 14-часовой пресс-марафон, побив мировой рекорд по общению со СМИ. Правда, новаторский формат был пустым по содержанию, считает журналист Сергей Руденко.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) speaks to media during his day-long media marathon at the Kievs food court on October 10, 2019. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

Общение Зеленского с прессой: сверху президент, снизу хамон и жареные цыплята 10.10.2019

Пресс-марафон Владимира Зеленского продолжался больше 14 часов. Президент побил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, пытаясь потушить информационный пожар. Как это было - в материале DW.

Зеленский провел рекордный марафон общения с журналистами (10.10.2019) 10.10.2019

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с прессой в совершенно непривычном формате. Ареной для общения он избрал фудкорт, где целый день отвечал на вопросы около 300 журналистов.

Как приняли Зеленского в Брюсселе и что он сказал про Россию. DW Новости (05.06.2019) 05.06.2019

Владимир Зеленский первым делом отправился в Брюссель. Это говорит, что внешнеполитические приоритеты Киева расставлены. "Новый лучше старого," - уверил Зеленский журналистов в ходе встречи с главой Еврокомиссии Юнкером, имея ввиду под "старым" экс-президента Порошенко. Насколько лучше покажет время, но свой первый политический марафон, судя по всему, Зеленский выдержал.
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