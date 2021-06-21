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Мануэль Петер Нойер - голкипер немецкого футбольного клуба "Бавария" и сборной Германии.
Спортсмен неоднократно был признан лучшим футбольным вратарем мира.
Мануэль Нойер появлялся на играх Евро-2020 с повязкой в цветах радуги. УЕФА посчитал, что сборная Германии таким образом поддерживает разнообразие.
В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк опередил Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны". Лучшим голкипером признан немец Мануэль Нойер, лучшим тренером - его соотечественник Юрген Клопп.
Номером 1 сборной Германии по футболу остается вратарь Мануэль Нойер. Из состава бундестим исключены три опытных игрока: Томас Мюллер, Жером Боатенг и Матс Хуммельс.
Классика немецкой литературы и философии уже давно и много издается в России. А как обстоят дела с новыми книгами? DW проясняет ситуацию.
"Достичь максимума и снова стать чемпионами мира" – таков план тренера немецкой сборной по футболу Йоахима Лева. В музее немецкого футбола в Дортмунде объявлен предварительный состав бундестим.
Марио Гётце, забивший победный мяч в финале предыдущего чемпионата, в Россию не поедет. А травмированный голкипер Мануэль Нойер - в предварительном составе сборной Германии по футболу.
Голкипер мюнхенской "Баварии" трижды подряд был признан лучшим вратарем мира. Его предшественник на капитанском мостике - Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру в сборной страны.
Страж ворот футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен) и сборной Германии Мануэль Нойер признан лучшим голкипером мира. Немецкий футболист получил почетный титул в третий раз подряд.
В 25-й раз мюнхенская "Баварии" празднует чемпионство. Она добыла его досрочно благодаря осечке конкурента - ближайший преследователь, "Вольфсбург", не выиграл в своем матче, потеряв все шансы догнать "Баварию".
"Футболистом года" по версии ФИФА он не стал, но это нисколько не уменьшает его заслуг.
Игрок сборной Германии по футболу Мануэль Нойер вывел искусство защиты ворот на новый мировой уровень. Он был признан лучшим голкипером на мундиале-2014.
Хотя бы раз в четыре года немки тоже смотрят футбол: по итогам опроса, в десятку самых популярных футболистов среди женщин попала почти вся сборная Германии.
Торжественная церемония вручения призов лучшим футболистам и тренерам года пройдет 12 января в Цюрихе. Немецкие футболисты представлены в каждой категории.
Среди названных ФИФА 23 претендентов - Марио Гётце, Томас Мюллер, Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Тони Крос и Мануэль Нойер.
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер - главный фаворит. Он может стать первым после Льва Яшина голкипером, завоевавшим звание лучшего футболиста Европы.
Не менее четырех месяцев будут продолжаться работы по созданию восковой фигуры выдающегося немецкого футболиста Мануэля Нойера.
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