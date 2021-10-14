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Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" проводит марафон переговоров, тогда как стране грозит гуманитарный кризис. Переговоры с представителями США и Евросоюза уже активно идут, хотя Запад радикальных исламистов властью не признает.
Владимир Зеленский первым делом отправился в Брюссель. Это говорит, что внешнеполитические приоритеты Киева расставлены. "Новый лучше старого," - уверил Зеленский журналистов в ходе встречи с главой Еврокомиссии Юнкером, имея ввиду под "старым" экс-президента Порошенко. Насколько лучше покажет время, но свой первый политический марафон, судя по всему, Зеленский выдержал.