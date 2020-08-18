Манекен Путина потянул на реальный срок

В Перми суд вынес приговор по делу об оскорблении "социальной группы сторонников действующего президента" РФ при помощи манекена. Российские правозащитники считают процесс знаковым.
Приговор по резонансному делу о манекене "военного преступника Пыни В.В." во вторник, 18 августа, вынес судья Ленинского районного суда Перми Сергей Сыров. Вдохновитель акции Александр Шабарчин получил два года лишения свободы , Данила Васильев, помогавший ему, по мнению следствия, год условно, вину Александра Эткина суд посчитал недоказанной. Прокуратура просила для обвиняемых до трех лет лишения свободы.
Защищавшие подсудимых адвокаты, представляющие проект "Апология протеста", запущенный два года назад международной правозащитной группой "Агора", уже заявили, что будут подавать аппеляцию. "В деле наших подзащитных нет состава преступления. Вынесенный приговор гнетет меня. Человек, не нанесший кому-нибудь ни физического, ни материального, ни иного ущерба получил реальный срок лишения свободы", - рассказала DW адвокат Анастасия Шардакова.
История, которая, как уже понятно, не завершилась 18 августа в Ленинском районном суде Перми, началась 11 ноября 2018 года, когда Шабарчин и Васильев в самом центре Перми привязали к столбу манекен. Наряд куклы - прозрачный комбинезон с наклеенными на него черными полосами - должен был символизировать тюремную робу. На груди висела табличка "Военный преступник Пыня В.В.", на голову наклеена фотография человека, похожего на президента РФ Владимира Путина, со словом "Лжец". Судя по опубликованному 20 ноября в YouTube ролику "Пыню привязали к столбу. Реакция людей", акция не вызвала у пермяков отторжения.
Манекен провисел около часа, проходившие люди охотно его фотографировали, делали селфи. Не стал исключением и появившийся на месте наряд полиции. "Мы наглядно демонстрируем своей акцией, что поддержкой наш царь почти не пользуется", - говорится в описании к ролику. И эти слова подтверждает статистика: фактически каждый десятый из почти 583 тысяч просмотревших сюжет к моменту написания статьи, поставил лайк, дизлайков чуть более 1,5 тысяч. Некоторым видео настолько не понравилось, что они обратились в полицию.
"У обвинения оказалось три группы свидетелей: собственно, сотрудники правоохранительных органов, члены организации "Молодая гвардия Единой России", а также Национально-освободительного движения (НОД)", - рассказал DW адвокат Максим Филиппов, защищавший в суде автора идея и исполнителя акции Александра Шабарчина. Поскольку вменить молодым людям - а Васильев, к примеру, на момент возбуждения дела был еще несовершеннолетним, да и два других участника не сильно старше - экстремизм не удалось, дело в декабре 2018 года возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ: "Хулиганство, совершенное группой лиц, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".
Социальной группой, по мнению следствия и прокуратуры, были "сторонники действующего президента России и действующей власти", которых акция и ролик оскорбили.
"В свою очередь, мы пригласили в суд свидетелей, которые голосовали за Путина, поддерживают действующего президента, но их ролик и акция с манекеном ни на секунду не оскорбили", - продолжает Максим Филиппов. - Мы на этапе следствия и в суде заявляли ходатайство об опросе президента РФ, хотели прояснить, оскорбила ли лично его эта акция. Следствие нам отказало без объяснения причин, а судья Сыров заявил, что не удовлетворяет ходатайство, поскольку защита не обеспечила явку президента в суд, а также президент РФ не был очевидцем установки инсталляции".
"Когда дело ведется под контролем ФСБ, у которой, как показывают события последних лет и ряд процессов, свое понимание того, что является вопросом безопасности России, ни у следствия, ни у прокуратуры, ни у суда выбора нет, - говорит глава Пермского краевого отделения историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" Роберт Латыпов. - Поэтому сегодня в России 99% уголовных дел, особенно если в них есть политическая составляющая, заканчиваются обвинительным приговором. В данном деле политические, протестные мотивы очевидны. А любое проявление свободомыслия, несогласия, тем более в такой нетривиальной, гротесковой форме должно, по мнению властей, караться самым жестким образом", - добавляет правозащитник.
Суд, к примеру, не принял во внимание результаты экспертизы, проведенной по заказу следствия в барнаульском АНО "Лингвистический экспертно-консультационный центр". Видимо, по той причине, что, как сообщила DW его директор Ольга Матвеева, "выводы экспертов по поставленным вопросам были отрицательными, поскольку коммуникативной целью представленных на исследование объектов является выражение негативного отношения к обсуждаемым в них социально-политическим проблемам в игровой, юмористической форме". Зато преподаватели Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) ответили на поставленные следствием вопросы абсолютно иначе, подготовив экспертизы, ставшие основой обвинения. По словам молодых людей, следствие всячески старалось скрыть содержание этой экспертизы от общественности, пытаясь взять у обвиняемых подписку о неразглашении.
Александр Шабарчин в разговоре с DW в ночь перед приговором, не сомневался, что получит реальный срок. По его словам, хотя формально его судят за манекен Путина, но в суде рассматривались и другие подобные проекты активиста, называющего себя "политическим уличным акционистом-видеохудожником". За полтора года, которые он занимается "политическим акционизмом", Шабарчин организовал и участвовал в нескольких перфомансах: "Плюшевый бунт", "Дай пять, если против Путина", "Просигналь, если против Путина", вместе с единомышленниками вывешивал на мостах и эстакадах города плакаты и растяжки против президента РФ. "Когда меня задержали, мне четко дали понять, что устраивать акции я больше не смогу", - рассказал он.
Александр Черкасов
Известный российский правозащитник, председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов считает вынесенный в Перми приговор знаковым. "Такого рода приговоры возвращают нас далеко в прошлое. Нечто подобное было свойственно сталинским и хрущевским временам, но представить такое в последние годы СССР было невозможно. Такая степень сакрализации образа вождя - она из очень давних времен", - сказал он DW.
Особое внимание, считает правозащитник, стоит обратить на формулировку обвинения. "Государство не хочет обвинять от своего имени. Применяя и исполняя репрессивные законы, оно выдает себя за защитника детей, чувств верующих, пенсионеров или, как в данном случае, уж и вовсе надуманной социальной группы сторонников президента и карает своих оппонентов от имени якобы обиженных", - подчеркнул Черкасов.
По его словам, вопрос включения Александра Шабарчина в регулярно обновляемый "Мемориалом" список российских политзаключенных - лишь вопрос времени.
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