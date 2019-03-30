Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлен на год

Глава СММ ОБСЕ приветствовал решение о продлении мандата миссии до 31 марта 2020 года, отметив, что она будет и дальше способствовать снижению напряженности и укреплению безопасности в Украине.
Глава Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине Эртурул Алакан приветствовал консенсусное решение 57 стран-участниц о продлении до 31 марта 2020 года мандата миссии. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в субботу, 30 марта, пресс-службой СММ ОБСЕ. "Миссия будет продолжать выполнять свой мандат и способствовать снижению напряженности и укреплению мира и безопасности в Украине", - заявил Алакан.
Решение о продлении мандата миссии было принято накануне, 30 марта . Как отмечается в сообщении пресс-службы ОБСЕ, действующий председатель организации, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал решение Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата СММ еще на год. Он поблагодарил членов миссии, работающих в сложных условиях с целью предотвращения дальнейшей эскалации конфликта в Украине. Лайчак призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала ОБСЕ на местах.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением Киева в эту организацию. СММ - это невооруженная гражданская миссия, основной задачей которой является беспристрастное и объективное наблюдение за ситуацией в Украине и информирование по ней. Наблюдатели ОБСЕ также призваны способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
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