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Мануэль Нойер

Мануэль Петер Нойер - голкипер немецкого футбольного клуба "Бавария" и сборной Германии.

Спортсмен неоднократно был признан лучшим футбольным вратарем мира.

Germany's goalkeeper Manuel Neuer walks on the pitch during the Euro 2020 soccer championship group F match between Portugal and Germany at the Football Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, June 19, 2021. (Philipp Guelland/Pool via AP)

УЕФА не считает нарушением радужную повязку капитана сборной Германии 21.06.2021

Мануэль Нойер появлялся на играх Евро-2020 с повязкой в цветах радуги. УЕФА посчитал, что сборная Германии таким образом поддерживает разнообразие.
(FILES) This file photo taken on August 24, 2020 shows Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski raising the European Champion Clubs' Cup during the trophy ceremony after winning at the end of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon. - Bayern Munich striker Robert Lewandowski was named men's player of the year on December 17, 2020 at the FIFA's 'The Best' awards ceremony in Zurich. The 32-year-old Polish forward, top scorer in Europe and winner of the Champions League with Bayern, came out ahead of the other two nominees, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. (Photo by MATTHEW CHILDS / POOL / AFP)

Роберт Левандовски из "Баварии" признан лучшим футболистом 2020 года 17.12.2020

В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк опередил Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны". Лучшим голкипером признан немец Мануэль Нойер, лучшим тренером - его соотечественник Юрген Клопп.
Joachim / Jogi Loew (Bundestrainer), Portrait, PortrÃ_t, Kopfbild, Kopf. GES/ Fussball/ DFB-Pressekonferenz/PK, 15.03.2019 Football / Soccer: Pressconference/Mediaconference, Frankfurt on the Main, March 15, 2019 | Verwendung weltweit

Йоахим Лёв объявил новый состав сборной Германии по футболу 15.03.2019

Номером 1 сборной Германии по футболу остается вратарь Мануэль Нойер. Из состава бундестим исключены три опытных игрока: Томас Мюллер, Жером Боатенг и Матс Хуммельс.
Soccer - World Cup England 1966 - Semi Final - West Germany v USSR - Goodison Park.Russia's Lev Yashin dives to catch the ball kicked by West Germany's centre-forward Uwe Seeler,( right) during the World Cup semi-final at Goodison Park, Liverpool. West Germany won the match, 2-1. URN:1269993

Отважный Лев Яшин и другие герои новых немецких книг 14.09.2018

Классика немецкой литературы и философии уже давно и много издается в России. А как обстоят дела с новыми книгами? DW проясняет ситуацию.

Состав сборной и фото с Эрдоганом - о чем говорят в ФРГ перед ЧМ 2018 (15.05.2018) 15.05.2018

"Достичь максимума и снова стать чемпионами мира" – таков план тренера немецкой сборной по футболу Йоахима Лева. В музее немецкого футбола в Дортмунде объявлен предварительный состав бундестим.

Soccer Football - Germany - Joachim Loew Press Conference - German Football Museum, Dortmund, Germany - May 15, 2018 Germany coach Joachim Loew during the press conference REUTERS/Leon Kuegeler

Объявлен предварительный состав сборной ФРГ на ЧМ-2018 15.05.2018

Марио Гётце, забивший победный мяч в финале предыдущего чемпионата, в Россию не поедет. А травмированный голкипер Мануэль Нойер - в предварительном составе сборной Германии по футболу.
5. April 2016 *** München, Allianz Arena: Fußball UEFA Champions League, Viertelfinale: FC Bayern München - Benfica Lissabon: Münchens Torwart Manuel Neuer. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa (Hinweis: Gesperrt für Bildfu.) (c) picture-alliance/dpa/ T. Eisenhuth

Мануэль Нойер стал новым капитаном сборной ФРГ по футболу 01.09.2016

Голкипер мюнхенской "Баварии" трижды подряд был признан лучшим вратарем мира. Его предшественник на капитанском мостике - Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру в сборной страны.
ARCHIV 2014 ***** Manuel NEUER (Torwart FC Bayern Muenchen) in Aktion,Parade. FC Bayern Muenchen-Manchester City 1-0 Fussball Champions League,Vorrunde,Gruppenphase,Gruppe E,am 17.09.2014. @ picture alliance/Sven Simon

Мануэль Нойер вновь признан лучшим вратарем мира 08.01.2016

Страж ворот футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен) и сборной Германии Мануэль Нойер признан лучшим голкипером мира. Немецкий футболист получил почетный титул в третий раз подряд.
MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 14: Robert Lewandowski (C) of Muenchen celebrates scoring the 6th goal with his team mates Thomas Mueller (R), Juan Bernat and Arjen Robben (L) during the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Hamburger SV at Allianz Arena on February 14, 2015 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Чемпионский сезон "Баварии" 2015 года 27.04.2015

В 25-й раз мюнхенская "Баварии" празднует чемпионство. Она добыла его досрочно благодаря осечке конкурента - ближайший преследователь, "Вольфсбург", не выиграл в своем матче, потеряв все шансы догнать "Баварию".
***Bild des Tages mit Deutschlandbezug*** Germany's national goalkeeper Manuel Neuer poses next to his wax figure at Madame Tussauds in Berlin, January 26, 2015. REUTERS/Hannibal Hanschke (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER ENTERTAINMENT SOCIETY)

В своих воротах: Мануэль Нойер у мадам Тюссо 28.01.2015

"Футболистом года" по версии ФИФА он не стал, но это нисколько не уменьшает его заслуг.
Мануэль Нойер берет мяч в матче со сборной Франции, четвертьфинал ЧМ-2014

Мануэль Нойер - лучший вратарь ЧМ-2014 11.01.2015

Игрок сборной Германии по футболу Мануэль Нойер вывел искусство защиты ворот на новый мировой уровень. Он был признан лучшим голкипером на мундиале-2014.
MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 22: (EDITORS NOTE: A special effects camera filter was used for this image.) Manuel Neuer, keeper of Muenchen enters the field for the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and 1899 Hoffenheim at Allianz Arena on November 22, 2014 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Опрос: Немки предпочитают голкипера 07.01.2015

Хотя бы раз в четыре года немки тоже смотрят футбол: по итогам опроса, в десятку самых популярных футболистов среди женщин попала почти вся сборная Германии.
Lionel Messi, Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo --- DW-Grafik: Peter Steinmetz

Вратарь сборной ФРГ вошел в тройку претендентов на "Золотой мяч" 01.12.2014

Торжественная церемония вручения призов лучшим футболистам и тренерам года пройдет 12 января в Цюрихе. Немецкие футболисты представлены в каждой категории.
BELO HORIZONTE, MG - 08/07/2014: BRAZIL vs GERMANY, 1:7, - 1, Manuel Neuer, 16, Philipp Lahm, 20. Jerome Boateng, 5, Mats Hummels, 4. Benedikt Höwedes, 7, Bastian Schweinsteiger, 6. Sami Khedira, 13. Thomas Müller, 18. Toni Kroos, 8. Mesut Özil 11. Miroslav Klose, Brazil - July 8, 2014 FIFA World Cup, BRAZIL vs GERMANY 1:7 - FIFA WM, Brasilien gegen die Deutsche Fussball Nationalmannschaft - DFB team - Honorarpflichtiges Foto, Fee liable image, Copyright ¬© ATP / Fotoarena / restrictions for several countries apply Brazil, Argentina, NO sale

Среди кандидатов на звание лучшего футболиста года названы шесть немцев 28.10.2014

Среди названных ФИФА 23 претендентов - Марио Гётце, Томас Мюллер, Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Тони Крос и Мануэль Нойер.
Germany's goalkeeper Manuel Neuer, right, deflects a ball towards France's Karim Benzema during the World Cup quarterfinal soccer match between Germany and France at the Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, Friday, July 4, 2014. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Два игрока "Баварии" номинированы на звание лучшего футболиста Европы 14.08.2014

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер - главный фаворит. Он может стать первым после Льва Яшина голкипером, завоевавшим звание лучшего футболиста Европы.
Germany's goalkeeper Manuel Neuer celebrates after the team's 2014 World Cup quarter-finals against France at the Maracana stadium in Rio de Janeiro July 4, 2014. REUTERS/Eddie Keogh (BRAZIL - Tags: SOCCER SPORT TPX IMAGES OF THE DAY WORLD CUP)

Вратаря сборной Германии увековечат в Музее мадам Тюссо 14.08.2014

Не менее четырех месяцев будут продолжаться работы по созданию восковой фигуры выдающегося немецкого футболиста Мануэля Нойера.
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